ओडिशा में 15 लाख रुपये की कफ सिरफ के साथ 20 गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर कार्रवाई

संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में कफ सिरप जब्त कर 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. जब्त कफ सिरप की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये आंकी जा रही है. यह कफ सिरप नशा तस्करों को बेचने के लिए कटक से संबलपुर लाया गया था. एमपी में कफ सिरप पीने से 41 बच्चों की मौत के बाद इतनी बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद होने पर हड़कंप मच गया. क्या कहते हैं एसपीः संबलपुर के एसपी मुकेश भामू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये सभी कफ सिरप कटक से संबलपुर एक ड्रग व्यापारी को बेचने के लिए लाए गए थे. पुलिस ने कफ सिरप की 5100 बोतलें जब्त कीं. 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार, एक अपंजीकृत महिंद्रा पिकअप वाहन, 5 मोबाइल फोन और 40,920 रुपये की नकद जब्त किये गये. बरामद रुपये और मोबाइल फोन. (ETV Bharat) पुलिस को कैसे मिली जानकारीः