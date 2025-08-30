ETV Bharat / bharat

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : ' 9 साल 3 महीने 14 दिन... 'उम्मीद है मिलेगा इंसाफ' - RAJDEV RANJAN MURDER CASE

सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में 9 साल बाद 10 सितंबर को कोर्ट का फैसला आना है. पत्नी को न्याय की उम्मीद है.

Rajdev Ranjan murder case
राजदेव रंजन हत्याकांड का फैसला आज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 1:50 PM IST

पटना: बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट 10 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी. 2016 में हुए इस मर्डर को 9 साल बीत चुके हैं. वहीं राजदेव की पत्नी आशा रंजन ने कहा कि इंसाफ मिलने में बहुत समय लगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी.

कोर्ट में क्या हुआ?: मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने तीन को बरी कर दिया है. लड्डन मियां के साथ ही रिशु कुमार और राजेश कुमार को बरी कर दिया गया है, जबकि तीन अन्य को दोषी करार दिया है. दोषियों को 10 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. दोषी पाए जानेवाले में विजय गुप्ता , रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता के नाम शामिल हैं.

RAJDEV RANJAN MURDER CASE
पत्रकार राजदेव रंजन की तस्वीर (ETV Bharat)

9 साल बाद आने वाला है फैसला: पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन से ईटीवी भारत ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि लंबे अरसे बाद आज कोर्ट का फैसला आ रहा है. मैं चाहूंगी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले.

कैसे हुई थी हत्या?: आशा रंजन बताती हैं कि शाम का समय था और राजदेव रंजन कार्यालय से एक रिश्तेदार को हॉस्पिटल में देखने गए थे. वहीं से वह वापस आ रहे थे, तभी अपराधियों ने उनको गोली मार दी. राजदेव रंजन को सिर और गर्दन में गोली मारी गयी थी. एक गोली उनकी आंखों के बीच में मारी गई थी और एक गोली गर्दन पर मारी गयी थी. उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

RAJDEV RANJAN MURDER CASE
पत्रकार राजदेव रंजन घर (ETV Bharat)

"13 मई 2016 शुक्रवार के दिन जब वह घर लौट रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मेरे लिए वो ब्लैक फ्राइडे का दिन है. पहले मैंने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उस वक्त के तत्कालीन एसपी सौरभ कुमार की जांच में कुछ लोगों का नाम आया था, जिनकी अरेस्टिंग हुई थी. बाद में केस सीबीआई को दे दिया गया. सीबीआई जांच में शहाबुद्दीन का नाम भी आया था."- आशा रंजन, पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी

RAJDEV RANJAN MURDER CASE
राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन (ETV Bharat)

'राजदेव को नहीं था आभास': आशा रंजन कहती हैं कि मेरे पति को थोड़ा भी आभास नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है. उनको आभास होता तो मुझे जरूर बताते. पहले भी उनको धमकी मिली थी, उन्होंने मुझे बताया था. राजदेव ने बताया था कि कुछ खबरें जो छपी थीं, उनको लेकर दो बाइक सवारों ने उन्हें धमकाया था. 2004 में कुछ लोगों ने ऑफिस में घुसकर उनकी पिटाई कर दी थी.

'टूट गया था पूरा परिवार': उन्होंने कहा कि पति की हत्या ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को तोड़ दिया था. बच्चे छोटे थे. परिवार के लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था. सिवान में ऐसा होगा, किसी ने सोचा नहीं था. रंजन हत्याकांड के बाद उस वक्त के तत्कालीन एमपी भाजपा सांसद ओम प्रकाश यादव ने मुझसे मुलाकात की थी. उन्होंने मेरी काफी मदद की थी.

पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी से खास बातचीत (ETV Bharat)

मामले में राजनीति भी खूब हुई: आशा कहती हैं कि मामले में सिर्फ राजनीति हुई, लोगों ने उनका (पत्रकार) नाम यूज किया. मई में घटना हुई और अगस्त में शहाबुद्दीन को बेल पर छोड़ दिया गया तो मैंने फिर अपील की. जिसके बाद उनका बेल कैंसिल हुआ.

'कोर्ट पर पूरा भरोसा': न्यायिक व्यवस्था में मुझे शुरू से भरोसा था, लेकिन बहुत लंबा समय लग गया. 9 साल तीन महीने 14 दिन का समय गुजर गया. मेरे पक्ष में फैसला आएगा, इसी उम्मीद में जी रही हूं.

जांच के दौरान कई सामान बरामद: आशा ने पुराने दिनों को याद कर बताया कि पहले से धमकी मिल रही थी. एक बार उनको बंदूक की नोक पर भी रखा गया था. सिवान पुलिस ने जांच शुरू की. सिवान के फोरेंसिक वैज्ञानिकों के पास जांच के लिए कई चीज़ें लेकर आए, जैसे "दो कारतूसों वाली एक 7.65 मिमी की पिस्तौल और हमलावरों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई तीन मोटरसाइकिल.''

रंजन की रिपोर्टिंग हत्या का कारण: जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि रंजन के हमलावरों को शहाबुद्दीन के सहयोगी लड्डन मियां ने काम पर रखा था, जिससे शहाबुद्दीन का अपराध से संबंध हो सकता है, लेकिन उसे 14 दिनों की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया था. पुलिस ने राजदेव रंजन की हत्या के बारे में पूछताछ के लिए तीन लोगों को हिरासत में लिया था, जिन्होंने कहा कि वे रंजन की रिपोर्टिंग से परेशान थे.

