कफ सिरप मौत मामला: IMA के बाद DMA ने भी किया डॉक्टर की गिरफ्तारी का विरोध, कही ये बात

डॉक्टर अश्वनी गोयल ने कहा कि किसी डॉक्टर को ये कैसे पता होगा कि किसी सिरप या दवाई में कोई कंटेंट निर्धारित मात्रा से ज्यादा मिला हुआ है. इस चीज की जिम्मेदारी तो पूरी तरह दवा निर्माता कंपनी और ड्रग कंट्रोलर की होती है. वहीं, डीएमए अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी ने कहा कि इस मामले में डॉक्टर को बेवजह बलि का बकरा बनाया गया है, जो निहायत ही गलत है. डीएमए इसका कड़ा विरोध करता है. हम पीड़ित डॉक्टर के साथ हैं. मध्य प्रदेश सरकार को इस घटना के असली दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

डीएमए के पूर्व अध्यक्ष एवं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के पूर्व सदस्य डॉक्टर अश्वनी गोयल ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत में कहा कि कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश में डॉक्टर प्रवीण सोनी को बिल्कुल गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है. हम इसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करते हैं.

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कथित तौर पर कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के बाद एक पेडियाट्रिक डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के बाद अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) ने भी विरोध जताया है.

कोल्डरिफ सिरप जिसको पीने से 14 बच्चों की मौत हुई है,उसके सैंपल की जांच में पता चला है कि जो एथिलीन ग्लाइकोल कंपाउंड उसमें मात्र 0.1 प्रतिशत होना चाहिए था उसकी मात्रा 46% पाई गई है. डॉक्टर गोयल ने कहा कि यह तो लापरवाही पूरी तरह से निर्माता कंपनी और उस सिरप को पास करने वाले ड्रग कंट्रोलर की है. उन्होंने मांग की इस मामले में डॉक्टर को आरोपी बनाया जाना और गिरफ्तार करना सरासर गलत और न्याय विरुद्ध है. आरोपित डॉक्टर प्रवीण सोनी की तुरंत जमानत कराई जाए और उन्हें जेल से रिहा किया जाए.

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन)

बता दें कि छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा डॉक्टर सोनी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस कार्रवाई के एक दिन बाद सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने असली दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करने और प्रभावित परिवारों तथा बदनामी का शिकार हुए डॉक्टर के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग की थी.

साथ ही आईएमए ने बच्चों के लिए कफ सिरप को लेकर इस तरह की अराजकता के लिए केंद्र और राज्य, दोनों ही दवा नियामकों की लापरवाही की ओर इशारा किया था.

आईएमए ने कहा था कि कफ सिरप बनाने के लिए जरूरी फार्मास्युटिकल ग्रेड ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल महंगे हैं. औद्योगिक स्तर के डीईजी और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) जैसे विषैले पदार्थ सस्ते होते हैं और दिखने में भी पहचाने नहीं जा सकते. अगर निर्माता और नियामक, दोनों के स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण विफल हो जाता है, तो कुछ कंपनियों द्वारा उत्पादित कफ सिरप में ऐसे जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो छोटे बच्चों में किडनी फेल होने और मौत का कारण बन सकते हैं.

