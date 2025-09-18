वोट चोर, गद्दी छोड़, ये है राहुल गांधी का आह्वान, जारी रहेगा कांग्रेस का संघर्ष, चुनाव आयोग पर बरसे सचिन पायलट

ETV Bharat / bharat

दुर्ग में सचिन पायलट समेत दिग्गज चुनाव आयोग पर बरसे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

Published : September 18, 2025 at 6:18 PM IST | Updated : September 18, 2025 at 7:01 PM IST

दुर्ग : कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा जनसभा के लिए सचिन पायलट दुर्ग पहुंचे. सचिन पायलट ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली की.इसके बाद जनसभा को संबोधित किया.इस दौरान सचिन पायलट ने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला. 'चुनाव आयोग वोट चोरी का कर रहा संरक्षण' : सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे. राहुल गांधी के आह्वान पर हम लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करेंगे.चुनाव आयोग जान बूझकर वोट चोरी को बढ़ावा दे रहा है. CCTV फुटेज डिलीट करने की कोशिश क्यों की गई ? हम ऐसा नहीं होने देंगे. जनता समझ चुकी है, BJP ध्यान भटकाती है, और चुनाव आयोग वोट चोरी का संरक्षण कर रहा है. हम स्पष्ट जांच की मांग करते हैं. दुर्ग में सचिन पायलट समेत दिग्गज चुनाव आयोग पर बरसे (ETV BHARAT CHHATTISGARH) राहुल गांधी ने पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि पूरे देश में जाकर संघर्ष करें. मैं मानता हूं कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने जान बूझकर वोट चोरी होने दी है.इस देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा तब है, जब वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा. इसके लिए हम संघर्ष करेंगे. आम जनता समझ चुकी है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाते हैं, गड़बड़ी की जाती है, और वोट की चोरी की जाती है- सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों ?: सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग पोलिंग बूथ की CCTV फुटेज डिलीट करना चाहता है.ऐसा क्यों करना चाहता है? हम ऐसा होने नहीं देंगे. हमने जनसंपर्क किया है, पदयात्रा की है, मशाल रैली निकाली है, साक्षरता अभियान चलाया है, और लोगों से मिल रहे हैं. ध्यान भटकाने के लिए भाजपा मीडिया पर विवाद करती है, लेकिन अंत में निर्वाचन आयोग इसका सहयोग करके लगातार वोट चोरी को बढ़ावा दे रहा है. जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं, उनका संरक्षण इलेक्शन कमीशन कर रहा है. हम आरोप नहीं लगा रहे हैं.मैं चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग सामने आए, स्पष्ट करे, जांच का आदेश दे और सत्यता की जानकारी ले. लेकिन आज, महीना हो गया, वे विपक्ष पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो समझ नहीं आता.

