बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा, इस वजह से भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही कांग्रेस

कांग्रेस घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर भाजपा पर पलटवार करने की तैयारी में जुट गई है.

Congress to counter bjp over infiltrators issue in Bihar
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे (फाइल फोटो) (ANI)
Amit Agnihotri

October 9, 2025 at 8:07 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस, बिहार मतदाता सूची संशोधन के दौरान और उसके बाद पड़ोसी देशों से आए घुसपैठियों का मुद्दा उठाने को लेकर भाजपा पर पलटवार करने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि भगवा पार्टी अपनी शासन संबंधी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए राज्य चुनावों के दौरान इस मुद्दे को उछालती है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा ने नवंबर में होने वाले चुनावों से कुछ महीने पहले मतदाता सूची के विवादास्पद संक्षिप्त गहन संशोधन (एसआईआर) को सही ठहराने के लिए चुनावी राज्य बिहार में अवैध रूप से शरण लिए नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठियों की मौजूदगी पर चिंता व्यक्त की थी.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि, इसी तरह की स्रोत-आधारित रिपोर्ट चुनाव आयोग से भी आई थी, जो एसआईआर का संचालन कर रहा था. हालांकि, 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद घुसपैठियों के मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची, जिसमें 47 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया था, ने कई सवाल खड़े कर दिए थे. जिन पर चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया.

बिहार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनोज कुमार ने ईटीवी भारत से कहा कि, कथित घुसपैठियों का मुद्दा गंभीर है. उन्होंने कहा, "अगर हमारे राज्य या देश में कहीं और भी ऐसे लोग रह रहे हैं, तो उनकी पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए. लेकिन भाजपा को राज्य चुनावों के दौरान घुसपैठियों का मुद्दा उठाने की आदत है और वह इसका इस्तेमाल अपनी शासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने और मतदाताओं को बांटने के लिए करती है.

मनोज कुमार ने कहा कि, लोगों ने देखा है कि भाजपा ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान कथित घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में उसे भुला दिया गया. बिहार में एसआईआर को सही ठहराने के लिए भी यह मुद्दा उठाया गया था और राज्य चुनाव खत्म होने के बाद इसका भी यही हश्र होगा. उनका कहना है कि, भाजपा आने वाले दिनों में इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी लेकिन कांग्रेस इशका मुकाबला करेगी.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पदाधिकारी चंदन यादव के मुताबिक, भाजपा पार्टी पिछले 11 सालों से केंद्र में सत्ता में थी और देश की सीमाओं पर उसका सीधा नियंत्रण था. इसके अलावा, भाजपा पिछले दो दशकों से बिहार में भी सत्ता में थी और कथित घुसपैठियों की समस्या का आसानी से समाधान कर सकती थी.

चंदन यादव ने कहा कि, बिहार में घुसपैठियों का हौवा खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, भाजपा आम लोगों को डराकर उनका वोट लेना चाहती है. अगर बिहार में घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार के कार्यकाल में घुसपैठ बढ़ी है. उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रही है. ऐसी स्थिति में बीजेपी को वोट नहीं मिलना चाहिए.

एआईसीसी पदाधिकारी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस मुद्दे पर भाजपा पर हाल ही में किए गए कटाक्ष का हवाला देते हुए कहा कि कथित घुसपैठिए झारखंड से बिहार चले गए हैं और इसके बाद वे पश्चिम बंगाल और असम पहुंचेंगे, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे. 2024 के झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने कहा था कि बांग्लादेश से घुसपैठियों के आने से जनसांख्यिकी में होने वाले बदलावों से इस आदिवासी राज्य को बचाने के लिए झामुमो-कांग्रेस सरकार को हटाना जरूरी है.

चूंकि घुसपैठियों का मुद्दा एसआईआर से जुड़ा था, इसलिए कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस विवादास्पद प्रक्रिया के नतीजों ने जवाबों से ज्यादा कई सवाल खड़े कर दिए हैं. काग्रेस के सूत्रों ने सवाल करते हुए कहा कि, 2024 के लोकसभा चुनावों में, राज्य में 7.72 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जिसका मतलब था कि राष्ट्रीय चुनावों के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत 30 लाख लोग अब विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता नहीं थे. तो, वे कहां गए.

इसके अलावा उन्होंने सवाल किया कि, चुनाव आयोग ने दावा किया बिहार में 21.53 लाख मतदाता जोड़े गए, लेकिन केवल 16.93 लाख के लिए ही फॉर्म 6 उपलब्ध था. तो, बाकी 4.6 लाख फॉर्म कहां थे. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, कुल मिलाकर, एसआईआर प्रक्रिया में 67.3 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे और इनमें से दसवें हिस्से से भी ज्यादा नाम सिर्फ 15 विधानसभा क्षेत्रों में हटाए गए थे. तो, चुनाव आयोग ने सभी हटाए गए मतदाताओं की अंतिम सूची और उनका विवरण बूथ और श्रेणी के अनुसार क्यों उपलब्ध नहीं कराया.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने हाल ही में 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार चुनावों के लिए 7.42 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं की अंतिम सूची जारी की, लेकिन मतदाता सूची को एक समेकित सूची के रूप में उपलब्ध नहीं कराया. इसके बजाय, चुनाव आयोग ने इसे इमेज फॉर्मेट में 90,000 अलग-अलग फाइलों के रूप में जारी किया, जिनका विश्लेषण करने में ज्यादा समय लगा.

