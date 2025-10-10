ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में कड़ा मुकाबला! दलितों पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, भाजपा को घेरने की तैयारी

राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल (फाइल फोटो) ( ANI )

By Amit Agnihotri Published : October 10, 2025

नई दिल्ली: कांग्रेस बिहार में दलितों पर कथित अत्याचारों को लेकर भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है. पार्टी का कहना है कि यह मुद्दा भाजपा को उसी तरह नुकसान पहुंचाएगा जैसा 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में उत्तर प्रदेश में हुआ था. 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले संविधान बचाने की जरूरत पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लगातार अभियान और भाजपा के 'अबकी बार 400 सीटों पर' नारे ने हाशिए पर पड़े समूहों को चिंतित कर दिया था, जिससे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटों की संख्या में गिरावट आई थी. उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें 2019 में 80 में से 62 से घटकर 2024 में 33 रह गईं. कांग्रेस और सपा, जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, ने कुल 43 सीटें जीतीं, जिसमें कांग्रेस को 6 और सपा को 37 सीटें मिलीं. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकना और हरियाणा में वरिष्ठ दलित आईपीएस अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण आत्महत्या जैसी हालिया घटनाओं ने भाजपा के संविधान के प्रति घोर अनादर और हाशिए के समूहों के प्रति उसके रवैये को दर्शाया है. उत्तर प्रदेश की तरह, यह सबसे पुरानी पार्टी 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले दलितों पर कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाएगी ताकि सत्तारूढ़ एनडीए, जिसका एक हिस्सा भाजपा भी है, का मुकाबला किया जा सके. बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "सीजेआई पर जूता फेंकना एक गंभीर मामला है और हरियाणा में हरिओम वाल्मीकि की हत्या और आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या भी गंभीर मामला है. ये घटनाएं भगवा पार्टी की मानसिकता को दर्शाती हैं, चाहे वे कहीं भी सत्ता में हों. कांग्रेस आने वाले दिनों में बिहार में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाएगी और अपने संविधान बचाओ अभियान को आगे बढ़ाएगी." कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने कई महीने पहले बिहार में संविधान बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया था. साथ ही कथित अत्याचारों के मुद्दे पर 20 प्रतिशत दलित समुदाय का समर्थन जुटाने के लिए राज्य में कई सम्मेलन आयोजित किए थे. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ महीने पहले दलित विधायक राजेश कुमार राम को बिहार इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ताकि हाशिए पर पड़े समूहों को एक संदेश दिया जा सके.