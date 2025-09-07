15 से 20 रुपये प्रति किलो सस्ता होगी अमेरिका से आयात होने वाली कपास: अरविंद केजरीवाल
Published : September 7, 2025 at 2:05 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात के चोटिला में होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली भारी बारिश की वजह से रद्द हो गई. आम आदमी पार्टी (AAP) ने जानकारी देते हुए बताया कि रैली की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज रविवार को गुजरात के चोटिला में कपास किसानों की विशाल जनसभा संबोधित करने वाले थे.
केजरीवाल इस रैली में कपास किसानों के हितों और केंद्र सरकार की ओर से अमेरिकी कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के फैसले के खिलाफ आवाज उठाने गुजरात पहुंचे हैं. इस दौरान पूर्व सीएम ने मीडिया को संबोधित किया.
आयात शुल्क हटाया
अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "19 अगस्त से केंद्र की मोदी सरकार ने 11 फीसदी (आयात) शुल्क हटा दिया है. अब अमेरिका से आयात किया जाने वाला कपास भारतीय किसानों द्वारा उत्पादित कपास की तुलना में 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता होगा... हमारे देश के किसान अपना कर्ज कहां से चुकाएंगे?..."
किसानों को कम मिलेंगे पैसे
उन्होंने कहा, "2013 में गुजरात के कपास किसानों को उनके कपास के लिए लगभग 1,500 से 1,700 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे. उस समय, 2014 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह बहुत कम है और इसे 2500 रुपये होना चाहिए... अमेरिकी कपास के आने से उन्हें अपने कपास के लिए 900 रुपये से भी कम मिलेंगे..."
सरकार ने चोरी-छिपे अमेरिका से आने वाली कपास पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर देश के किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है। महत्वपूर्ण प्रेस कान्फ्रेंस। LIVE https://t.co/S3IpesgCb9— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 7, 2025
कपास खरीदने वाला कोई नहीं होगा
जब हमारे किसान मंडी में अपनी कपाल लेने जाएंगे तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं होगा. टेक्सटाइल कंपनियों ने पहले ही बड़े स्तर अमेरिका से कपास मंगाना शुरू कर दी है. केंद्र सरकार ने पहले यह ड्यूटी 40 दिन के लिए हटाई थी, अब ये बढ़ाकर 31 दिसंबर तक हटा दी गई है. अब देश के किसानों की कपास बिकने का कोई चांस नहीं है.
अब हमारे किसानों की कपास नहीं बिकेगी, क्योंकि अमेरिका की कपास सस्ती होगाी. हमारे किसान जो कपान के खेती के लिए कर्ज ले चुका है, वह कहां जाएगा, कर्ज कैसे चुकाएगा. उसके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा.
