नई दिल्ली : 2024 में हरियाणा में सत्ता नहीं हासिल कर पाने के करीब एक साल बाद कांग्रेस जल्द ही नए नेतृत्व की घोषणा करेगी. विधानसभा चुनाव में हार से हाईकमान को झटका लगा था, जिसने हरियाणा में जमीनी स्तर पर संगठन की कमी और वरिष्ठ नेताओं के बीच अंदरूनी कलह को परिणामों के पीछे का कारण बताया था.

हालांकि, पार्टी के मुद्दों को सुलझाने के तरीकों का आकलन करने के महीनों बाद हाईकमान ने पहले जिला स्तर की टीमें बनाने और फिर हरियाणा में उपयुक्त नेतृत्व की तलाश करने का फैसला किया था.

हाल ही में, एआईसीसी पर्यवेक्षकों की देखरेख में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद हाईकमान ने नए जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति की है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन लोगों को ही इस पुरानी पार्टी को चलाने का मौका मिले जो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हैं, न कि कुछ स्थानीय नेताओं के प्रति.

केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के बावजूद नए जिला इकाई प्रमुखों में से अधिकांश कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से थे, जबकि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के खेमे से जुड़े लोगों को भी मौका मिला.

इस पूरी प्रक्रिया के पीछे हाईकमान के लिए अच्छी बात यह रही कि वह नए जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को लागू करने में सफल रहा.

इसके अलावा, हरियाणा कांग्रेस को 11 साल के अंतराल के बाद जमीनी स्तर पर संगठन मिला है, जो अपने आप में एक उपलब्धि तो है ही साथ ही पार्टी के अंदर की स्थिति का भी सूचक है. इसी क्रम में 24 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नए जिला इकाई प्रमुखों को भाजपा शासित राज्य में पार्टी को आगे बढ़ाने के तरीके बताएंगे.

इसके साथ ही, पार्टी ने राज्य इकाई के नए प्रमुख और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नए नेता की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जो भूपेंद्र हुड्डा और उनके करीबी सहयोगी उदय भान की जगह लेंगे.

हरियाणा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद, खड़गे ने नए कांग्रेस विधायक दल के नेता पर आम सहमति बनाने के लिए अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा की तीन सदस्यीय एआईसीसी पर्यवेक्षक टीम भेजी थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली.

नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के तुरंत बाद, हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी बीके हरि प्रसाद ने भी राज्य के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन फिर भी आलाकमान किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका. लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है.

इस बारे में हरियाणा के प्रभारी एआईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल ने ईटीवी भारत को बताया, "नए प्रदेश अध्यक्ष और नए कांग्रेस विधायक दल के नेता की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में सोशल इंजीनियरिंग की तरह, नए प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता के नामकरण में भी यही फॉर्मूला लागू किया जाएगा."

उन्होंने कहा, "आलाकमान जल्द ही अपने फैसले की घोषणा करेगा." उन्होंने कहा, "हमारे पार्टी प्रमुख 24 अगस्त को नए जिला इकाई प्रमुखों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करेंगे. पार्टी प्रमुख गांवों में संगठन के विस्तार के तरीकों और आने वाले दिनों में आयोजित किए जाने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा करेंगे. हरियाणा को 11 साल बाद ज़मीनी स्तर की टीमें मिली हैं. यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. नई टीम पार्टी को आगे ले जाएगी."

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत राज्य इकाई के दो प्रमुख पदों पर एक जाट और एक ओबीसी नेता को मौका मिल सकता है. उन्होंने बताया कि नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों ने आलाकमान को चौंका दिया था क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को पहले ही बता दिया गया था कि कांग्रेस इस उत्तरी राज्य में आसानी से जीत हासिल कर रही है. यहां तक कि विभिन्न एग्जिट पोल ने भी यही अनुमान लगाए थे.

दस साल तक विपक्ष में रही कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों में से 37 सीटें जीती थीं. यह सरकार बनाने के लिए जरूरी आधे से सिर्फ़ 9 सीटें कम थी.

चुनाव बाद के विश्लेषणों में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के गुटों के बीच गुटबाजी को पार्टी की हार का एक बड़ा कारण बताया गया था. इसके अलावा कई सीटों पर बागियों की मौजूदगी को भी नतीजों का कारण बताया गया था.

बाद में, कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग में कथित चुनावी अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी. पार्टी ने आरोप लगाया था कि कई जगहों पर पूरे दिन मतदान के बाद भी ईवीएम 99 प्रतिशत चार्ज पाई गईं, जो असामान्य बात थी. हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था और कांग्रेस को फटकार लगाई थी.

एआईसीसी सचिव बीएम संदीप जो इस प्रक्रिया में पर्यवेक्षकों में से एक थे, ने कहा, "हमारे नेता ने चुनाव संचालन में अनियमितताओं के बारे में खुलासे किए हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा. हम विरोध करते रहेंगे." उन्होंने कहा, "नई जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत विस्तृत और पारदर्शी थी. नई डीसीसी निश्चित रूप से राज्य में पार्टी को एक बड़ा बढ़ावा देंगी."

ये भी पढ़ें- 'सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा अनैतिकता की किसी भी हद तक जा सकती है': खड़गे