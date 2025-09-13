ETV Bharat / bharat

कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के 'वोट चोरी' अभियान को आगे बढ़ाएगी, चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण

राहुल गांधी, कांग्रेस नेता ( ANI )

By Amit Agnihotri Published : September 13, 2025 at 8:04 PM IST 5 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को और तेज करने का फैसला किया है. इसके लिए उसने सभी 75 जिलों में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है. यह कदम राहुल गांधी के 7 अगस्त को पहली बार किए गए खुलासे के बाद से पिछले चुनावों में वोट चोरी के बार-बार आरोप लगाने और चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब न मिलने के बाद उठाया गया है. आयोग ने राहुल से हलफनामा या माफी मांगी है. जहां कांग्रेस समर्थक और अन्य विपक्षी नेता राहुल के वादे के अनुसार उनके अगले खुलासों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इकाई ने अपना जवाबी अभियान शुरू करने का फैसला किया है. आने वाले दिनों में, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कांग्रेस के प्रमुख चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपने क्षेत्रों में कथित मतदाता सूची में हेराफेरी की जानकारी देंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही, जिला टीमें हलफनामे भी जमा करेंगी और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगेगी. उत्तर प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी अविनाश पांडे ने ईटीवी भारत को बताया कि, राहुल गांधी एक महीने से अधिक समय से अपने वोट चोरी के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, जिसने उन्हें पहले हलफनामा जमा करने को कहा था. उन्होंने कहा कि, इसके अलावा, हमने हाल ही में तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को सुना, जिन्होंने राहुल गांधी के विचारों का समर्थन किया और सुझाव दिया कि पैनल को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि, अब हमारी सभी 75 जिला टीमें कथित मतदाता सूची में हेराफेरी को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखने जा रही हैं. वे हलफनामे भी जमा करेंगे और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि, राज्य इकाई जिलों में डेटा पर शोध कर रही थी, लेकिन इसमें समय लग रहा था क्योंकि मतदाता सूची हार्ड कॉपी में उपलब्ध थी, जिसका विश्लेषण करने में समय लगता है, जबकि सॉफ्ट कॉपी का विश्लेषण जल्दी किया जा सकता है. पांडे ने कहा, "ऐसी शिकायतें लाखों में हैं. वाराणसी, बांसगांव, देवरिया, महाराजगंज, खानपुर और अमरोहा ज़िलों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी पाई गई है. पूरे राज्य में जांच चल रही है. युवा कांग्रेस भी इस अभियान में शामिल है. विधि विभाग भी शिकायतों पर काम कर रहा है."