मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति ने ऑपरेशन निलंबन के विस्तार का विरोध किया

नई दिल्ली: केंद्र द्वारा कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF) के साथ ऑपरेशन निलंबन (SoO) को एक और वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के एक दिन बाद, मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति (COCOMI) ने शुक्रवार को इस तरह के फैसले का कड़ा विरोध किया है.

सीओसीओएमआई के संयोजक लाईखुराम जयंत ने कहा कि, इन समूहों द्वारा किए गए आतंकवादी और आपराधिक कृत्यों की श्रृंखला के बावजूद एसओओ समझौते का विस्तार एक ऐसा निर्णय है जो मणिपुर के मूल निवासियों के हितों के पूरी तरह विरुद्ध है. लाईखुराम जयंत ने कहा कि, सीओसीओएमआई भारत सरकार के इस जनविरोधी कदम का दृढ़ता से विरोध करने के अपने रुख की पुष्टि करता है.

उन्होंने कहा कि मणिपुर की लोकप्रिय रूप से निर्वाचित सरकार ने 10 मार्च, 2023 को कैबिनेट के निर्णय के माध्यम से सर्वसम्मति से एसओओ समझौते को रद्द करने का संकल्प लिया था. लगातार कई बैठकों के बाद, केंद्र ने गुरुवार को कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के साथ संचालन निलंबन समझौते को आगे बढ़ा दिया.

इस समझौते पर फिर से बातचीत की गई शर्तों और नियमों (आधारभूत नियमों) के आधार पर हस्ताक्षर किए गए. केएनओ और यूपीएफ ने संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर सात निर्दिष्ट शिविरों को स्थानांतरित करने पर भी सहमति व्यक्त की है.

समझौते के मुताबिक, विद्रोही समूह अपने निर्धारित शिविरों की संख्या भी कम करेंगे तथा अपने हथियारों को निकटतम सीआरपीएफ और बीएसएफ शिविरों में स्थानांतरित करेंगे. समझौते के मुताबिक, विद्रोही समूह अपने निर्धारित शिविरों की संख्या भी कम करेंगे तथा अपने हथियारों को निकटतम सीआरपीएफ और बीएसएफ शिविरों में स्थानांतरित करेंगे.

उन्होंने कहा कि, मौजूदा राष्ट्रपति शासन के तहत, प्रशासन नई दिल्ली से नियुक्त एक अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके पास मणिपुर के लोगों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने की वैधता का अभाव है. उन्होंने कहा कि, ऐसी परिस्थितियों में एसओओ की अवधि बढ़ाने का निर्णय जायज नहीं है और मणिपुर के मूल निवासियों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों पर एक अलोकतांत्रिक और आधिपत्यपूर्ण थोपने को दर्शाता है.