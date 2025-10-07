ETV Bharat / bharat

मणिपुर में फिर से सरकार बनाने की चर्चा, कांग्रेस ने विधानसभा भंग करने की मांग की

णणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष के. मेघचंद्र सिंह (दाहिने तरफ) ( X/ @meghachandra_k )

Published : October 7, 2025 at 7:32 PM IST

संतु दास नई दिल्ली: मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष के. मेघचंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति शासन राज्य के लोगों के हित में नहीं है. उन्होंने मणिपुर विधानसभा को तत्काल भंग कर राज्य में चुनाव कराने की मांग की. सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य के प्रति गंभीर नहीं है और सभी मोर्चों पर पूरी तरह विफल रही है. मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष की यह मांग ऐसी समय में आई है, जब खबरें हैं कि राज्य के कई भाजपा विधायक सरकार गठन पर विचार-विमर्श के लिए नई दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. गौरतलब है कि मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है. मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई, 2023 को शुरू हुई थी. तब से, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह ने राज्य की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, "हिंसा भड़कने के बाद से 29 महीने बीत चुके हैं. फिर भी भाजपा मणिपुर के लिए कोई ठोस समाधान नहीं ला सकी है." उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार की ओर से अभी तक दोनों समुदायों के बीच शांति बहाल करने के लिए एक साथ बैठने की कोई पहल नहीं हुई है. डबल इंजन वाली सरकार मणिपुर मुद्दे पर गंभीर नहीं है. बिना साथ बैठे दोनों समुदायों के बीच समझ कैसे बनेगी."