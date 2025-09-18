वोट चोर, गद्दी छोड़, ये है राहुल गांधी का आह्वान, जारी रहेगा कांग्रेस का संघर्ष, चुनाव आयोग पर बरसे सचिन पायलट
कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा का दुर्ग में समापन हुआ.जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ जमकर गरजे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2025 at 6:18 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 7:01 PM IST
दुर्ग : कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा जनसभा के लिए सचिन पायलट दुर्ग पहुंचे. सचिन पायलट ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली की.इसके बाद जनसभा को संबोधित किया.इस दौरान सचिन पायलट ने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला.
'चुनाव आयोग वोट चोरी का कर रहा संरक्षण' : सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे. राहुल गांधी के आह्वान पर हम लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करेंगे.चुनाव आयोग जान बूझकर वोट चोरी को बढ़ावा दे रहा है. CCTV फुटेज डिलीट करने की कोशिश क्यों की गई ? हम ऐसा नहीं होने देंगे. जनता समझ चुकी है, BJP ध्यान भटकाती है, और चुनाव आयोग वोट चोरी का संरक्षण कर रहा है. हम स्पष्ट जांच की मांग करते हैं.
राहुल गांधी ने पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि पूरे देश में जाकर संघर्ष करें. मैं मानता हूं कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने जान बूझकर वोट चोरी होने दी है.इस देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा तब है, जब वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा. इसके लिए हम संघर्ष करेंगे. आम जनता समझ चुकी है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाते हैं, गड़बड़ी की जाती है, और वोट की चोरी की जाती है- सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस
पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों ?: सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग पोलिंग बूथ की CCTV फुटेज डिलीट करना चाहता है.ऐसा क्यों करना चाहता है? हम ऐसा होने नहीं देंगे. हमने जनसंपर्क किया है, पदयात्रा की है, मशाल रैली निकाली है, साक्षरता अभियान चलाया है, और लोगों से मिल रहे हैं. ध्यान भटकाने के लिए भाजपा मीडिया पर विवाद करती है, लेकिन अंत में निर्वाचन आयोग इसका सहयोग करके लगातार वोट चोरी को बढ़ावा दे रहा है. जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं, उनका संरक्षण इलेक्शन कमीशन कर रहा है. हम आरोप नहीं लगा रहे हैं.मैं चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग सामने आए, स्पष्ट करे, जांच का आदेश दे और सत्यता की जानकारी ले. लेकिन आज, महीना हो गया, वे विपक्ष पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो समझ नहीं आता.
राजनांदगांव में की सभा :दुर्ग से पहले राजनांदगांव में सचिन पायलट ने कांग्रेस नेताओं के साथ यात्रा निकाली. राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारा चौक से रैली की शुरुआत की गई. जो जयस्तंभ चौक में जाकर समाप्त हुई. यहां सचिन पायलट ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आम सभा को संबोधित किया.इस दौरान सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर निष्पक्ष काम नहीं करने के आरोप लगाए.सचिन पायलट ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही हैं.चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है. जिसे लेकर हम लगातार पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं.
16 सितंबर से शुरु हुई यात्रा : आपको बता दें कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में तीन दिवसीय वोट अधिकार यात्रा निकाली थी.जिसकी शुरुआत 16 सिंतबर को रायगढ़ से हुई थी. 16 सितंबर को रायगढ़ में सभा करने के बाद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट देर रात कोरबा में पहुंचे. जहां कांग्रेसियों ने मशाल रैली निकाली.मशाल रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए थे.
17 सितंबर को तखतपुर,मुंगेली और बेमेतरा में वोट अधिकार यात्रा निकाली गई. ये यात्रा का दूसरा दिन था. जिसमें सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने एक मंच पर आकर इलेक्शन कमीशन को घेरा. कांग्रेस के नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की है वो इलेक्शन कमीशन के कारनामे को घर-घर जाकर बताए और जनता को जागरुक करे.
कांग्रेस ने अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं को किया चार्ज : कांग्रेस इस अभियान के जरिए भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है. वोट छोड़ गद्दी छोड़ नारे के तहत पार्टी जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा ने जनादेश का दुरुपयोग किया है.सचिन पायलट का यह दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने और जनता से सीधा जुड़ाव स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है.जिसके जरिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को फिर से चार्ज किया है.
वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में गरजे सचिन पायलट, चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप
वोट चोर, गद्दी छोड़, बेमेतरा में सचिन पायलट ने भरी सरकार के खिलाफ हुंकार
मोदी सरकार ने जीएसटी से जनता को लूटा, छत्तीसगढ़ में चलेगा वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान: दीपक बैज