पटना: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार बिहार की सियासत में सीधे तौर दस्तक दी हैं. वह मंगलवार को अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुईं. अपने दो दिवसीय दौरे के तहत वह मुख्य रूप से मिथिलांचल से होकर गुजरेंगी. इस दौरान वह न केवल मिथिलांचल और महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि सीतामढ़ी स्थित मां जानकी मंदिर जाकर बीजेपी के 'हिंदुत्व कार्ड ' का भी जवाब देंगी.

मिथिलांचल में प्रियंका गांधी का दौरा: राजनीति में सक्रिय होने के बाद प्रियंका गांधी का पहली बार बिहार दौरे पर आई हैं. उनकी यात्रा की शुरुआत मंगलवार को सुपौल से हुई. उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' के कारवां को आगे बढ़ाया. इसके बाद उनकी यह यात्रा मधुबनी से होते हुए दरभंगा पहुंची. रात्रि विश्राम के बाद बुधवार को दरभंगा से मुजफ्फरपुर होते हुए ये यात्रा सीतामढ़ी जाएगी.

जानकी मंदिर में करेंगी पूजा: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बुधवार को सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम होगा. प्रियंका गांधी अपने इस मिथिलांचल के दौर में सीतामढ़ी स्थित मां जानकी मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करेंगी. उनके राहुल गांधी और महागठबंधन के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे.

मां जानकी मंदिर भी जाएंगी प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

मिथिलांचल को ही क्यों चुना?: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मिथिलांचल में ही प्रियंका गांधी की यात्रा के पीछे कांग्रेस की बड़ी रणनीति बताई जा रही है. सियासी जानकार करते हैं कि इस साल का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इसमें भी मिथिलांचल बहुत खास है, क्योंकि 2020 चुनाव में इस इलाके में एनडीए का दबदबा रहा था. शाहाबाद और मगध में बढ़त लेने के बावजूद इस इलाके में विपक्षी गठबंधन पिछड़ गया था. ऐसे में प्रियंका के जरिये कांग्रेस पुराने वोट बैंक (ब्राह्मण और दलित) को फिर से हासिल करना चाहती है.

बिहार की राजनीतिक मैदान में प्रियंका गांधी की एंट्री (ETV Bharat)

महिला वोट बैंक पर नजर: सुनील पांडेय के मुताबिक महिलाएं बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा वोटबैंक है. नीतीश कुमार के बार-बार सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा कारण महिला वोटर ही हैं. हर जाति और धर्म की महिलाएं नीतीश के प्रति भरोसा जताती हैं. लिहाजा इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी को लाया गया है. वैसे भी कांग्रेस पिछले कुछ समय से लगातार महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है. 'माई बहिन मान योजना' के तहत 2500 रुपये प्रति महीने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है.

बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री (ETV Bharat)

प्रियंका के दौरे से होगा फायदा?: इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडेय कहते हैं कि महिला हो या आम मतदाता, राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी से ज्यादा कनेक्ट होते हैं. उनकी संवाद कला बेहतरीन हैं. ऐसे में मिथिलांचल के समीकरणों के साथ-साथ महिलाओं को भी साधने में भी प्रियंकी की भूमिका अहम हो सकती है. यही कारण है कि प्रियंका गांधी के बहाने एनडीए वोट बैंक को डेंट करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है.

"मिथिलांचल पिछले कई चुनावों से एनडीए का मजबूत गढ़ रही है. पिछली बार भी इसी ने चुनाव हारने से बचाया था. ऐसे में एनडीए के इसी मजबूत गढ़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बिहार में बुलाया है. वह कितना प्रभावित होगी, वह चुनाव परिणाम बताएगा लेकिन प्रियंका का यह दौरा स्पष्ट संदेश देता है कि कांग्रेस के निशाने पर मिथिला और महिला वोट बैंक है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

महिलाओं को साधने के लिए 'तीज' को चुना: वहीं, वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने रणनीति के तहत 26 अगस्त का दिन चुना है. इस दिन बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं. सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए निर्जला उपवास करती हैं. वे कहते हैं कि प्रियंका इस दौरान मां जानकी मंदिर भी जाएंगी. जानकी मंदिर में पूजा करना और मिथिलांचल में जाना यह एक अवधारणा बनाने का प्रयास है.