CBI को हैंडओवर मामला: कथित शूटरों के इस हमले का सरगना कौन था, इस बारे में पूछताछ कर पता लगाया जा रहा था. अधिकारी रंजन के मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज से ऐसे सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो हत्या पर प्रकाश डाल सके. वही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रंजन हत्याकांड की जांच सितंबर 2016 में शुरू की.

पुलिस भी कर रही थी केस पर काम: उन्होंने सिवान पुलिस द्वारा शुरू की गई जांच जारी रखी, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि हत्या की योजना बनाई गई थी. सीबीआई टीम में तीन निरीक्षक, दो पुलिस उपाधीक्षक और पांच उप-निरीक्षक शामिल थे.

6 संदिग्धों के नाम आए थे सामने: जांच के दौरान, शहाबुद्दीन जेल से रिहा हो गए थे. घटनास्थल की सीबीआई जांच और मूल रूप से इस मामले को देख रही सिवान पुलिस के साथ बातचीत में, राजदेव रंजन की हत्या में कथित रूप से छह संदिग्धों के शामिल होने की बात सामने आई थी. संदिग्धों की सूची में अजहरुद्दीन बेग, रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, सोनू कुमार गुप्ता और रिशु कुमार जायसवाल शामिल हैं.

कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित: सर्वोच्च न्यायालय रंजन की हत्या के संदिग्ध छह लोगों को जमानत नहीं दे रहा था. ज़मानत इसलिए नहीं मिल रही थी, क्योंकि सीबीआई जांच अभी भी जारी थी. काफी गवाहों और बयानों के बाद दो माह पूर्व सुनवाई खत्म हुई और फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था.

गुरुवार को ही आना था फैसला: बृहस्पतिवार को ही इस मामले पर फैसला आना था, लेकिन एक अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ. जिससे कोर्ट ने दो दिन का समय और बढ़ा दिया था और अब आज कुछ ही देर में फैसला आने वाला है.

वरिष्ठ पत्रकार का बयान: एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि "हमलोग साथ मे कभी कभी न्यूज कवरेज करने जाते थे. राजदेव रंजन बहुत ही अच्छे क्राइम रिपोर्टर थे, जिनकी 2016 में हत्या कर दी गयी थी. हत्या की जांच सीबीआई कर रही थी."

क्यों मारना चाहते थे बदमाश?: सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया कि, राजदेव रंजन ने अपने दैनिक अखबार में बादामी देवी की जमीन पर कब्जे की खबर को प्रकाशित की थी. जिसके बाद लड्डन मियां उर्फ अजरुद्दीन बेग के कहने पर 13 मई, 2016 को गोली मारकर राजदेव रंजन की हत्या कराई गई.

रंजन हत्याकांड में कब-कब क्या हुआ?: 13 मई 2016 को सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गई थी. पत्नि आशा रंजन ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई. 15 सितंबर 2016 को मामला CBI को जांच के लिए सौंप दिया गया. मुजफ्फरपुर CBI कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया. चार्जशीट में शहाबुद्दीन समेत 5 लोगों के नाम थे. IPC की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 34 के तहत आरोप लगाए गए थे. सितंबर 2017 में राजदेव की मां का देहांत हो गया. वहीं दिसंबर 2020 में पिता चल बसे.

Rajdev Ranjan murder case
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

गवाह को मृत घोषित करने को लेकर सीबीआई को नोटिस: 24 मई 2022 को CBI ने एक गवाह (बादामी देवी) को मृत घोषित कर दिया. बादामी देवी ने खुद कोर्ट में पेश होकर अपने जीवित होने का प्रमाण दिया. साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया था कि उस समय तक सीबीआई के किसी अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया था. तब कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.

सीबीआई चार्जशीट में क्या था? : बता दें कि दिल्ली के एक जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मामले के मुख्य आरोपी शहाबुद्दीन की 21 मई 2021 को कोविड-19 संक्रमण के बाद मौत हो गई थी. शरद सिन्हा, रंजन के वकील हैं. उन्होंने बताया, मामले में अभी तक 38 गवाहों की गवाही हो चुकी है. कोरोना वायरस महामारी की वजह से ज्यादातर गवाहों की गवाही रुक गई थी, लेकिन अब फिर से गवाहियां हो रही है. मामले की पिछली सुनवाई 18 सितंबर 2022 को थी, लेकिन गवाह नहीं पहुंचे.

बिहार में पत्रकारों की हत्या: 13 मई 2016 को सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 2017 में एक हिंदी दैनिक के पत्रकार ब्रजकिशोर ब्रजेश की हत्या, 2018 में नवीन निश्छल, विजय कुमार, अविनाश झा, वरिष्ठ पत्रकार महाशंकर पाठक की हत्या हुई थी. वहीं 11 अगस्त 2021 को पूर्वी चंपारण में पत्रकार मनीष सिंह की हत्या कर दी गई.

Rajdev Ranjan murder case
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

नवंबर 2021 को मधुबनी में पत्रकार बुद्धिनाथ झा की हत्या अपराधियों ने कर दी. 20 मई 2022 को बेगूसराय के पत्रकार सुभाष कुमार महतो (26 वर्ष) की हत्या, अगस्त 2022 को जमुई में पत्रकार गोकुल यादव की हत्या हुई थी. 25 सितंबर 2022 को सुपौल में पत्रकार महाशंकर पाठक, 19 अगस्त 2023 को अररिया में एक पत्रकार की घर के सामने हत्या और 25 जून 2024 को पत्रकार शिवशंकर झा की चाकू मारकर हत्या की गई थी.

