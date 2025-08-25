ETV Bharat / bharat

कांग्रेस विधायक पर ट्रांस वुमन से दुर्व्यहार के आरोप, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता - KERALA CONGRESS COMMITTEE

केरल में कांग्रेस के विधायक पर ट्रांस वुमन से दुर्व्यवहार का आरोप लगा था. पार्टी आलाकमान ने कड़ी कार्रवाई की.

Congress Suspend Rahul Mamkootathil
राहुल ममकूटाथिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 3:00 PM IST

तिरुवनंतपुरमः केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले में विधायक राहुल ममकूटाथिल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया. कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने इस कार्रवाई की घोषणा की. राहुल ने हाल ही में इन आरोपों के सामने आने के बाद युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.

केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि युवा कांग्रेस के पद से राहुल का इस्तीफा दे दिया था. लेकिन उनके विधायक पद से इस्तीफा देने का कोई कानूनी आधार नहीं है. राजनीतिक विरोधियों को इसकी मांग करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

राजनीति के जानकारों की मानें तो राहुल को निलंबित करने का निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा उठाया गया एक कठोर कदम है. 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले वो पार्टी में काफी सक्रिय थे. पार्टी ने निर्णय लिया कि निलंबन ही एक बड़े संकट को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, विशेष रूप से मुस्लिम लीग जैसे घटक दलों के असंतोष को देखते हुए, जो कथित तौर पर शुरू से ही इस मुद्दे से नाखुश थे.

केरल के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव दीपादास मुंशी ने राज्य के नेताओं से बातचीत की और आलाकमान की नाराज़गी से उन्हें अवगत कराया. उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से भी परामर्श किया. मुंशी और वेणुगोपाल दोनों ने बाद में केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ और विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन को आलाकमान का संदेश पहुंचाया.

इस बीच, विधायक राहुल ममकूटाथिल के इस्तीफे की खबर फैली. पलक्कड़ के विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अफवाहों का खंडन किया. उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की. राहुल ने एक ट्रांस वुमन द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए इस बात से इनकार किया कि उन्होंने उससे कोई बुरी बात कही थी. उन्होंने उसके साथ फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाई.

कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि ट्रांस वुमन ने एक रिपोर्टर से कहा था कि उन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है. हालांकि, राहुल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि लीक हुई फोन बातचीत फर्जी है या नहीं. उन्होंने इन हमलों को राजनीतिक दुर्भावना से जुड़ा बताया. कहा, "मैं पार्टी के लिए कोई संकट पैदा नहीं करना चाहता. किसी भी पार्टी कार्यकर्ता को मेरी वजह से सिर झुकाना नहीं चाहिए."

