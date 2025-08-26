नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमापी से सियासी संग्राम तेज हो गया है. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने केंद्र सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की छापेमारी पूरी तरह फर्जी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.

आतिशी का आरोप है कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद से ध्यान भटकाने और आम आदमी पार्टी को डराने-धमकाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी "कट्टर ईमानदार" पार्टी है और भ्रष्टाचार का एक भी सबूत मोदी सरकार के पास नहीं है.

मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में आतिशी ने कहा, ''जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज ने मुझे बुलाया और सम्मानित किया. मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी. उन्होंने न्यूजलेटर में यह खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है. लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके छात्र थे. अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई.''

आतिशी ने ये भी कहा; ''यह रेड 100 प्रतिशत फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का यह मामला है, जब अस्पताल के निर्माण का फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे. वह उसके दो साल बाद मंत्री बने. अब आप ही बताइए? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप पार्टी के मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से दो तीन साल पहले के फैसले पर रेड की जा रही है. यह तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2जी स्कैम पर नरेंद्र मोदी के घर पर रेड हो जाए. कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, सीएनजी फिटनेस स्कैम जो कांग्रेस के समय के मामले थे, उन पर रेखा गुप्ता के घर पर रेड हो जाए. तो इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि यह रेड फर्जी है. मोदी की डिग्री के मामले से ध्यान भटकाने का तरीका है. आदमी पार्टी को डराने, धमकाने का तरीका है.''

''प्रधानमंत्री मोदी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने आज तक ना एक रुपये का भ्रष्टाचार किया है और ना एक रुपये का भ्रष्टाचार करेंगे. चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए. आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है. भ्रष्टाचार का एक रुपया भी हमारे किसी नेता से आपको नहीं मिला है और नहीं मिलेगा.'' - आतिशी, विधानसभा में नेता विपक्ष, आप पार्टी

भाजपा की हर साजिश नाकाम: आतिशी ने कहा कि हम रेड से, धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन के भी घर पर रेड हुई थी. उनको फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब कुछ साल के बाद उसी सीबीआई को, उसी ईडी को क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमारे पास एक का भी सबूत नहीं है. ईडी की हर साजिश, बीजेपी की हर साजिश आज नाकाम हुई है और आगे भी नाकाम होगी.

संजय सिंह ने भाजपा सरकार को घेरा: आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह कहा कि आज सौरभ भारद्वाज के घक पर रेड क्यों की गई? क्योंकि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है. ये रेड उस से ध्यान भटकाने के लिए की गई है. जिस दौरान का ये केस है, उस पीरियड में सौरभ मंत्री ही नहीं थे. तो ये पूरा केस झूठा है. सत्येंद्र जैन को भी तीन साल जेल में रखने के बाद CBI और ED ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की. इससे साफ़ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किए गए सारे केस झूठे हैं.

यह है पूरा मामला: बता दें कि दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. ईडी ने मंगलवार सुबह आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अस्पताल निर्माण घोटाले के कथित आरोप में दर्ज मुकदमे के चलते उनके घर पर छापेमारी की है. इसके अलावा, निर्माण से संबंधित 13 अन्य जगहों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है.

ये भी पढ़ें: