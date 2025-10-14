ETV Bharat / bharat

ओडिशा में 15 लाख रुपये की कफ सिरफ के साथ 20 गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर कार्रवाई

ओडिशा की संबलपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रैकेट का भंडाफोड़ किया.

Cough syrup racket busted in Odisha
पुलिस हिरासत में आरोपी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में कफ सिरप जब्त कर 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. जब्त कफ सिरप की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये आंकी जा रही है. यह कफ सिरप नशा तस्करों को बेचने के लिए कटक से संबलपुर लाया गया था. एमपी में कफ सिरप पीने से 41 बच्चों की मौत के बाद इतनी बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद होने पर हड़कंप मच गया.

क्या कहते हैं एसपीः

संबलपुर के एसपी मुकेश भामू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये सभी कफ सिरप कटक से संबलपुर एक ड्रग व्यापारी को बेचने के लिए लाए गए थे. पुलिस ने कफ सिरप की 5100 बोतलें जब्त कीं. 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार, एक अपंजीकृत महिंद्रा पिकअप वाहन, 5 मोबाइल फोन और 40,920 रुपये की नकद जब्त किये गये.

Cough syrup racket busted in Odisha
बरामद रुपये और मोबाइल फोन. (ETV Bharat)

पुलिस को कैसे मिली जानकारीः

पुलिस विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर 2:30 बजे, बारीपाली थाने के एक अधिकारी राधाकांत बारिक को एक विश्वसनीय सूत्र से इस रैकेट की जानकारी मिली. उन्हें सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में कटक से भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप संबलपुर लाया जा रहा है. बारीपाली थाना अंतर्गत मसिंकांटा चाक में कफ सिरप का सौदा किया जाना था.

पुलिस ने की छापेमारी:

पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की. लोकेश प्रधान, महेंद्र किसान, पर्वत भोई, आमोद कराली, मनीष सिंह नामक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि लोकेश प्रधान ने संबलपुर शहर के विभिन्न दवा विक्रेताओं से पैसे इकट्ठा किए थे. कटक से यह कफ सिरप मंगवाया था. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रैकेट में शामिल 15 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

Cough syrup racket busted in Odisha
कार्रवाई में शामिल पुलिस. (ETV Bharat)

ड्रग डीलरों को बेची जा रही थीः

संबलपुर एसपी मुकेश भामू ने कहा, 'इस घटना को लेकर बरईपल्ली पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. त्योहारों के समय को ध्यान में रखते हुए, हम अवैध कफ सिरप व्यापार पर नजर रख रहे थे.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

SAMBALPUR COUGHSYRUP RACKET
ओडिशा में कफ सिरप रैकेट
ओडिशा में 20 अपराधी गिरफ्तार
CRIMINALS ARRESTED IN ODISHA
COUGH SYRUP RACKET IN ODISHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.