बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा, इस वजह से भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही कांग्रेस

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे (फाइल फोटो) ( ANI )

By Amit Agnihotri Published : October 9, 2025 at 8:07 PM IST 5 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस, बिहार मतदाता सूची संशोधन के दौरान और उसके बाद पड़ोसी देशों से आए घुसपैठियों का मुद्दा उठाने को लेकर भाजपा पर पलटवार करने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि भगवा पार्टी अपनी शासन संबंधी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए राज्य चुनावों के दौरान इस मुद्दे को उछालती है. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा ने नवंबर में होने वाले चुनावों से कुछ महीने पहले मतदाता सूची के विवादास्पद संक्षिप्त गहन संशोधन (एसआईआर) को सही ठहराने के लिए चुनावी राज्य बिहार में अवैध रूप से शरण लिए नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठियों की मौजूदगी पर चिंता व्यक्त की थी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि, इसी तरह की स्रोत-आधारित रिपोर्ट चुनाव आयोग से भी आई थी, जो एसआईआर का संचालन कर रहा था. हालांकि, 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद घुसपैठियों के मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची, जिसमें 47 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया था, ने कई सवाल खड़े कर दिए थे. जिन पर चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. बिहार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनोज कुमार ने ईटीवी भारत से कहा कि, कथित घुसपैठियों का मुद्दा गंभीर है. उन्होंने कहा, "अगर हमारे राज्य या देश में कहीं और भी ऐसे लोग रह रहे हैं, तो उनकी पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए. लेकिन भाजपा को राज्य चुनावों के दौरान घुसपैठियों का मुद्दा उठाने की आदत है और वह इसका इस्तेमाल अपनी शासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने और मतदाताओं को बांटने के लिए करती है. मनोज कुमार ने कहा कि, लोगों ने देखा है कि भाजपा ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान कथित घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में उसे भुला दिया गया. बिहार में एसआईआर को सही ठहराने के लिए भी यह मुद्दा उठाया गया था और राज्य चुनाव खत्म होने के बाद इसका भी यही हश्र होगा. उनका कहना है कि, भाजपा आने वाले दिनों में इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी लेकिन कांग्रेस इशका मुकाबला करेगी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पदाधिकारी चंदन यादव के मुताबिक, भाजपा पार्टी पिछले 11 सालों से केंद्र में सत्ता में थी और देश की सीमाओं पर उसका सीधा नियंत्रण था. इसके अलावा, भाजपा पिछले दो दशकों से बिहार में भी सत्ता में थी और कथित घुसपैठियों की समस्या का आसानी से समाधान कर सकती थी.