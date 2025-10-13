ETV Bharat / bharat

कफ सिरप विवाद: पहले बच्चे की मौत के एक महीने बाद मध्य प्रदेश ने दी सूचना, तमिलनाडु सरकार का दावा

चेन्नई: 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौतों की चल रही जांच के बीच तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले बच्चे की मौत के लगभग एक महीने बाद अपने औषधि नियंत्रण विभाग को सूचित किया था.

कफ सिरप पीने से पहली बच्चे की मौत 4 सितंबर को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुई थी. हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर को तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग को सूचित किया. अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के 48 घंटों के भीतर तमिलनाडु सरकार ने कार्रवाई की.

तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और उसकी मैन्युफैरिंग यूनिट को सील कर दिया गया है. सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर मिलावटी कफ सिरप की जांच के संबंध में उठाए गए कदम-दर-कदम कदमों का विवरण दिया है. उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में डायथिलीन ग्लाइकॉल से मिले कफ सिरप पीने से 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है.

तमिलनाडु सरकार की पहल

1 अक्टूबर: दोपहर लगभग 3 बजकर 30 मिनट पर तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग को मध्य प्रदेश राज्य औषधि नियंत्रण विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ. इस पत्र में कोल्ड्रिफ कफ सिरप (पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप) के बारे में विस्तृत जानकारी थी, जिसके 4 सितंबर से मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों से जुड़े होने का संदेह है.

उसी दिन, औषधि नियंत्रण उपनिदेशक के आदेश पर एक वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने शाम लगभग 4 बजे श्रीसन फार्मा का निरीक्षण किया. इसके बाद एक अक्टूबर को ही पूरे तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

2 अक्टूबर: फॉलो-अप निरीक्षणों के दौरान औषधि नियम 1945 के अंतर्गत उल्लंघन पाए गए और विवादास्पद गोल्डरिफ (बैच SR-13) सहित पांच दवाओं को तत्काल विश्लेषण के लिए चेन्नई स्थित सरकारी औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा दिया गया.

विश्लेषण से पता चला कि कोल्डरिफ कफ सिरप में 48.6 प्रतिशत मात्रा में डीईजी नामक एक विषैला रसायन मिला है. इस विवादास्पद कफ सिरप का विवरण सभी औषधि निरीक्षकों को सूचित किया गया, जिसके बाद 2 अक्टूबर को ही न केवल कोल्डरिफ, बल्कि श्रीसन फार्मा की सभी दवाओं का उत्पादन बंद कर दिया गया.