कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के 'वोट चोरी' अभियान को आगे बढ़ाएगी, चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण
कांग्रेस 75 जिलों में मतदाता सूची में हुई हेराफेरी के बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगेगी.
Published : September 13, 2025 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को और तेज करने का फैसला किया है. इसके लिए उसने सभी 75 जिलों में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है.
यह कदम राहुल गांधी के 7 अगस्त को पहली बार किए गए खुलासे के बाद से पिछले चुनावों में वोट चोरी के बार-बार आरोप लगाने और चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब न मिलने के बाद उठाया गया है. आयोग ने राहुल से हलफनामा या माफी मांगी है.
जहां कांग्रेस समर्थक और अन्य विपक्षी नेता राहुल के वादे के अनुसार उनके अगले खुलासों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इकाई ने अपना जवाबी अभियान शुरू करने का फैसला किया है. आने वाले दिनों में, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कांग्रेस के प्रमुख चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपने क्षेत्रों में कथित मतदाता सूची में हेराफेरी की जानकारी देंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही, जिला टीमें हलफनामे भी जमा करेंगी और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगेगी.
उत्तर प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी अविनाश पांडे ने ईटीवी भारत को बताया कि, राहुल गांधी एक महीने से अधिक समय से अपने वोट चोरी के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, जिसने उन्हें पहले हलफनामा जमा करने को कहा था.
उन्होंने कहा कि, इसके अलावा, हमने हाल ही में तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को सुना, जिन्होंने राहुल गांधी के विचारों का समर्थन किया और सुझाव दिया कि पैनल को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि, अब हमारी सभी 75 जिला टीमें कथित मतदाता सूची में हेराफेरी को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखने जा रही हैं. वे हलफनामे भी जमा करेंगे और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि, राज्य इकाई जिलों में डेटा पर शोध कर रही थी, लेकिन इसमें समय लग रहा था क्योंकि मतदाता सूची हार्ड कॉपी में उपलब्ध थी, जिसका विश्लेषण करने में समय लगता है, जबकि सॉफ्ट कॉपी का विश्लेषण जल्दी किया जा सकता है.
पांडे ने कहा, "ऐसी शिकायतें लाखों में हैं. वाराणसी, बांसगांव, देवरिया, महाराजगंज, खानपुर और अमरोहा ज़िलों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी पाई गई है. पूरे राज्य में जांच चल रही है. युवा कांग्रेस भी इस अभियान में शामिल है. विधि विभाग भी शिकायतों पर काम कर रहा है."
एआईसीसी पदाधिकारी ने राज्य इकाई प्रमुख अजय राय के हालिया आरोपों का समर्थन किया कि वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री मोदी की 2024 की जीत भी संदेह के घेरे में है. उन्होंने कहा कि, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राय आरोप लगा रहे थे कि सीट पर मतगणना के आधार पर अपडेट बीच में ही रोक दिए गए थे और शाम को प्रधानमंत्री को विजेता घोषित कर दिया गया था. पांडे ने कहा, यह सच है.
एआईसीसी के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उसने वाराणसी के 98 स्थानीय वार्डों में वोट चोरी जागरूकता अभियान शुरू किया है.
उन्होंने कहा कि इसी तरह के अभियान अन्य शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी ने बूथ स्तर की टीमों को 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की निगरानी करने को कहा है ताकि मतदाता सूची साफ-सुथरी हो.
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था. राज्य की कुल 80 लोकसभा सीटों में से सपा ने 63 पर चुनाव लड़ा और 37 पर जीत हासिल की. कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीतीं.
कांग्रेस और सपा ने मिलकर 43 सीटें जीतीं. नतीजतन, एनडीए की सीटें 2019 में 64 से घटकर 36 रह गईं. दोनों दलों की भाजपा से मुकाबला करने के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ने की योजना है. राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं.
पिछले कुछ महीनों से अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने 7 सितंबर को सीतापुर में वोट चोरी रैलियों की एक श्रृंखला शुरू की थी. कांग्रेस के सीतापुर लोकसभा सांसद राकेश राठौर ने ईटीवी भारत को बताया कि, वोट चोरी रैली में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे साबित हो गया कि जनता अब भाजपा की धांधली और जनादेश की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी.
उन्होंने आगे कहा कि, संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान मताधिकार का अधिकार दिया है, लेकिन भाजपा सरकार चुनाव आयोग की मिलीभगत से लगातार इस अधिकार को छीन रही है. हर घर में सैकड़ों मतदाता जोड़े जा रहे हैं और विपक्षी मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से काटे जा रहे हैं. यह न केवल चुनावी धोखाधड़ी है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है. कांग्रेस जनता के साथ मिलकर इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेगी और लोकतंत्र को बचाएगी.
