'संविधान ने भारत को मजबूत बनाया, जबकि पड़ोसी देश हैं अशांत': बोले, CJI गवई
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने रविवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंदनगढ़ तालुका में एक न्यायालय भवन का उद्घाटन किया.
Published : October 12, 2025 at 7:34 PM IST
रत्नागिरी: भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने रविवार को कहा कि संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि देश मजबूत और एकजुट रहे, जबकि पड़ोसी देश नागरिक अशांति और उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं. महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंदनगढ़ तालुका में एक न्यायालय भवन का उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं.
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "देश युद्ध और शांति के दौर में एकजुट रहा है और विकास के पथ पर अग्रसर रहा है. हमने आंतरिक आपातकाल भी देखा है, लेकिन हम मजबूत और एकजुट रहे हैं. यह डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के कारण है, जो हमें उन पड़ोसी देशों से अलग करता है, जो उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं."
श्रीलंका, बांग्लादेश और हाल ही में नेपाल में नागरिक अशांति के कारण सरकारों में परिवर्तन हुआ है, साथ ही दंगों और आगजनी के कारण नागरिकों को बड़े पैमाने पर परेशानी का सामना करना पड़ा है.
Ratnagiri, Maharashtra: CJI BR Gavai addresses the inauguration ceremony of the new Mandangad Court building pic.twitter.com/UUx1IY3kLG— IANS (@ians_india) October 12, 2025
सीजेआई ने कहा, "एक न्यायाधीश के रूप में पिछले 22 वर्षों में, मैं न्याय के विकेंद्रीकरण के पक्ष में रहा हूं और कई न्यायिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित किया है. मुझे सबसे अधिक संतुष्टि कोल्हापुर सर्किट बेंच (बॉम्बे उच्च न्यायालय की) और इस मंडनगढ़ न्यायालय भवन से मिलती है, जिसका निर्माण दो वर्षों में पूरा हुआ है."
मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि यह भवन ऐसे क्षेत्र में बना है, जिसमें संविधान के मुख्य निर्माता और महान समाज सुधारक बाबासाहेब अंबेडकर का पैतृक गांव अंबावडे भी शामिल है. मुख्य न्यायाधीश ने मंदनगढ़ न्यायालय भवन परियोजना में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद दिया. कहा कि ये अदालतें बाबासाहेब अंबेडकर के इस सपने को पूरा करेंगी कि अंतिम नागरिक तक शीघ्र न्याय पहुंचाया जाए.
सीजेआई ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद की जाती है. लेकिन न्याय सभी तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से धन के मामले में सहयोग प्राप्त करना होगा. उन्होंने, इस बात पर खुशी जाहिर कि की हाल ही में नासिक, नागपुर, कोल्हापुर और दरियापुर में न्यायालय भवनों का उद्घाटन किया गया है.
