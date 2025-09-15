पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वोट चोरी अभियान, 'वोट के अधिकार' को उजागर करेगी
सत्तारूढ़ टीएमसी को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस गुंडों द्वारा लोगों को वोट डालने से रोकने की घटनाओं को उजागर करेगी.
Published : September 15, 2025 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस आलाकमान ने पश्चिम बंगाल इकाई से कहा है कि अगर स्थानीय टीम 2026 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है, तो उसे अपनी ताकत दिखानी होगी.
कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ टीएमसी और मुख्य विपक्षी भाजपा को टक्कर देने के लिए माकपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन गठबंधन 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक भी सीट जीतने में विफल रहा.
2024 के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कुल 42 में से केवल 1 सीट जीत सकी, जबकि सहयोगी अपना खाता खोलने में विफल रही.
पूर्वी राज्य में कांग्रेस की चुनावी हार के पीछे कमजोर संगठन को मुख्य कारण माना गया. इसके अलावा सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा दोनों को ध्रुवीकृत मतदाताओं से लाभ मिला.
पिछले कुछ महीनों में जब इस पुरानी पार्टी ने अपनी राज्य इकाई को फिर से संगठित करना शुरू किया, तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कुछ वर्गों में अकेले चलने की नीति उभर कर सामने आई. इसके परिणामस्वरूप हाल ही में एआईसीसी महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल का दौरा हुआ, जिन्होंने राज्य के नेताओं से अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करने से पहले संगठनात्मक ताकत दिखाने को कहा.
वहीं पश्चिम बंगाल के एआईसीसी प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राज्य इकाई से कहा कि वह कमर कस ले और निवासियों के मतदान के अधिकार को चिन्हित करने के लिए 90 दिनों का अभियान शुरू करें. त्योहारी सीजन समाप्त होने के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह तक यह अभियान पूरी ताकत से शुरू होने की संभावना है.
अभियान के दौरान कांग्रेस 2011 से पूर्वी राज्य पर शासन कर रही टीएमसी और उससे पहले शासन कर चुकी माकपा दोनों पर निशाना साधेगी. कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग के अलावा राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह निवासियों के वोट डालने के अधिकार की रक्षा करे.
मीर ने कहा, "हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आवश्यकता पर ज़ोर देंगे, जिसमें निवासियों के मतदान के अधिकार को भी शामिल किया जाएगा. पिछले दशकों में बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां स्थानीय गुंडों ने नागरिकों को वोट डालने से रोका है, चाहे वह स्थानीय निकाय चुनाव हों या राष्ट्रीय चुनाव."
मीर ने ईटीवी भारत से कहा, "नागरिकों के मताधिकार की रक्षा करना राज्य सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है. यह मुद्दा पश्चिम बंगाल के लोगों के दिमाग में सबसे ऊपर है. यह अभियान उन वोट चोरी रैलियों से अलग होगा जो कांग्रेस देश के अन्य हिस्सों में कथित मतदाता सूची में हेराफेरी के लिए भाजपा को निशाना बनाने के लिए आयोजित कर रही है."
पूर्व राज्य इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी द्वारा हाल ही में किए गए दावों के बारे में पूछे जाने पर कि पिछले वर्षों में टीएमसी द्वारा पश्चिम बंगाल में लगभग 35 से 40 लाख फर्जी मतदाता बनाए गए थे, एआईसीसी पदाधिकारी ने वरिष्ठ नेता की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया.
मीर ने कहा, "मैं उस बयान का समर्थन नहीं करूंगा. हमारी टीमें वोट चोरी की जांच कर रही हैं. मामले की जांच चल रही है. हम तभी कुछ कहेंगे जब हमारे पास ठोस सबूत होंगे." पश्चिम बंगाल में, देश की सबसे पुरानी पार्टी टीएमसी और भाजपा दोनों से समान दूरी बनाए रखेगी और उन पर चुनावी लाभ पाने के लिए ध्रुवीकरण में लिप्त होने का आरोप लगाएगी.
मीर ने कहा, "टीएमसी लगभग 15 सालों से सत्ता में है, लेकिन राज्य में विकास का कोई नामोनिशान नहीं है. उन्हें ध्रुवीकरण का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ खास उपलब्धि नहीं है."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, एक आंतरिक मूल्यांकन से पता चला है कि लोग चाहते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में भव्य पुरानी पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि एक कमजोर संगठन चुनौती थी.
पश्चिम बंगाल के प्रभारी एआईसीसी सचिव असफ अली ने ईटीवी भारत को बताया, "कुछ महीने पहले नए राज्य इकाई प्रमुख की नियुक्ति के बाद से चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं. उन्होंने कई प्रमुख राज्य समितियों के गठन को आगे बढ़ाया है जो पार्टी के एजेंडे को लागू करने में व्यस्त हैं.
उन्होंने कहा, "कांग्रेस अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है. हम आने वाले दिनों में ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन निर्माण की कवायद भी बढ़ा रहे हैं."
वेणुगोपाल और मीर दोनों ने पिछले कुछ दिनों में कोलकाता में राज्य इकाई प्रमुख शुभंकर सरकार सहित वरिष्ठ राज्य नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की. अली ने बताया कि नेताओं ने मिलकर आने वाले हफ्तों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को बड़े पैमाने पर उठाने का एजेंडा तैयार किया है.
