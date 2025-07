ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस ने अपनी केरल इकाई को नवंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची अपडेट में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी दल गठित करने के लिए कहा है. केरल में स्थानीय नगरपालिका वार्डों का विभाजन जून में पूरा हो गया था. इसके बाद मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया चल रही है. स्थानीय निकाय चुनावों को अप्रैल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है. इसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ द्वारा 2016 से दक्षिणी राज्य पर शासन कर रहे माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ को हराने की उम्मीद है. बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे विवाद के बाद, देश की सबसे पुरानी पार्टी इस मामले को लेकर चिंतित हो गई है. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ जदयू-भाजपा गठबंधन को हराने की उम्मीद थी, लेकिन उसने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर गरीब मतदाताओं को बाहर करने के लिए यह एसआईआर किया जा रहा है. कांग्रेस को डर था कि दक्षिणी राज्य में भी मतदाता सूची में इसी तरह की हेराफेरी की जा सकती है, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एलडीएफ और भगवा पार्टी में मिलीभगत है. केरल के प्रभारी एआईसीसी सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमने विभिन्न राज्य समितियों से मतदाता सूची संशोधन को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने को कहा है. वे पूरी सतर्कता के साथ मतदाता सूची की निगरानी करेंगे. बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद हमें चिंता है कि केरल में भी सत्तारूढ़ एलडीएफ के साथ मिलीभगत वाली भाजपा के इशारे पर मतदाता सूची में इसी तरह की हेराफेरी की जाएगी.'

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को दक्षिणी राज्य के ब्लॉकों और बूथों पर मतदाता सूची में नामों को शामिल करने और हटाने की सामान्य प्रक्रिया की जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. कांग्रेस के लोकसभा सांसद बेनी बेहनान ने ईटीवी भारत को बताया, 'केरल में मतदाता सूची संशोधन का काम शुरू हो गया है. हमें चिंता है कि बिहार जैसी गड़बड़ी मतदाता सूची में की जा सकती है. हमने राज्य चुनाव आयोग को कुछ ज्ञापन दिए हैं, लेकिन हमने कार्यकर्ताओं से भी इस मुद्दे पर सतर्क रहने को कहा है. अगर कुछ खामियां पाई गईं तो हम इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.' उन्होंने कहा, 'बिहार की मतदाता सूची से नाम हटाना एक साजिश के तहत किया जा रहा है. हम केरल में ऐसा नहीं होने देंगे.' कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने आगे बताया कि यूडीएफ ने 2010 के स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में संगठन में सुधार हुआ है. मोहन ने कहा, 'इसीलिए अगस्त से नशीली दवाओं की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जन अभियान शुरू किए जाएंगे.' उन्होंने दावा किया कि यूडीएफ आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगा. दलीय आधार पर लड़े जाएंगे. केरल कांग्रेस प्रमुख सनी जोसेफ ने ईटीवी भारत से कहा, 'पूरा यूडीएफ नगर निगम चुनावों के लिए तैयार है और एलडीएफ सरकार की नीतियों के खिलाफ जल्द ही मैदान में उतरेगा. हमने मिशन 2026 भी शुरू कर दिया है. हाल ही में नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव में यूडीएफ की रणनीति का परीक्षण किया गया, जो सफल साबित हुई.' ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव: राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे समीक्षा, 14 जुलाई को बैठक - BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS

