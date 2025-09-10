ETV Bharat / bharat

मां को गुजारा भत्ता न देने पर कोर्ट ने बेटे को जेल भेजने का दिया आदेश

बुजुर्ग मां को गुजारा भत्ता नहीं देने पर कोर्ट ने उसके बेटे को कारावास का आदेश दिया है.

Court orders to send Pratish to jail for not paying alimony to his mother
मां को गुजारा भत्ता न देने पर प्रतीश को कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कासरगोड (केरल) : कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी बुजुर्ग मां को भरण पोषण की राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर कारावास का आदेश दिया है.

कन्हानगढ़ आरडीजो कोर्ट ने यह आदेश दिया. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत इस तरह के फैसले असामान्य है.

अदालत ने आदेश दिया कि मदिकाई मलप्पाचेरी, वदुथलाकुझी के निवासी प्रतीश को होसदुर्ग उप जेल में तब तक भेजा जाए जब तक कि वह अपनी मां, अम्बालाथारा गांव के चोमनकोड की मूल निवासी एलियम्मा जोसेफ पर बकाया 12,000 रुपये का छह महीने का बकाया नहीं चुका देता.

कोर्ट ने हिरासत का आदेश 2007 अधिनियम की धारा 5(8) और बीएनएसएस अधिनियम की धारा 144 के तहत दिया गया था. यह मामला तब शुरू हुआ जब ट्रिब्यूनल ने 18 मार्च, 2025 को 2,000 रुपये का मासिक भरण-पोषण आदेश जारी किया. हालांकि, बार-बार भुगतान न करने पर, एलियम्मा ने 24 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मडिकई ग्राम अधिकारी के माध्यम से बेटे को नोटिस भेजा गया. प्रतीश ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया.

कई बार सुनवाई और अनुपालन के अवसरों के बावजूद, प्रतीश ने बार-बार भुगतान करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की. 9 सितंबर को अंतिम सुनवाई में, नीलेश्वरम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आरडीओ कोर्ट में पेश किया, जहां उसने फिर से कहा कि वह भुगतान करने को तैयार नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने उसको कारावास का आदेश दिया.

कानूनी पेशेवरों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए भरण-पोषण के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन कारावास तक ले जाने वाले सख्त प्रवर्तन दुर्लभ है, जिससे यह फैसला जिले में सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है.

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक संरक्षण एवं कल्याण अधिनियम क्या है?
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 भारत में वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता के कल्याण, संरक्षण और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित एक महत्वपूर्ण कानून है.

यह कानून केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (अधिनियमन के समय इसकी स्थिति के अनुसार) को छोड़कर पूरे देश में लागू है. यह भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की भावना को प्रतिबिंबित करता है.

अधिनियम के उद्देश्य
अनिवार्य भरण-पोषण: अधिनियम के तहत बच्चों (वयस्क पुत्र, पुत्री और पोते-पोतियों सहित) और रिश्तेदारों के लिए वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को वित्तीय सहायता और देखभाल प्रदान करना अनिवार्य है, यदि वे ऐसा करने में सक्षम हैं.

कल्याण एवं सुरक्षा: इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, आवास और अन्य सामाजिक सेवाओं से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना है.

उपेक्षा के विरुद्ध संरक्षण: यह अधिनियम बुजुर्ग व्यक्तियों की उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है.

न्यायाधिकरणों की स्थापना: अधिनियम में भरण-पोषण से संबंधित दावों को शीघ्र और प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए भरण-पोषण न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप-1 जनरल रैंकिंग लिस्ट रद्द की, लापरवाही के लिए सरकार की आलोचना

For All Latest Updates

TAGGED:

SON JAILED FOR NOT PAYING TO MOTHERRDO COURTKASARAGOD KERALASENIOR CITIZENMAN JAILED ON UNPAID MAINTENANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.