'राज्यपाल-राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करने को संविधान संशोधन जरूरी नहीं': पश्चिम बंगाल सरकार की दलील - SUPREME COURT

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ राष्ट्रपति-राज्यपाल संदर्भ पर प्रस्तुतियों पर सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अगुवाई वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा और एएस चंदुरकर की पांच न्यायाधीशों की पीठ राष्ट्रपति संदर्भ पर प्रस्तुतियां सुन रही हैं, जिसमें संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं कि क्या अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों से निपटने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर अपना जवाब दे दिया.

पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यदि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा दी जाती है, तो उसे संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी. अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का प्रावधान करता है, जिससे उन्हें विधेयक पर सहमति देने, सहमति रोकने, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की अनुमति मिलती है.

सुनवाई के सातवें दिन, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य विधानमंडल की संप्रभुता संसद की संप्रभुता जितनी ही महत्वपूर्ण है और राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों में देरी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. सिब्बल ने कहा, "आप मतभेद पैदा नहीं कर सकते... वरना यह टूट जाएगा. संविधान की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि वह व्यावहारिक हो."

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई मतभेद का क्षेत्र न हो, इसलिए अनुच्छेद 200 में मुख्य शब्द यथाशीघ्र है, क्योंकि इसमें तात्कालिकता का तत्व है. मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इन सभी समयसीमाओं को संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के प्रावधानों के साथ शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा.

सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक की विधायी क्षमता की जांच नहीं कर सकते. सिब्बल ने कहा कि आजादी के बाद से शायद ही ऐसा कोई उदाहरण है जब राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित विधेयक को इसलिए रोक दिया हो क्योंकि यह लोगों की इच्छा थी. पीठ ने सिब्बल से पूछा कि जब राज्यपाल को लगता है कि विधेयक केन्द्रीय कानून के संदर्भ में प्रतिकूल है तो क्या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित नहीं रखेंगे?

सिब्बल ने कहा कि यह एक दुर्लभ मामला है, लेकिन जब कोई विधेयक विधायिका द्वारा पारित किया जाता है, तो संवैधानिकता की धारणा होती है. जिसका परीक्षण न्यायालय में किया जाना होता है. पीठ ने कहा कि राज्यपाल को यह देखने के लिए अपना दिमाग लगाना होगा कि विधेयक प्रतिकूल है या नहीं, और वह केवल एक डाकिया या एक सुपर विधायी निकाय नहीं हो सकते. सिब्बल ने कहा कि यह विधेयक जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें तात्कालिकता का तत्व है. सिब्बल ने बुधवार को अपनी दलीलें समाप्त कीं.

