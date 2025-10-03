उत्तर प्रदेश में जातीय समूहों को साधने की कोशिश, जमीनी स्तर पर अपनी ताकत मजबूत करना चाहती है कांग्रेस
उत्तर प्रदेश में 2026 के स्थानीय निकाय और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की नजर है.
October 3, 2025
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 2026 के स्थानीय निकाय और 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की रणनीति पर काम कर रही है. भाजपा शासित राज्य में चुनावों से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से यूपी में पार्टी को फिर से खड़ा करने की कांग्रेस की योजना को आगे बढ़ाया है.
उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी इससे पहले निचले सदन में पड़ोसी अमेठी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वे पिछले दो दशकों से नेहरू-गांधी परिवार के गृह राज्य में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, उन्हें इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है.
राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए रायबरेली को बरकरार रखने और केरल में अपनी दूसरी संसदीय सीट वायनाड को छोड़ने का फैसला किया था, जहां कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में 80 में से 6 सीटें जीती थीं.
इससे पहले, कांग्रेस 2019 के राष्ट्रीय चुनावों में केवल 1 लोकसभा सीट और 2014 में सिर्फ 2 सीटें जीत सकी थी. 2022 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस 403 सीटों में से केवल 2 सीटें जीत सकी, जो उसके संगठन की कमजोरी को दर्शाता है.
राहुल, जो तब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, ने अब राज्य टीम को अक्टूबर के दौरान राज्य में जाति-आधारित सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया है. वह इसलिए क्योंकि, 2026 में स्थानीय निकाय चुनावों और 2027 में राज्य चुनावों की बड़ी लड़ाई से पहले निषाद, पासी, राजभर, मौर्य, कुशवाहा, पासी और लोधी जैसे कई जाति समूहों को कांग्रेस के साथ शामिल किया जा सके.
उत्तर प्रदेश की घटनाएं बीजेपी के धार्मिक और राष्ट्रवादी एजेंडे का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी के देश भर में ओबीसी पर व्यापक ध्यान केंद्रित करने के प्रयास का हिस्सा हैं. कांग्रेस नेता अपने ओबीसी फोकस को विभिन्न जाति समूहों की प्रतिनिधित्वात्मक आबादी पर आधारित सामाजिक कल्याण बताते हैं, जबकि भाजपा इस कदम को विभाजनकारी बताती है.
उत्तर प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि, वैसे राज्य सरकार ने हाल ही में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं, कांग्रेस ने अपने सम्मेलनों को सामाजिक कार्यक्रम करार दिया है और कहा है कि पार्टी इस योजना के साथ आगे बढ़ेगी.
अविनाश पांडे ने ईटीवी भारत को बताया, "राज्य में सामाजिक कार्यक्रम लंबे समय से होते आ रहे हैं और ये सामान्य राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा हैं. हम विभिन्न सामाजिक समूहों के स्थानीय नेताओं को शामिल करेंगे और उन सामाजिक समूहों से जुड़े हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे."
एआईसीसी पदाधिकारी के मुताबिक, सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला की पहली शुरुआत 12 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की रैली के साथ होगी और अगले दो सप्ताह में मेरठ, इटावा, अलीगढ़, वाराणसी, झांसी, कानपुर और गोरखपुर जैसे अन्य जिलों में अन्य सामाजिक समूहों को कवर किया जाएगा.
सामाजिक सम्मेलनों के लिए पांडे की अध्यक्षता में तैयारी बैठकें 6 अक्टूबर को लखनऊ में होंगी. जाति-आधारित कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 तक राज्य भर में बड़ी रैलियां आयोजित करने की योजना बना रही है. हालांकि कांग्रेस ने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम और रैलियां कांग्रेस के अपने एकल प्रदर्शन होंगे.
उत्तर प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर ने ईटीवी भारत को बताया कि, ये केवल कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यक्रम हैं. इसका उद्देश्य राज्य भर की सभी 403 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करना है. तभी वे गठबंधन को और मजबूत बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि, जब सर्दियों में बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी, तो वे अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे. उन्होंने कहा कि, वे एमएलसी चुनावों की भी तैयारी कर रहे हैं.
राजस्थान में विधायक गुर्जर ने हाल ही में भाजपा सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भीलवाड़ा में एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया था. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 12 अक्टूबर को होने वाले किसान सम्मेलन के जरिए, कांग्रेस इस महत्वपूर्ण राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की उम्मीद कर रही है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कुछ महीने पहले, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बैठक कर समुदाय का समर्थन मांगा था.