कांग्रेस ने तलाशी बीजेपी के हिंदुत्व की काट?: कौशलेंद्र प्रियदर्शी के मुताबिक राजनीति परसेप्शन का खेल है. देश में मंदिर और मस्जिद की राजनीति बहुत पहले से हो रही है. बीजेपी पर आरोप था कि यह परंपरा उसने शुरू की थी. अब कांग्रेस को भी उसी पिच पर आना पड़ रहा है. यही कारण है कि राहुल गांधी अब जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो जनेऊ पहने हुए नजर आते हैं. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी 'हिंदुत्व' पर अपना 'एकाधिकार' समझती है.

संयोग नहीं कांग्रेस का प्रयोग: वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि बिहार में कांग्रेस अबतक लालू यादव और तेजस्वी यादव के वोट बैंक के सहारे राजनीतिक करती रही है. उसमें अपना वोट बैंक जोड़ने का प्रयास कांग्रेस कर रही है. यही कारण है कि गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी को बिहार के राजनीतिक मैदान में लाया गया है. बिहार में कांग्रेस के रिवाइवल की जवाबदेही प्रियंका के ऊपर भी दी जा रही है. जानकी मंदिर में जाना अनायास का कोई प्रोग्राम नहीं है, यह राजनीति में एक संदेश देने का प्रयास है कि हम सबके हैं.

भाई राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

"उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रियंका गांधी ने कई नारे दिए थे. लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनका नारा बहुत चर्चा में रहा था. बिहार में प्रियंका गांधी की एंट्री का मकसद महिला वोट बैंक है. तीज के मौके पर जानकी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करना क्या संदेश देता है, यह सब को पता है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

मंदिर के बहाने 'सॉफ्ट हिंदुत्व': प्रियंका गांधी के मंदिर जाने पर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के बहाने कांग्रेस बिहार में बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे में सेंधमारी का प्रयास कर रही है. वह बंगाल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे करके ममता बनर्जी को चुनौती दी थी. बीजेपी ने सबसे पहले मतुआ समुदाय को साधने के लिए उस संप्रदाय के मंदिरों में पूजा-अर्चना शुरू की थी. जिसके जवाब में ममता को भी दुर्गा पूजा के अवसर पर मंदिरों में पूजा-अर्चना और चंडी पाठ का आयोजन करवाना पड़ा.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

"पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंदू वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला. यही कारण है कि ममता बनर्जी को भी दुर्गा पूजा के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना एवं चंडी पाठ का आयोजन करवाना पड़ा. कांग्रेस भी बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए और हिंदू वोटरों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

मिथिलांचल एनडीए का मजबूत गढ़: मिथिलांचल में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर जिले आते हैं. 48 में से ज्यादातर सीटों पर एनडीए का कब्जा है. 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 36 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 12 सीटें ही आईं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

दरभंगा में एनडीए का दबदबा: दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की सीटे हैं. जिसमें से एनडीए ने 9 सीटों पर जीत हासिल की. जेडीयू को कुशेश्वरस्थान, बहादुरपुर, बेनीपुर में जीत मिली, जबकि बीजेपी को दरभंगा, हायाघाट, केवटी और जाले सीट पर जीत हासिल हुई. वहीं वीआईपी को गौरा बौराम, अलीनगर पर जीत मिली. बाद में दोनों सीट के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए. महागठबंधन की तरफ से आरजेडी को केवल एक सीट दरभंगा ग्रामीण पर संतोष करना पड़ा.

मधुबनी में भी एनडीए आगे: मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए और दो पर महागठबंधन को जीत मिली. बीजेपी के पास बेनीपट्टी, खजौली, बिस्फी, राजनगर और झंझारपुर की सीट हैं, जबकि जेडीयू के पास हरलाखी, बाबूबरही, फुलपरास की सीटें हैं. वहीं मधुबनी और लोकहा आरजेडी के पास है.

