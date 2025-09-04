कोझिकोड: बहुप्रतीक्षित वायनाड सुरंग परियोजना को लेकर सभी उत्साहित हैं. लोगों में जिज्ञासा है कि कैसे इस चुनौतीपूर्ण परियोजना को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा. इस संबंध में परियोजना से जुड़े एक अधिकारी ने विस्तृत जानकारी साझा की है.

कोंकण रेलवे के सहायक अभियंता गुलजार अहमद ने ईटीवी भारत के साथ कोझिकोड-वायनाड सुरंग के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की सुरंग परियोजनाओं की तुलना में वायनाड परियोजना उतनी जटिल नहीं होगी. हालांकि, पश्चिमी घाट की चट्टानों की मजबूती इस काम को कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बना देगी.

वायनाड सुरंग परियोजना (ETV Bharat)

विशाल चट्टानों की खुदाई चुनौतीपूर्ण

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य भूगर्भीय रूप से संवेदनशील हैं और भूस्खलन व बाढ़ की आशंका बनी रहती है. इसके बावजूद, वहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई गई हैं. इसके विपरीत पश्चिमी घाट मजबूत चट्टानों से बने हैं, लेकिन यही मजबूती अनाईक्कमपोइल-कल्लाडी-मेप्पाडी ट्विन-ट्यूब सुरंग परियोजना को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाती है.

कठोर चार्नोकाइट और नीस चट्टानों से बने हैं. गुलजार ने बताया कि इन विशाल संरचनाओं में खुदाई करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार के चट्टान हैं उससे चिंता की बात नहीं है.

वर्तमान में वायनाड में मिट्टी के नमूने लेने के लिए भू-तकनीकी ड्रिलिंग मशीनें और जंगलों को साफ करने व प्रारंभिक कार्यों के लिए जेसीबी और उत्खनन मशीनें तैनात की गई है. चूंकि परिवहन पहुंच आसान है. इसलिए निर्माण कार्य मेप्पाडी की ओर से शुरू होगा. कोझिकोड की ओर एक अस्थायी पुल बनाया जाना है, जिसमें कम से कम तीन महीने लगेंगे. प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित प्रारंभिक कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएगा.

मध्य सितंबर तक सुरंग निर्माण के लिए आवश्यक भारी मशीनरी और उपकरण वायनाड पहुंच जाएंगे. वन और राजस्व विभागों के साथ औपचारिकताएं पूरी होते ही, मशीनरी को मेप्पाडी पहुंचा दिया जाएगा. अधिग्रहित किए जा रहे वन क्षेत्र के लिए वैकल्पिक भूमि संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. 12 सितंबर को अनाईक्कम्पोइल में अस्थायी पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.

पुल का निर्माण 12 दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है. 15 दिसंबर को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) द्वारा बिल्डर को आधिकारिक तौर पर ठेका दे दिया जाएगा. उसी दिन साइट कैंप कार्यालय और सुविधाओं का निर्माण शुरू हो जाएगा और एक महीने के भीतर पूरा हो जाएगा. 1 अक्टूबर से मेप्पाडी की ओर से खुदाई और मिट्टी हटाने का काम शुरू होगा और इस चरण को 31 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है.

अनाईक्कमपोइल की ओर से प्रारंभिक कार्य 12 दिसंबर से शुरू होंगे. हालांकि परियोजना के लिए 60 महीने का समय निर्धारित किया गया है. केआरसीएल को इसे समय से पहले ही पूरा करने का भरोसा है. गुलजार अहमद के अनुसार सुरंग निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के सबसे व्यावहारिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों में से एक है.

सुरंग निर्माण प्रक्रिया को तीन चरणों में वर्गीकृत किया गया

सर्वेक्षण और डिजाइन

यह सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है. सर्वेक्षण सुरंग के सटीक स्थान, अलाइनमेंट का निर्धारण करते हैं. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी और चट्टान के नमूनों का विश्लेषण करके उसकी मजबूती, जल की मात्रा और संरचना का अध्ययन किया जाता है. सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर सुरंग का आकार, ढाल, आकृति और अन्य तकनीकी विशिष्टताओं को डिजाइन किया जाता है. साथ ही सबसे उपयुक्त सुरंग निर्माण विधि का भी निर्धारण किया जाता है.

निर्माण

खुदाई डिजाइन के अनुसार शुरू होता है. चट्टानी क्षेत्रों में अक्सर ड्रिल-एंड-ब्लास्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है. छेद करके, विस्फोटकों का उपयोग करके चट्टान को तोड़ा जाता है और मलबा हटाया जाता है. बड़ी सुरंगों के लिए टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) का उपयोग किया जाता है जो एक साथ चट्टान को काटती हैं और कंक्रीट की परत बिछाती है. इससे प्रक्रिया तेज हो जाती है. ढहने से बचाने के लिए सुरंग की दीवारों पर शॉटक्रीट (छिड़काव किया हुआ कंक्रीट) और स्टील के स्ट्रक्चर लगाए जाते हैं.

फाइनल वर्क्स

एक बार खुदाई पूरी हो जाने पर सुरंग को मजबूत करने और पानी के रिसाव को रोकने के लिए कंक्रीट या अन्य सामग्री से अस्तर लगाया जाता है.

वेंटिलेशन: अंदर हवा का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां स्थापित की जाएंगी.

बिजली और सुरक्षा: प्रकाश व्यवस्था, सिग्नलिंग, अग्निशमन प्रणालियां और आपातकालीन निकास द्वार उपलब्ध कराए जाएंगे.

सड़क मार्ग: सुरंग के अंदर वाहनों की आवाजाही के लिए सड़कें बनाई जाएंगी.

इन चरणों के बाद ही सुरंग पूरी तरह से बनकर तैयार होगी और सार्वजनिक उपयोग के लिए खोली जाएगी. भूभाग के आधार पर, प्रत्येक परियोजना के लिए इस प्रक्रिया में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं.