केशव महतो कमलेश से खास बातचीत: कुड़मी आंदोलन के समाधान का बताया फार्मूला, घाटशिला उपचुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति भी बताई

जवाब: सरकार ने सारंडा जंगल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निर्माण और इसके अन्य पहलुओं को जानने और समझने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है. इस ग्रुप ने क्षेत्र का दौरा भा किया है. इस पर फीडबैक आया है. ग्रुप अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. इस पर फैसला सरकार को लेना है. यदि आवश्यक हुआ तो पार्टी स्तर पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राय लिया जाएगा, उसके बाद पार्टी अपने विचार रखेगी.

सवाल: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर और स्थानीय लोगों की मांग पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है?

जवाब: निश्चित रूप से इस पर विचार मंथन हो रहा है. हमारे कुछ नेता पहले ही बिहार जा चुके हैं. चुनाव की घोषणा के बाद भी कुछ लोग जाएंगे. जहां वे निश्चित रूप से चुनाव प्रचार करेंगे और गठबंधन को जीत दिलाने में मदद करेंगे.

जवाब: घाटशिला सीट पर झामुमो के रामदास सोरेन 2024 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे. उनके असामयिक निधन के कारण यह सीट खाली हो गई है. इसलिए, इस पर झामुमो का स्वाभाविक दावा है और हम सब मिलकर झामुमो उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करेंगे. जहां तक प्रेस नोट जारी करने की बात है तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उत्तर प्रभारी ही देंगे. कांग्रेस का कोई भी नेता चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे घाटशिला में गठबंधन उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा.

सवाल: घाटशिला उपचुनाव के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है, प्रदेश प्रभारी को प्रेस नोट जारी कर क्यों कहना पड़ा कि सभी को मिलकर झामुमो को जीत दिलानी है?

रांची: घाटशिला उपचुनाव, कुड़मी आंदोलन, सारंडा वन अभ्यारण्य विवाद और बिहार विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दे ऐसे हैं, जिससे झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है. इन राजनीतिक और ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से ईटीवी भारत संवाददाता ने खास बातचीत की. केशव महतो कमलेश ने भी तमाम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने अपने और अपनी पार्टी के विचार रखें.

सवाल: कुड़मी को एसटी का दर्जा की मांग और कुड़मियों द्वारा इस बार हुए विशाल आंदोलन पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी इसी वर्ग से आते हैं, इसलिए यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है?

जवाब: यह समाज का आंदोलन लंबे अरसे से चल रहा है, और इसमें सभी वर्ग के लोगों का सहयोग रहा है. अब बीच में रेल टेका आंदोलन हुआ. दो तीन साल पहले भी आंदोलन हुए हैं. कई जगहों पर मोरहाबादी जैसे मैदान में विशाल सभा हुई. जिस समय बिहार एकीकृत था, उस समय भी पतरातू में कई लोग आए हुए थे. राष्ट्रीय स्तर के कई नेता और भी कई सभाओं में शामिल हुए हैं. उस समय के सांसद शिबू सोरेन भी उस सभा में शामिल हुए थे, उस समय शिबू सोरेन ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर इसके लिए मांग की थी. यह आंदोलन काफी पुराना है. मांग करना किसी का भी संवैधानिक अधिकार है. देना, ना देना, प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत, ये सरकार को देखना है. लेकिन आपस में दोनों वर्ग के लोगों को आपसी कटुता का भाव नहीं पैदा करना चाहिए. कई सांसदों, विधायकों ने इस मांग के समर्थन में पहले भी ज्ञापन दिया है. लेकिन पिछले आंदोलनों में इस बार जितनी कटुता नहीं देखी गई, और यह ठीक नहीं है. चाहे वह कुड़मी समाज हो या आदिवासी समाज, किसी ओर से भी कटुता नहीं होनी चाहिए. जो भी आंदोलन हो, वह शांतिपूर्ण हो और आपसी सद्भावना ना बिगड़े, इसका ख्याल रखा जाए.

सवाल: दलील दी जा रही है कि 1931 के पहले कुड़मी समाज एसटी में हुआ करते थे, क्या ये तथ्य सच हैं?

जवाब: इसका प्रमाण है कि ब्रिटिश प्रशासक होबार्ट होप रिस्ले ने जाति और जनजाति के लोगों का सर्वेक्षण कराया था और उन्होंने जो 13 कास्ट और ट्राइब्स का उल्लेख किया था. जिन्हें उतराधिकार कानून से वंचित किया गया था, उसमें उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, संथाल के साथ छोटानागपुर के कुड़मी समुदाय का भी ज़िक्र था. यहां यह बताना जरूरी है कि उस समय बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा सभी बंगाल प्रांत का हिस्सा थे. 1901, 1911 और 1921 की जनगणनाओं में कुड़मी समुदाय को ट्राइब्स में शामिल किया गया था. बाद में कु़ड़मी समुदाय को जनजातियों की सूची से हटाने के कारणों का कोई रिकॉर्ड या उल्लेख नहीं है।

सवाल: जब ऐसे मामले होते हैं, जिसमें फैक्ट होते हैं, या विवाद होता है, तो लोग कोर्ट जाते हैं, आपका क्या कहना है?

जवाब: न्यायालय और मानवशास्त्रियों, दोनों ने यहां के कुड़मी समुदाय को जनजाति माना है. ऐसे कई दस्वावेज हैं, लेकिन ये सरकार पर निर्भर करता है, कि ये क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं. और यदि कुड़मी समाज, ST होने के सारे अहर्ता को रखते हैं तो उन्हें ST में शामिल किया जा सकता है. कई समुदाय को पूर्व में एसटी सूची में शामिल भी किया गया है. जहां तक कुड़मी को ST सूची में शामिल होने की वजह से आदिवासी समुदाय की हकमारी होने का सवाल है तो उसका भी समाधान है. जिस तरह पिछड़े वर्ग में BC-1, BC-2 हैं और BC- 3 के जरिए उनके हक और अधिकार को सुरक्षित रखा गया है, उसी तरह ST-1 और ST-2 बनाकर आदिवासी समुदाय के हक को सुरक्षित रखा जा सकता है. लेकिन यह केंद्र और राज्य सरकार को करना है. कुड़मी का आंदोलन काफी पुराना है, लेकिन आज जिस तरह का वातावरण बनाया गया है, वह कभी नहीं हुआ, .यह राज्य हित में ठीक नहीं है.

