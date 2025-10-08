ETV Bharat / bharat

दूषित कफ सिरप मामला : IMA ने नड्डा से कहा- प्रामाणिक चिकित्सक के खिलाफ मामला वापस लें

केंद्रीय औषधि नियामक ने एक पत्र में कहा, "यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माताओं के पास एक मजबूत विक्रेता योग्यता प्रणाली हो और वे केवल विश्वसनीय अनुमोदित विक्रेताओं से ही कच्चे माल का उपयोग करें." इस पत्र की एक प्रति ईटीवी भारत के पास भी है.

सीडीएससीओ के अनुसार, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से अनुरोध किया गया है कि वे विनिर्माण और बाजार में बैच जारी करने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं, निरीक्षण के दौरान निगरानी करें, परिपत्रों के माध्यम से निर्माताओं को जागरूक करें आदि.

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत की हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, जो कथित रूप से दूषित कफ सिरप से जुड़ी हैं और इन कफ सिरप की गुणवत्ता से संबंधित चिंताओं पर सीडीएससीओ ने कहा, "विनिर्माण सुविधाओं में किए गए निरीक्षणों और घोषित और मानक गुणवत्ता के नहीं होने वाली दवाओं की जांच के दौरान, रिपोर्टों में यह देखा गया कि निर्माता फॉर्मूलेशन के निर्माण और तैयार उत्पादों में उपयोग करने से पहले निर्धारित मानक के अनुपालन के सत्यापन के लिए एक्सीपिएंट्स/निष्क्रिय और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री के प्रत्येक बैच का परीक्षण नहीं कर रहे हैं."

इस बीच, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी औषधि नियंत्रकों से कच्चे माल और तैयार दवाओं के परीक्षण के लिए औषधि नियम, 1945 का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है.

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत के बाद एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने बुधवार को इस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने और प्रामाणिक चिकित्सक के खिलाफ मामला तत्काल वापस लेने की मांग की.

इस बीच, आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री नड्डा को लिखे पत्र में मध्य प्रदेश में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (RMP) के खिलाफ की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा की.

आईएमए ने कहा, “डॉक्टर की तत्काल गिरफ्तारी कानूनी निरक्षरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक गंभीर रूप से हानिकारक संदेश देती है.

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर को गिरफ्तार करने से पहले अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसका इस मामले में अभाव है. एक डॉक्टर किसी दवा (चाहे वह जेनेरिक ही क्यों न हो) को सद्भावनापूर्वक लिखता है, जो सक्षम नियामक निकायों द्वारा उसकी आधिकारिक स्वीकृति और प्रमाणित आपूर्ति श्रृंखला में उसकी उपलब्धता पर आधारित होता है. उनके पास विनिर्माण संबंधी चूकों का पता लगाने के लिए कोई साधन या तंत्र नहीं है, जैसे कि डाईएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) या एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) जैसे विषाक्त पदार्थों के साथ एक्सीपिएंट्स का छिपा हुआ पदार्थ कितना है. आईएमए ने कहा, "दवा के निर्माण में किसी अज्ञात दोष के लिए चिकित्सक को दोषी ठहराना, उस विफलता के लिए जवाबदेही को स्थानांतरित करने के समान है, जो पूरी तरह से क्लीनिकल प्रैक्टिस के दायरे से बाहर है."

यह कहते हुए कि आरएमपी का पेशेवर अधिदेश क्लीनिकल ​​मूल्यांकन, निदान और सरकार के अपने दवा नियंत्रण तंत्र द्वारा अनुमोदित और प्रमाणित दवाओं के नुस्खे तक ही सीमित है. आईएमए ने कहा, "चिकित्सक विषाक्तता के लिए कच्चे माल या मध्यवर्ती उत्पादों के परीक्षण के लिए जिम्मेदार गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषक नहीं है. सद्भावनापूर्वक दवा लिखने के कार्य को आपराधिक करार देकर, यह अंधाधुंध कार्रवाई कानून की सीमाओं के भीतर काम करने वाले पेशेवर को अनुचित रूप से पीड़ित करती है, और गंभीर रूप से, पूरे चिकित्सा समुदाय में व्यापक आशंका और भय पैदा करती है. यह भय अनजाने में रक्षात्मक चिकित्सा पद्धतियों को जन्म दे सकता है, जिसमें सस्ती जेनेरिक दवाओं को लिखने में अनिच्छा भी शामिल है, जिसका अंततः रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.”

आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्रालय को विनियामक जनशक्ति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा एक मजबूत दवा वापसी नीति की स्थापना, फार्माकोविजिलेंस और रिपोर्टिंग और जोखिम-आधारित निरीक्षण और लाइसेंस ऑडिट को मजबूत करने का भी सुझाव दिया है.

