जोधपुर : यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने उपचार के लिए अंतरिम जमानत फिलहाल 29 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम की ओर से उपचार के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने का आवेदन किया. गुजरात हाईकोर्ट से 21 अगस्त तक राहत मिलने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में आवेदन किया गया था. आसाराम की ओर से अधिवक्ता निशांत बोड़ा व अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने आवेदन पर पैरवी की. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने पक्ष रखा.

अधिवक्ता यशपालसिंह के अनुसार हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत को फिलहाल 29 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आसाराम की अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल के 3 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच करवाने एवं उसकी रिपोर्ट को 27 अगस्त तक पेश करें. हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड में विशेषज्ञ डॉक्टर, जिसमें 2 कार्डियक और 1 न्यूरोलॉजी भी शामिल हों और पूरी जांच कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट ईमेल से भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि साल 2013 से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में यौन उत्पीड़न के आरोप में बंद थे. इसके बाद साल 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा हो गई. इस दौरान आसाराम को गुजरात में भी यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया गया. ऐसे में आसाराम जेल से बाहर आने के लिए कई प्रयास कर चुका है, लेकिन राहत नहीं मिली थी. इसी साल 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 3 माह की अंतरिम जमानत को मंजूर किया था, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट से भी उन्हीं शर्तों पर 3 माह की अंतरिम जमानत दी गई. अंतरिम जमानत पूरी होने पर आसाराम ने सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया.

7 अप्रैल 2025 को आसाराम की अंतरिम जमानत को 3 माह तक बढ़ाया गया. 1 जुलाई को अंतरिम जमानत पूरी होने पर सरेंडर करना था, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 जुलाई तक अंतरिम जमानत का आगे बढ़ाया था. गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को एक माह तक आगे बढ़ा दिया था, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में भी 8 जुलाई को सुनवाई के बाद आसाराम को उपचार के लिए अंतरिम जमानत को एक माह तक यानी 12 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है. आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत पूरी होने से पहले आवेदन करने पर फिलहाल 29 अगस्त तक राहत दी गई है. इसके साथ ही इस बार अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल से आसाराम की जांच कर रिपोर्ट भी मांगी है.