फिर डराने लगा कोरोना, हैदराबाद में COVID का एक मामला दर्ज, जानें अन्य राज्यों का हाल - COVID CASES RISING IN INDIA

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

Published : May 23, 2025 at 7:46 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:53 PM IST

हैदराबाद: भारत में कोरोना के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है. 19 मई 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक भारत में कोरोना के 257 मामले सामने आ चुके हैं. खबर के मुताबिक, तेलंगाना में कोविड ने हड़कंप मचा दिया है. हैदराबाद के कुकटपल्ली में कोविड का एक मामला दर्ज किया गया है. चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि कुकटपल्ली में एक डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाया गया है. हरियाणा में कोविड

हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना वायरस संक्रमण के तीन मामले सामने आए हैं. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम से दो और फरीदाबाद से संक्रमण का एक मामला सामने आया है. अधिकारी के मुताबिक गुरुग्राम में हाल में मुंबई से लौटी 31 वर्षीय एक महिला में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है जबकि 62 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों मरीजों को पृथकवास में भेज दिया गया है. फरीदाबाद में पल्ला क्षेत्र के सेहतपुर का 28 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। पिछले कई दिन से बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित होने के बाद वह इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गया था. अधिकारी ने बताया कि वहां की गयी जांच में उसमें कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई. गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के डॉ. जेपी राजलीवाल ने कहा, ‘‘गुरुग्राम में दोनों मरीजों को घर में पृथकवास में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग उन पर नजर बनाए हुए है। उन्हें अपने परिवार से दूर रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर रहा है ताकि उनके नमूनों की भी जांच की जा सके। ’’ बेंगलुरु में कोरोना केस

एजेंसी की खबरों के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बेंगलुरु में नौ महीने का एक बच्चा कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव हर्ष गुप्ता ने बताया कि बच्चे में संक्रमण की पुष्टि 22 मई को ‘रैपिड एंटीजन टेस्ट’ (आरएटी) के जरिए हुई. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने 21 मई को पुष्टि की कि राज्य में कोविड-19 के 16 सक्रिय मामले सामने आए हैं. भारत में 19 मई को कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 257 थी. ओडिशा में लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद कोविड-19 का कोई मामला सामने आया है और फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी थी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव एस. अश्वथी ने बताया, "मरीज की हालत इस समय स्थिर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि संक्रमित व्यक्ति को कई अन्य बीमारियां भी हैं. उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र सरकार या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की ओर से कोविड-19 को लेकर कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है.

महाराष्ट्र में इस साल अब तक 132 कोरोना के मामले

महाराष्ट्र में कराए गए एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक जिन परिवारों को इसमें शामिल किया गया उनमें से 22 प्रतिशत ऐसे थे जिनके एक या एक से अधिक सदस्यों को कोविड/फ्लू/वायरल बुखार के लक्षण थे. सामुदायिक सोशल मीडिया मंच ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी थी. राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 से संक्रमित होने के 26 मामलों की पुष्टि हुई जिन्हें मिलाकर इस साल अबतक 132 मामले आ चुके हैं. देश और दुनिया में कोरोना के मामले

भारत में स्वास्थ्य अधिकारी सिंगापुर और हांगकांग में कोविड मामलों में वृद्धि की खबरों पर नजर रख रहे हैं. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया था कि देश में कोरोना वायरस संबंधी मौजूदा स्थिति नियंत्रण में है. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में सोमवार (19 मई) को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, आपात चिकित्सा राहत प्रभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक हुई थी. इस संबंध में एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि, बैठक में निष्कर्ष निकला कि भारत में वर्तमान कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में है. 19 मई तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के पुष्ट मामलों की मौजूदा संख्या 257 है, जो देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम है. सूत्रों ने कहा, “इनमें से लगभग सभी मामले मामूली हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है. अस्पतालों को इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों और श्वसन संक्रमण के गंभीर मामलों की निगरानी करने के लिए कहा गया है. सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति की बारीकी से निगरानी करने में सतर्क व सक्रिय है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाएं. इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इमरजेंसी मेडिसिन (आईएफईएम) के क्लिनिकल प्रैक्टिस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. तामोरिश कोले ने कहा कि, हांगकांग में कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल ओमिक्रॉन JN.1 स्ट्रेन जैसे उभरते हुए वेरिएंट के कारण है. ये भी पढ़ें: भारत में COVID-19 की स्थिति नियंत्रण में, सिंगापुर और हांगकांग में कोरोना के मामलों में उछाल



