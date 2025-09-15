ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वोट चोरी अभियान, 'वोट के अधिकार' को उजागर करेगी

नई दिल्ली : कांग्रेस आलाकमान ने पश्चिम बंगाल इकाई से कहा है कि अगर स्थानीय टीम 2026 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है, तो उसे अपनी ताकत दिखानी होगी.

कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ टीएमसी और मुख्य विपक्षी भाजपा को टक्कर देने के लिए माकपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन गठबंधन 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक भी सीट जीतने में विफल रहा.

2024 के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कुल 42 में से केवल 1 सीट जीत सकी, जबकि सहयोगी अपना खाता खोलने में विफल रही.

पूर्वी राज्य में कांग्रेस की चुनावी हार के पीछे कमजोर संगठन को मुख्य कारण माना गया. इसके अलावा सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा दोनों को ध्रुवीकृत मतदाताओं से लाभ मिला.

पिछले कुछ महीनों में जब इस पुरानी पार्टी ने अपनी राज्य इकाई को फिर से संगठित करना शुरू किया, तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कुछ वर्गों में अकेले चलने की नीति उभर कर सामने आई. इसके परिणामस्वरूप हाल ही में एआईसीसी महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल का दौरा हुआ, जिन्होंने राज्य के नेताओं से अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करने से पहले संगठनात्मक ताकत दिखाने को कहा.

वहीं पश्चिम बंगाल के एआईसीसी प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राज्य इकाई से कहा कि वह कमर कस ले और निवासियों के मतदान के अधिकार को चिन्हित करने के लिए 90 दिनों का अभियान शुरू करें. त्योहारी सीजन समाप्त होने के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह तक यह अभियान पूरी ताकत से शुरू होने की संभावना है.

अभियान के दौरान कांग्रेस 2011 से पूर्वी राज्य पर शासन कर रही टीएमसी और उससे पहले शासन कर चुकी माकपा दोनों पर निशाना साधेगी. कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग के अलावा राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह निवासियों के वोट डालने के अधिकार की रक्षा करे.

मीर ने कहा, "हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आवश्यकता पर ज़ोर देंगे, जिसमें निवासियों के मतदान के अधिकार को भी शामिल किया जाएगा. पिछले दशकों में बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां स्थानीय गुंडों ने नागरिकों को वोट डालने से रोका है, चाहे वह स्थानीय निकाय चुनाव हों या राष्ट्रीय चुनाव."

मीर ने ईटीवी भारत से कहा, "नागरिकों के मताधिकार की रक्षा करना राज्य सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है. यह मुद्दा पश्चिम बंगाल के लोगों के दिमाग में सबसे ऊपर है. यह अभियान उन वोट चोरी रैलियों से अलग होगा जो कांग्रेस देश के अन्य हिस्सों में कथित मतदाता सूची में हेराफेरी के लिए भाजपा को निशाना बनाने के लिए आयोजित कर रही है."