समस्तीपुर में दोनों गठबंधन बराबर: समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं. यहां एनडीए और महागठबंधन को 5-5 सीटों पर जीत मिली. जेडीयू को कल्याणपुर, वारिसनगर, सरायरंजन, बीजेपी को रोसड़ा और मोहिउद्दीन नगर में और आरजेडी को उजियारपुर, मोरवा, समस्तीपुर और हसनपुर में भी जीत मिली थी. वहीं सीपीएम ने विभूतिपुर पर कब्जा जमाया.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और प्रियंका (ETV Bharat)

सुपौल में एनडीए की एकतरफा जीत: सुपौल जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं. इन पांचों सीटों पर एनडीए का कब्जा है. जेडीयू के पास निर्मली, पिपरा, सुपौल और त्रिवेणीगंज है, जबकि बीजेपी के पास छातापुर विधानसभा सीट है.

सहरसा में एनडीए ने मारी बाजी: सहरसा जिले में 4 विधानसभा सीट हैं. जिनमें से तीन पर एनडीए का कब्जा है और एक सीट महागठबंधन के पास है. बीजेपी के पास सहरसा और जेडीयू के पास सोनवर्षा (राज) और महिषी की सीट है, जबकि आरजेडी के पास सिमरी बख्तियारपुर सीट है.

सीतामढ़ी में एनडीए को बढ़त: सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं. एनडीए ने 2020 में 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन के पास दो सीट हैं. बीजेपी के पास रीगा, परिहार और सीतामढ़ी सीट है, जबकि जेडीयू के पास सुरसंड, रुन्नीसैदपुर है. वहीं आरजेडी के पास बाजपट्टी और बेलसंड की सीट है.

शिवहर में जली 'लालटेन': शिवहर जिले में विधानसभा की एकमात्र सीट है, जिस पर आरजेडी की जीत हुई थी. बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर यहां से विधायक बने थे लेकिन पिछले साल नीतीश कुमार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान उन्होंने पाला बदल लिया.

प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

कांग्रेस को प्रियंका गांधी से बड़ी उम्मीदें: प्रियंका गांधी के बिहार दौरे से कांग्रेस के नेता उत्साहित है. कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि इस देश ने हजारों महिला राजनेताओं को देखा लेकिन कोई इंदिरा नहीं बन पाई. लोगों को प्रियंका गांधी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है. न केवल बिहार बल्कि देश की जनता चाहती है कि वह भी अपनी दादी की तरह मजबूत नेता बनें.

"इंदिरा गांधी एक थीं, जिन्हें चुना तो देश ने था लेकिन उनके सामने पूरी दुनिया झुकती थी. प्रियंका गांधी में भी इंदिरा गांधी का अक्स दिख रहा है. पूरा देश उन्हें इंदिरा गांधी की तरह पसंद करता है और देश के लोग चाहते हैं कि देश को एक मजबूत नेता मिले, जिसके सामने फिर से दुनिया झुके."- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी (ETV Bharat)

कांग्रेस पर बीजेपी का कटाक्ष: वहीं, प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाया है. प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि बिहार में लालू यादव का जंगलराज बनाम एनडीए का सुशासन ही असल मुद्दा है. प्रियंका गांधी बिहार में आकर क्या कहेंगी. जो रेवंत रेड्डी बिहारियों को सरेआम गाली देते हैं, उनको साथ लेकर वह घूम रही हैं. वे दावा करते हैं कि बिहार की अस्मिता को गाली देने वालों के साथ घूमने वाली प्रियंका गांधी को बिहार की जनता कभी समर्थन नहीं देगी.

"बिहार में सिर्फ एक ही राजनीतिक मुद्दा है लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार का जंगल राज वर्सेस भाजपा और नीतीश कुमार का सुशासन. बिहार की अस्मिता को गाली देने वाले रेवंत रेड्डी के साथ प्रियंका गांधी बिहार की सड़कों पर आज घूम रही है. प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सरीखे राजनीतिज्ञ का बिहार में कोई मतलब नहीं है. यह लोग बिहार में फुके हुए कारतूस साबित होंगे."- कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

2020 चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन: पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन औसत से भी खराब रहा था. 70 सीटों पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 19 पर जीत मिली थी. आरजेडी नेताओं का मानना है कि अगर कांग्रेस बेहतर की होती तो तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बन जाती. आरजेडी ने 75 और वाम दलों ने 16 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, हम और वीआईपी को 4-4 सीट मिली थी. इसके अलावे एआईएमआईएम को 5, बीएसपी-एलजेपी को एक-एक और एक सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी.

