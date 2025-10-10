ETV Bharat / bharat

हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें पाकिस्तान को नहीं बेच रहा अमेरिका

नई दिल्ली: भारत स्थित अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने शुक्रवार को कहाकि पाकिस्तान के साथ विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) समझौते में हाल ही में हुए संशोधन में नई उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (AMRAAM) की आपूर्ति शामिल नहीं है.

इसके बजाय, यह बदलाव केवल रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स सहायता के प्रावधान से संबंधित है. अपने बयान में, अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि "झूठी मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, इस संदर्भित अनुबंध संशोधन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान को नई AMRAAMs की आपूर्ति के लिए नहीं है."

इसमें आगे कहा गया है कि रखरखाव पैकेज में "पाकिस्तान की किसी भी मौजूदा क्षमता का उन्नयन शामिल नहीं है." प्रशासन इस बात पर जोर देना चाहता है कि झूठी मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, इस संदर्भित अनुबंध संशोधन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान को नई उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (AMRAAMs) की आपूर्ति के लिए नहीं है. बयान में कहा गया है, "इस अनुरक्षण में पाकिस्तान की किसी भी मौजूदा क्षमता का उन्नयन शामिल नहीं है."

यह स्पष्टीकरण उन पूर्व रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देता है, जिनमें कहा गया था कि 30 सितंबर को युद्ध विभाग द्वारा जारी अनुबंध घोषणा के तहत इस्लामाबाद को नव निर्मित AMRAAMs के प्राप्तकर्ता के रूप में जोड़ा गया था. कई मीडिया संस्थानों ने अनुबंध संशोधन को पाकिस्तान को नई मिसाइलों की संभावित हथियार आपूर्ति के संकेत के रूप में व्याख्यायित किया था.