मणिपुर में फिर से सरकार बनाने की चर्चा, कांग्रेस ने विधानसभा भंग करने की मांग की

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है. खबर है कि भाजपा के कई विधायक सरकार गठन पर चर्चा के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं.

Congress State Chief K Meghachandra Singh demands dissolution of Manipur Assembly
णणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष के. मेघचंद्र सिंह (दाहिने तरफ) (X/ @meghachandra_k)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 7:32 PM IST

संतु दास

नई दिल्ली: मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष के. मेघचंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति शासन राज्य के लोगों के हित में नहीं है. उन्होंने मणिपुर विधानसभा को तत्काल भंग कर राज्य में चुनाव कराने की मांग की. सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य के प्रति गंभीर नहीं है और सभी मोर्चों पर पूरी तरह विफल रही है.

मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष की यह मांग ऐसी समय में आई है, जब खबरें हैं कि राज्य के कई भाजपा विधायक सरकार गठन पर विचार-विमर्श के लिए नई दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं.

गौरतलब है कि मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है. मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई, 2023 को शुरू हुई थी. तब से, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह ने राज्य की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, "हिंसा भड़कने के बाद से 29 महीने बीत चुके हैं. फिर भी भाजपा मणिपुर के लिए कोई ठोस समाधान नहीं ला सकी है." उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार की ओर से अभी तक दोनों समुदायों के बीच शांति बहाल करने के लिए एक साथ बैठने की कोई पहल नहीं हुई है. डबल इंजन वाली सरकार मणिपुर मुद्दे पर गंभीर नहीं है. बिना साथ बैठे दोनों समुदायों के बीच समझ कैसे बनेगी."

सिंह ने दावा किया कि हिंसाग्रस्त राज्य में हजारों लोग अभी भी राहत शिविरों में पीड़ा झेल रहे हैं. मणिपुर के भाजपा विधायकों के कथित तौर पर दिल्ली में डेरा डालने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "भाजपा के पास बहुमत है. उनके पास इस समय 54 विधायक हैं (60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में से). लेकिन, वे सरकार बनाने में असमर्थ हैं. यह उनकी विफलता है. इसलिए लोगों को भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है."

मेघचंद्र सिंह ने कहा, "हमें शांति पसंद है. हम राज्य में शांति चाहते हैं. इसलिए हम सभी समुदायों के संपर्क में हैं. सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही राज्य में शांति ला सकती है." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मणिपुर में कोई प्रशासन नहीं है और राष्ट्रपति शासन के बावजूद राज्य में स्थिति ऐसी ही बनी हुई है.

मणिपुर कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "हमारी मांग है कि विधानसभा को तुरंत भंग किया जाना चाहिए. हम नए चुनाव चाहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति शासन फिर से बढ़ा दिया गया है और भाजपा राज्य में शांति और सामान्य स्थिति नहीं ला सकती. यहां कोई प्रशासन नहीं है. यहां तक ​​कि राष्ट्रपति शासन के तहत भी, जबकि अब सीधे केंद्र सरकार के हाथ में नियंत्रण है."

गौरतलब है कि अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मणिपुर में स्थिति सामान्य होते ही राष्ट्रपति शासन तुरंत हटा लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन को लागू रखना उनकी पार्टी की नीति नहीं है.

