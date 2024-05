ETV Bharat / bharat

अमेरिका में भारतीय डॉक्टरों की डिमांड, 5 हजार भारतीय चिकित्सकों को ऐसे मिलेगा प्रवेश - Why US is eyeing Indian doctors

By ETV Bharat Hindi Team Published : 16 hours ago

प्रतिकात्मक तस्वीर ( Photo Credit: IANS )

नई दिल्ली: अमेरिका में 2034 तक कम से कम एक लाख डॉक्टरों की कमी होने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में अमेरिका की नजर भारतीय चिकित्सकों पर है. जानकारी के मुताबिक, अमेरिका दूरदराज और कम आय वाले इलाकों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए, शिक्षित और योग्य डॉक्टरों पर अपनी निगाहें गड़ा दी है. अमेरिका चाहता है कि, योग्य भारतीय चिकित्सक कम सेवा वाले क्षेत्रों में मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए वहां के मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकें. आने वाले दिनों में देश में चिकित्सकों की भारी कमी को दूर करने के लिए अमेरिका की तरफ से भारतीय चिकित्सकों को एक स्पेशल J1 वीजा श्रेणी में शामिल किया गया है. जिसके तहत कम से कम 5 हजार डॉक्टरों को अमेरिका में प्रवेश मिलेगा. हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 20 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है. आश्चर्य की बात है कि, 20 प्रतिशत आबादी के लिए केवल 11 फीसदी डाक्टर ही मौजूद हैं. शोध क्या कहता है?

इस विषय पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सैन डिएगो स्कूल ऑफ ग्लोबल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी का एक नया शोध आया है. इस नए शोध से पता चलता है कि वीज़ा आवश्यकताओं में छूट अधिक विदेशी प्रशिक्षित डॉक्टरों को अमेरिकी प्रशिक्षित डॉक्टरों के रोजगार को कम किए बिना दूरदराज और कम आय वाले क्षेत्रों में अभ्यास करने में सक्षम बनाती है. शोध से यह भी पता चलता है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करने वाले चिकित्सकों की सीमित आपूर्ति के साथ, विदेश में जन्मे और शिक्षित चिकित्सक वंचित क्षेत्रों में आपूर्ति का एक संभावित स्रोत प्रदान कर सकते हैं. कॉनराड 30 छूट कार्यक्रम क्या है

नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने ईटीवी भारत को बताया कि वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉनराड 30 छूट कार्यक्रम पिछले कुछ समय से मौजूद है. यह J1 वीजा पर स्नातकों को अपने देश लौटने की छूट है. 1994 में शुरू किया गया कॉनराड 30 छूट कार्यक्रम, जे-1 विदेशी मेडिकल स्नातकों (एफएमजी) को जे-1 एक्सचेंज विज़िटर कार्यक्रम के पूरा होने पर 2 साल की विदेशी निवास आवश्यकता की छूट के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है. कार्यक्रम में अधिकांश प्रतिभागी स्वास्थ्य पेशेवर कमी वाले क्षेत्रों (या एचपीएसए) में काम करते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर्याप्त संख्या में प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की कमी है. कॉनराड 30 कार्यक्रम 30 राज्यों में शुरू होगी

सूत्रों के मुताबिक, कॉनराड 30 कार्यक्रम के तहत भारतीय डॉक्टरों की वीजा आवश्यकताओं में छूट अमेरिका के 50 में से 30 राज्यों में शुरू होगी. इससे अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को परेशानी मुक्त वीजा के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी. वर्तमान में, लगभग 1 लाख 25 हजार भारतीय डॉक्टर अमेरिका में सेवा दे रहे हैं. चिकित्सकों के लिए J1 वीज़ा क्या है?

J1 वीज़ा एक्सचेंज विजिटरों के आदान-प्रदान के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें चिकित्सकों के लिए एक विशिष्ट श्रेणी शामिल है. यह विदेशी चिकित्सा स्नातकों को अमेरिका में चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, फ़ेलोशिप या अकादमिक अनुसंधान में भाग लेने की अनुमति देता है. J1 वीजा छूट क्या है?

वैसे चिकित्सक जो जे-1 वीजा पर अमेरिका आते हैं, उन्हें दो साल के होम रेसिडेंसी की आवश्यकता होती है. हालांकि, वे इन जरूरतों को माफ करने के लिए J-1 वीज़ा छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं. छूट के बदले में, चिकित्सक को अमेरिका में एक प्रायोजित स्वास्थ्य सेवा संगठन के लिए तीन साल तक काम करने के लिए सहमत होना होगा. यह विकल्प डॉक्टरों को वंचित आबादी की सेवा करते समय एक बेहतरीन अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देता है. ये भी पढ़ें: