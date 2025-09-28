कोलकाता: संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा पंडाल पर फिर विवाद, BJP ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

ETV Bharat / bharat

कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बना संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा पंडाल ( ETV Bharat )

भाजपा नेता घोष ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उस इलाके में तैनात सभी सिविक वालंटियर्स को बैठ दिया है. पुलिस को लगता है कि ये वालंटियर्स उद्यमियों का पक्ष लेंगे. उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी इसी तरह एक पंडाल बंद किया गया था. इस बार भी यही योजना बनाई गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्घटना का बहाना बनाकर उद्यमियों को दोषी ठहराने की योजना बनाई जा रही है.

सजल घोष ने आरोप लगाया कि मुचिपारा थाना पुलिस ने पूजा मंडप के लाइट और साउंड की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था को एक नोटिस भेजा है. उस नोटिस में संस्था का लाइसेंस, उद्यमियों के साथ हुआ समझौता, जीएसटी से जुड़े दस्तावेज और ध्वनि सीमा से जुड़े दस्तावेज जमा करने को कहा गया है. उद्यमियों का सवाल है कि क्या दुर्गा पूजा जैसे उत्सव के आयोजन के लिए उन्हें इन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा?

उन्होंने कहा, "पुलिस जानबूझकर तरह-तरह की बाधाएं पैदा कर रही है. हमने पुलिस से कहा है कि लिखित निर्देश दें, हम पूजा रोक देंगे. लेकिन वे कह रहे हैं कि 'यह नहीं हो सकता', और फिर कह रहे हैं कि 'इसे होने नहीं दिया जाएगा'. इसका क्या मतलब है?" सजल घोष का मानना ​​है कि समस्या तब शुरू हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते शुक्रवार को पूजा का उद्घाटन किया.

कोलकाता: शहर में दुर्गा पूजा की धूम के बीच ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बना संतोष मित्रा स्क्वायर स्थित पूजा पंडाल को लेकर फिर विवाद छिड़ गया है. कोलकाता के इस प्रमुख दुर्गा पूजा पंडाल में हर साल भारी भीड़ उमड़ती है. हालांकि, पिछली बार की तरह इस बार भी पुलिस के साथ टकराव के कारण यह सुर्खियों में है. भाजपा पार्षद सजल घोष ने खुलेआम आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस बदले की भावना से काम कर रही है और साजिश रचकर पूजा को विफल करने की कोशिश कर रही है.

संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा पंडाल (ETV Bharat)

उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स पर भी गुस्सा जताया. घोष ने कहा, "जैसे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बड़े-बड़े बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, वैसे ही यहां भी लगाए गए हैं. 40 फुट की सड़क को रेलिंग लगाकर 15 फुट का कर दिया गया है. नतीजतन, लोगों को 700 मीटर लंबी सड़क पार करने के लिए तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है."

पुलिस आयुक्त ने आरोपों का खंडन किया

वहीं, कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा ने इन आरोपों को नकार दिया है. वर्मा ने कहा, "हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग नियमों का पालन करें. लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं किया जा रहा है. जब भीड़ ज्यादा होती है, तो उसका असर भी पड़ता है. इसीलिए हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं." उन्होंने कहा, "हमारे लिए सबसे जरूरी आम आदमी की सुरक्षा है."

संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा पंडाल (ETV Bharat)

उधर, सजल घोष ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया कि पंडाल में पुलिस नहीं दिखी. हालांकि, हजारों लोग शांतिपूर्वक मूर्ति देख रहे थे. उनका दावा है कि इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस की मौजूदगी के बिना भी स्थिति को ठीक से संभाला जा सकता है.

सस्ती लोकप्रियता की राजनीति...

राजनीतिक हलकों का मानना ​​है कि इस विवाद का मुख्य केंद्र सजल घोष की राजनीतिक पहचान है. वह भाजपा पार्षद हैं, इसलिए विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या पुलिस और प्रशासन उन्हें निशाना बना रहा है. हालांकि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है. टीएमसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा, "यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता की राजनीति है. अगर आपको पूजा को हिट बनाना है, तो विवाद खड़ा करो. पुलिस ने किसी से पूजा रोकने के लिए नहीं कहा. उन्होंने सिर्फ जरूरी दस्तावेज मांगे. अगर लाइटिंग एजेंसी के कागजात सही नहीं हैं, तो अगर कोई दुर्घटना होती है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा?"

संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा पंडाल (ETV Bharat)

हर साल संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा पंडाल में लाखों की भीड़ उमड़ती है. कोलकाता के सबसे आकर्षक पूजा स्थलों में से एक होने के नाते, इसने शहर के लोगों के बीच एक खास जगह बना ली है. लेकिन हर साल, राजनीति और प्रशासनिक टकराव देखने को मिलता है. इस साल भी कोई अपवाद नहीं है. सवाल यह है कि क्या कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव धीरे-धीरे राजनीतिक टकराव का हिस्सा बनता जा रहा है?

