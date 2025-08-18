'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नई दिल्ली: कांग्रेस ने रविवार को चुनाव आयोग द्वारा 'वोट चोरी' से संबंधित भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पर संदेह जताया और कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए प्रमुख सवालों का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी लग रही थी, जो पिछले कुछ महीनों से 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रही है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग महीनों तक बिहार मतदाता सूची के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े आरोपों से इनकार करता रहा. इतना ही नहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हलफनामा भी मांगा. गौर करें कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को देशभर में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था.

वहीं रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला तब किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को चुनाव आयोग से बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम, उनके कारणों सहित, प्रकाशित करने को कहा. साथी ही एसआईआर के लिए आधार कार्ड को प्रमाण के तौर पर स्वीकार करने को कहा.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अगस्त को क्यों आयोजित की गई. इस दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद लीडर तेजस्वी यादव ने एसआईआर और कथित 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कथित सांठगांठ को उजागर करने के लिए चुनावी राज्य बिहार में अपनी यात्रा शुरू करने की घोषणा की थी.

हरियाणा के प्रभारी एआईसीसी सचिव जितेंद्र भगेल ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी. मुझे लगा था कि मुझे हमारे नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर कुछ तार्किक तर्क और स्पष्टीकरण सुनने को मिलेंगे, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा प्रवक्ता की तरह लग रहा था. मुख्य चुनाव आयुक्त ने तीखे सवालों से बचते हुए दूसरों के जवाब अस्पष्ट तरीके से दिए. उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिन्होंने वोट चोरी का खुलासा किया था और न ही बिहार एसआईआर का, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष सड़कों पर है."

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने 16 अगस्त को चुनाव आयोग के बयान का हवाला दिया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया था कि मतदाता सूची में समस्याएं थीं, लेकिन मुद्दों को संबोधित करने के बजाय संवैधानिक निकाय ने समय पर मतदाता सूची की अनियमितताओं को उजागर नहीं करने के लिए विपक्षी दलों को दोषी ठहराया.

बघेल ने कहा, "सीईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीबोगरीब तरीके से उसी दिन हुई जिस दिन इंडिया ब्लॉक ने बिहार में एसआईआर विरोधी यात्रा शुरू की थी. यह हमारी यात्रा से जनता का ध्यान भटकाने की एक कोशिश थी.

भाजपा ने भले ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटकथा लिखी हो, लेकिन कांग्रेस आने वाले दिनों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी.

विपक्ष मतदाताओं के कंधों पर निशाना साधकर नहीं, बल्कि भाजपा निश्चित रूप से चुनाव आयोग के कंधों पर निशाना साधकर हमला कर रही है. हम महीनों से एसआईआर में इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही सामने आए."

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, यह सबसे पुरानी पार्टी चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा की मतदाता सूचियों को मशीन-पठनीय प्रारूप में और मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज के साथ मांग रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी जानकारी देने से इनकार कर दिया.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक आदेश का हवाला देते हुए बताया कि उसने विपक्ष को मतदाता सूचियाँ देने से इनकार क्यों किया. साथ ही यह भी कहा कि चुनाव आयोग द्वारा उक्त निर्देश की व्याख्या सही नहीं थी.

कांग्रेसी सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश में कहा गया था कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर मतदाता सूचियां इमेज फॉर्मेट में प्रकाशित करता है और अगर कोई राजनीतिक दल उसका विश्लेषण करना चाहता है, तो उसे अपने खर्चे पर उसे मशीन-पठनीय फॉर्मेट में बदलना होगा.

हालांकि, सच्चाई यह थी कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मतदाता सूचियां इमेज फॉर्मेट में प्रकाशित की थीं और दस्तावेज़ों को एन्क्रिप्ट भी किया था, जिससे मशीन-पठनीय फॉर्मेट में रूपांतरण अवरुद्ध हो गया था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज देने से इनकार करते हुए मतदाताओं, खासकर महिलाओं की गोपनीयता के मुद्दे पर चुनाव आयोग के तर्क पर भी सवाल उठाया.

महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा की एक विधानसभा सीट पर वोट चोरी से जुड़े तथ्य पेश किए, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. हमारे नेता ने बिहार में मृत घोषित किए गए मतदाताओं से मुलाकात की थी, लेकिन उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. जहां तक सीसीटीवी फुटेज का सवाल है, अगर इसे पार्टियों को नहीं दिया जा सकता तो इसे क्यों कराया जाए? साथ ही, चुनाव आयोग ने 45 दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज को अपने रिकॉर्ड से हटाने का फैसला क्यों किया है? क्या इसका मतलब यह है कि मतदाताओं की गोपनीयता का प्रावधान केवल 45 दिनों के लिए ही प्रासंगिक है, उसके बाद नहीं? नियम में बदलाव तभी किया गया जब हमारे नेता ने शाम 5 बजे के बाद मतदान का विश्लेषण करने के लिए वीडियो फुटेज मांगे."

उन्होंने आगे कहा, "हम यह भी पूछना चाहेंगे कि भाजपा नेता अनुराग ठाकुर को चुनाव आयोग का नोटिस क्यों नहीं मिला, जिन्होंने मतदाता सूची में इसी तरह की हेराफेरी के आरोप लगाए थे, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नोटिस मिला. ऐसे दोहरे मापदंड क्यों? कांग्रेस हार नहीं मानेगी और इस मुद्दे को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी."