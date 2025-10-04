ETV Bharat / bharat

एक्शन में मोहन यादव, बच्चों की जानी-दुश्मन कफ सिरप को मध्य प्रदेश में किया बैन

सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने ट्वीट करके बताया कि घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडू सरकार को जांच के लिए कहा था. आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई. रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है. उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में कोलोड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है. इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है.

भोपाल: छिंदवाड़ा में कोल्ड रिफ सिरप को छिंदवाड़ा के बाद पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ट्वीट कर बताया कि इस सिरप की ब्रिकी को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया गया है. इसके अलावा सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है.

सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है. बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी. राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है. दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने लिया फैसला (ETV Bharat)

ऐसी दवााइयों पर होगा तुरंत एक्शन

कोल्ड रीफ कफ सिरप पर कार्रवाई को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कोल्ड रीफ सिरप को प्रदेश में बैन किया गया है. जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है. किसी भी प्रकार की दवाइयां जो मरीज पर विपरीत असर दिखाती है, उन्हें मध्य प्रदेश में विक्रय की अनुमति नहीं मिलेगी. मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए है.

पहले क्लीन चिट और फिर बैन!

इससे पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई मौतों के मद्देनजर एडवायरी जारी की थी. जिसमें ये हिदायत दी गई थी कि दो साल से कम उम्र के शिशुओं को कफ सिरप ना पिलाई जाए. खास बात ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतें हुई हैं. इसमें कफ सिरप के जो नमूने लिए गए थे उसमें किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई जहरीला रसायन नही मिला है.

क्या है पूरा मामला

छिंदवाड़े के बड़कुही, जाठाछापर, उमरेठ और परासिया जैसे इलाकों में बच्चों को पहले सर्दी और खांसी-बुखार आया. डॉक्टर की सलाह पर जब पैरेन्ट्स ने बच्चों को जो दवा दी उसमें कफ सिरप भी था. कई मामलों में बच्चों का सर्दी-जुकाम ठीक हो गया... बुखार भी नहीं आया लेकिन पेशाब बंद हो गई. जब इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया तो डॉक्टर ने इनकी किडनी में इंफेक्शन की पुष्टि की.