बिहार में एसआईआर पर विपक्ष का विरोध, कांग्रेस राज्य में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू करेगी - POLITICS OVER BIHAR SIR

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कांग्रेस ने विवादास्पद एसआईआर के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है.

बिहार में एसआईआर पर विपक्ष का विरोध (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : August 7, 2025 at 6:46 PM IST

नई दिल्ली: विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन के बीच, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, अजय माकन की अध्यक्षता वाली बिहार के लिए AICC स्क्रीनिंग कमेटी 10 अगस्त को राज्य का दौरा करेगी और अलग-अलग हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी.

बिहार पहला राज्य होगा जहां AICC स्क्रीनिंग कमेटी राहुल गांधी के सुझावों के मुताबिक, जिला इकाई प्रमुखों से प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी. उपयुक्त उम्मीदवारों के सुझाव में जिला इकाई प्रमुखों की अधिक भूमिका देश भर में संगठन को फिर से खड़ा करने की राहुल गांधी की योजना का हिस्सा है.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि, विचारधारा और निष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता प्रमुख कारक होंगे. हालांकि, उम्मीदवारों की सूची बनाने से पहले जातिगत समीकरणों को संतुलित करने पर भी विचार किया जाएगा, जिन्हें अंतिम रूप से पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.

जिला इकाई प्रमुखों के अलावा, AICC स्क्रीनिंग पैनल उन एआईसीसी पर्यवेक्षकों के साथ भी विचार-विमर्श करेगा, जिन्होंने पिछले हफ्तों में अलग-अलग जिलों का दौरा किया है. हालांकि, कांग्रेस जिस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उसने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा नहीं की है, लेकिन गठबंधन सहयोगियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई है.

इसके मुताबिक, कांग्रेस पिछले 2020 के विधानसभा चुनावों में लड़ी गई 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 70 पर अपनी जमीन तैयार कर रही है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस 70 में से केवल 19 सीटें ही जीत पाई और इस बार अपने सहयोगियों को समायोजित करने के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है. बिहार स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य कुणाल चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि, समिति जल्द ही राज्य का दौरा करेगी और स्थानीय नेताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करेगी.

इससे पहले, बिहार के एआईसीसी प्रभारी कृष्ण अल्लावरु ने राज्य के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगाह किया था कि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय की बजाय राजधानी पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठने वाले वरिष्ठ नेताओं की पैरवी करने से उन्हें टिकट वितरण के दौरान कोई फायदा नहीं होगा, जो कि उम्मीदवारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए जमीनी काम से जुड़ा होगा.

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह राज्य इकाई में सभी के लिए एक संदेश था कि कांग्रेस बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के मूड में है और खुद को जनता की आवाज के रूप में देखना चाहती है. पिछले कुछ महीनों में, हमने मतदाताओं के मुद्दों जैसे नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पारदर्शिता आदि को ध्यान में रखते हुए अपने राजनीतिक कार्यक्रम और अभियान तैयार किए हैं."

कांग्रेस ने एक बार कोड भी जारी किया था और आम कार्यकर्ताओं को स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए टिकट के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया था. कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची बनाने की दिशा में आगे बढ़ना दर्शाता है कि बिहार मतदाता सूची के संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण में कथित बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के कारण आगामी चुनावों का बहिष्कार करने पर विचार करने का साहसिक कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अविश्वास से ज्यादा पीड़ा और पीड़ा की अभिव्यक्ति है.

राजद के तेजस्वी यादव द्वारा यह सुझाव दिए जाने के बाद कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर को आगे बढ़ाया गया था, गठबंधन चुनावों के बहिष्कार पर विचार कर सकता है, कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था. कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने ईटीवी भारत को बताया कि, यह मौजूदा हालात पर दर्द और हताशा का इजहार था. अगर 65 लाख मतदाताओं को एक ही बार में सूची से हटा दिया जाता है और उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो यह विपक्ष को नुकसान पहुंचाने की एक योजना लगती है. हम एसआईआर के खिलाफ हैं. उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

उन्होंने कहा कि, हमारे उम्मीदवारों के चयन में मुख्य कारक उनकी जीत की संभावना होगी. चूंकि जाति एक सामाजिक वास्तविकता है, इसलिए इस प्रक्रिया में स्थानीय समीकरणों को संतुलित करने का ध्यान रखा जाएगा. कभी-कभी गठबंधन के लिए और प्रतिद्वंद्वी समूहों के संभावित उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के संतुलन की भी आवश्यकता होती है.

स्क्रीनिंग कमेटी का यह दौरा राहुल गांधी द्वारा 17 अगस्त से विवादास्पद एसआईआर के खिलाफ बिहार में अपनी यात्रा शुरू करने से एक हफ्ते पहले हो रहा है. यह यात्रा 10 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता शिबू सोरेन के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. झारखंड में कांग्रेस और झामुमो गठबंधन सरकार चला रहे हैं. इसके अलावा, इंडिया ब्लॉक के तहत बिहार में झामुमो को कुछ सीटें दी जा सकती हैं.

