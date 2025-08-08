Essay Contest 2025

कांग्रेस राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले संदेश को पूरे देश में ले जाएगी - RAHUL GANDHI VOTE THEFT MESSAGE

कांग्रेस का कहना है कि, वह राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले संदेश को पूरे देश में ले जाएगी.

Congress to take Rahul Gandhis vote theft message across the country
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय गठबंधन के नेताओं के समक्ष 'वोट चोरी' पर एक प्रस्तुति दी (Source @INCIndia)
By Amit Agnihotri

Published : August 8, 2025 at 8:22 PM IST

6 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'वोट चोरी' संदेश का इस्तेमाल चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कथित सांठगांठ को उजागर करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर सवाल उठाएगी.

बता दें कि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का डेटा सामने रखते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर करके 'वोट चोरी' का यह मॉडल कई निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया गया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि यह अब भाजपा और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से हो रहा है तथा यह संविधान के खिलाफ अपराध है.

कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में मजबूती से चुनाव लड़ा था. कांग्रेस लोकसभा की कुल 453 सीटों में से 232 सीटें जीतने में कामयाब रही जो साधारण बहुमत के 272 से 40 कम थी. इंडिया ब्लॉक 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही भाजपा को 240 सीटों पर रोकने में कामयाब रहा. यह साधारण बहुमत के 272 सीटों के आंकड़े से 32 सीटें कम थी. इस वजह से भाजपा को सरकार बनाने के लिए जेडी-यू और टीडीपी का समर्थन लेना पड़ा था.

7 अगस्त को वोट चोरी से संबंधित राहुल गांधी का दावा सामने आया. उन्होंने कांग्रेस शासित कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 'वोट चोरी' से जुड़े शोध-आधारित खुलासे किए. राहुल गांधी ने कहा, "हमारे आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला कि हमें कर्नाटक में 28 में से 16 लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद थी और हमने 9 सीटें जीतीं. इसलिए, हमने सात अप्रत्याशित हारों पर ध्यान केंद्रित किया और हमने एक लोकसभा सीट चुनी. उस लोकसभा सीट में से हमारी टीम ने कहा कि, हम केवल एक विधानसभा सीट ही जीत सकते हैं. इसलिए हमने एक विधानसभा सीट चुनी और महादेवपुरा पर ध्यान केंद्रित किया."

उन्होंने बताया कि कैसे एक विधानसभा सीट की मतदाता सूची में लगभग एक लाख मतदाताओं के साथ छेड़छाड़ करके भाजपा को संसदीय सीट जीतने में मदद मिली. 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस के प्रबंधकों को हैरान कर दिया था. वह इसलिए क्योंकि इस सबसे पुरानी पार्टी ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और 224 में से 135 सीटें जीतकर भाजपा को हराया था.

राहुल ने आगे दावा किया कि अगर कांग्रेस के पास देश भर के चुनावी आंकड़ों की सॉफ्ट कॉपी होती, तो वह दिखाती कि कैसे भगवा पार्टी ने अन्य संसदीय सीटों पर मतदाता सूचियों में हेराफेरी की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनें.

कांग्रेस प्रबंधकों ने कहा कि राहुल गांधी के 7 अगस्त के खुलासे देश भर के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं और अब कांग्रेस अध्यक्ष का संदेश सभी राज्यों में फैलाना जरूरी है.

महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "सौ प्रतिशत..राहुल गांधी का 'वोट चोरी' का संदेश पूरे देश में जाएगा. उन्होंने जो तथ्य सार्वजनिक किए हैं, उन्हें देश भर के मतदाताओं को समझाया जाना चाहिए. आखिरकार, यह उनके वोट देने के अधिकार का मामला है."

एआईसीसी पदाधिकारी के मुताबिक, इसी तरह की मतदाता सूची में हेराफेरी के कारण कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी-सपा सहित महा विकास अघाड़ी को मई 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के 5 महीने बाद नवंबर 2023 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था.

महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने आगे कहा कि, एमवीए ने मई 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें जीतकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. अकेले कांग्रेस ने 14 सीटें जीती थीं. लेकिन पांच महीने बाद उनका गठबंधन भाजपा, शिवसेना और एनसीपी सहित महायुति से विधानसभा चुनाव हार गया.

ऐसे में महाविकास अघाड़ी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि, नतीजों को स्वीकार करना मुश्किल था क्योंकि वे हेरफेर से प्रेरित लग रहे थे. बाद में उन्हें पता चला कि पिछले पांच महीनों में राज्य में लगभग 41 लाख मतदाता जुड़े हैं, जबकि 2019 से 31 लाख की वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि, गठबंधन ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

राष्ट्रीय चुनावों के अलावा, कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों वाले केरल और असम में भी 'वोट चोरी' का संदेश देगी. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ और असम में सत्तारूढ़ भाजपा को हराने की उम्मीद है. एलडीएफ और भाजपा दोनों पिछले 9 सालों से केरल और असम में शासन कर रहे हैं.

केरल के प्रभारी एआईसीसी सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया कि, राहुल गांधी के खुलासे बिल्कुल सही समय पर हुए हैं. उन्हें शुरू से ही संदेह था कि एलडीएफ ने कुछ सीटों पर मतदाता सूची में हेरफेर के कारण 2021 का चुनाव जीता है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था. उन्होंने कहा, "अब हम अपनी स्थानीय टीमों को मतदाता सूची पर ध्यान केंद्रित करने और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले किसी भी उल्लंघन की जांच के लिए बूथों पर सक्रिय होने के लिए कह रहे हैं."

असम के प्रभारी एआईसीसी सचिव मनोज चौहान ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने बूथ स्तरीय टीमों को राज्य में मतदाता सूची में हेरफेर के किसी भी प्रयास के मामले में सतर्क रहने का निर्देश दिया है."

तब से, 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के नेता अक्सर यह कहते रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी 20 से 25 सीटें और जीत लेती, तो एनडीए सत्ता में नहीं होता. हालांकि, अपने दावे के समर्थन में विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में कांग्रेस के प्रबंधकों को अपनी शंकाएं सहनी पड़ीं.

