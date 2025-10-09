कोल्ड्रिफ कफ सिरप मौत केस में एमपी पुलिस का बड़ा एक्शन, श्रीसन कंपनी का मालिक गिरफ्तार
छिंदवाड़ा के एसपी ने बताया कि बुधवार देर रात कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 9, 2025 at 8:24 AM IST
चेन्नई: पूरे देश में 'जहरीली' कफ सिरप पीने से करीब 20 बच्चों की मौत का मामला गर्माया हुआ है. इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीसन मेडिकल्स के मालिक एस रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है.
मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. श्रीसन मेडिकल्स के मालिक को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है. इस मामले पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें चेन्नई (तमिलनाडु) की एक अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा.
Children's death linked to cough syrup | Chhindwara SP Ajay Pandey tells ANI that Sresan Pharma owner S Ranganathan was arrested last night. He will be presented before Chennai court (in Tamil Nadu) and brought to Chhindwara (MP) after securing transit remand.— ANI (@ANI) October 9, 2025
मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए श्रीसन मेडिकल्स के मालिक को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया था. इसके लिए उन पर इनाम भी घोषित किया गया था. वहीं, आरोपियों की मदद करने वालों पर 20 हजरा का इनाम भी घोषित था. रंगनाथन की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष एसआईटी भी बनाई गई थी.
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बच्चों की हत्याओं का ठीकरा तमिलनाडु सरकार पर फोड़ा था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने काफी लापरवाही बरती है. कफ सिरप से मौत का पहला केस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल से सामने आया था, जहां पिछले दो हफ्ते में कई मासूमों की मौत हो गई थी. इसके बाद राजस्थान के कुछ जिलों से भी कफ सिरप पीने के बाद मौत की खबरें आई थीं.
#WATCH | Tamil Nadu: Visuals outside Sresan Pharma in Kancheepuram district. Madhya Pradesh's Chhindwara Police have arrested Sresan Pharma owner S Ranganathan in connection with children's death linked to cough syrup. He will be produced before Chennai court and brought to… pic.twitter.com/9CjZvaVlIa— ANI (@ANI) October 9, 2025
इस मामले पर छिंदवाड़ा प्रशासन के मुताबिक कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने के बाद मासूमों को उल्टी, यूरिन में जलन और बुखार जैसे लक्षण दिखाई दिए. डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि किडनी खराब हो गई है और काम करना बंद कर दिया है. मरने वाले बच्चों में सभी की उम्र 2 से लेकर 5 साल तक थी. हालत बिगड़ने पर कई बच्चों को नागपुर और भोपाल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. मामले को बढ़ता देख देश के कई राज्यों में कफ सिरप को बैन कर दिया गया है.