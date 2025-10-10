ETV Bharat / bharat

कफ सिरप से मौत केस: तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए

चेन्नई: तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव सेंथिल कुमार ने शुक्रवार को खांसी की दवा खाने से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में श्रीसन कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में कई अनियमितताएं हुईं. इस संबंध में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु औषधि नियंत्रण अधिकारी समय-समय पर श्रीसन प्लांट का निरीक्षण करते रहे हैं. 2021 और 2022 में भी लगातार निरीक्षण किए गए. पिछले दो वर्षों में कई अनियमितताएं हुईं. इस संबंध में कार्रवाई की गई. इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में भी गंभीर निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं.

कार्रवाई करने के आदेश

सेंथिल कुमार ने बताया कि श्रीसन कंपनी में लगभग 300 उल्लंघन पाए गए हैं. उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं. औषधि निरीक्षकों की कोई कमी नहीं है. स्वास्थ्य सचिव ने आगे कहा कि हाल ही में 90 निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है.

श्रीसन मेडिकल्स के मालिक गिरफ्तार

इससे पहले मामले में पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए श्रीसन मेडिकल्स के मालिक एस रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया था. श्रीसन मेडिकल्स के मालिक को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ की. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को बुधवार देर रात गिरफ्तार किया गया.