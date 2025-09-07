ETV Bharat / bharat

15 से 20 रुपये प्रति किलो सस्ता होगी अमेरिका से आयात होने वाली कपास: अरविंद केजरीवाल

अहमदाबाद: गुजरात के चोटिला में होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली भारी बारिश की वजह से रद्द हो गई. आम आदमी पार्टी (AAP) ने जानकारी देते हुए बताया कि रैली की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज रविवार को गुजरात के चोटिला में कपास किसानों की विशाल जनसभा संबोधित करने वाले थे.

केजरीवाल इस रैली में कपास किसानों के हितों और केंद्र सरकार की ओर से अमेरिकी कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के फैसले के खिलाफ आवाज उठाने गुजरात पहुंचे हैं. इस दौरान पूर्व सीएम ने मीडिया को संबोधित किया.

आयात शुल्क हटाया

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "19 अगस्त से केंद्र की मोदी सरकार ने 11 फीसदी (आयात) शुल्क हटा दिया है. अब अमेरिका से आयात किया जाने वाला कपास भारतीय किसानों द्वारा उत्पादित कपास की तुलना में 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता होगा... हमारे देश के किसान अपना कर्ज कहां से चुकाएंगे?..."

किसानों को कम मिलेंगे पैसे

उन्होंने कहा, "2013 में गुजरात के कपास किसानों को उनके कपास के लिए लगभग 1,500 से 1,700 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे. उस समय, 2014 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह बहुत कम है और इसे 2500 रुपये होना चाहिए... अमेरिकी कपास के आने से उन्हें अपने कपास के लिए 900 रुपये से भी कम मिलेंगे..."