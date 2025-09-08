BJD और BRS ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से खुद को किया दूर, कांग्रेस ने की आलोचना
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दोनों क्षेत्रीय दलों के मतदान से दूर रहने से अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को मदद मिलेगी.
Published : September 8, 2025 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग और मतगणना होगी. ऐसे में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्र समिति (BRS) और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल (BJD) ने मतदान से दूर रहने की घोषणा की है. कांग्रेस ने दोनों ही क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आलोचना की है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दोनों दलों के मतदान से दूर रहने से अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को मदद मिलेगी. कल (9 सितंबर) होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी से है.
हालांकि, एनडीए को इंडिया ब्लॉक के मुकाबले संख्यात्मक रूप से बढ़त हासिल थी, लेकिन विपक्षी दल उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले लोकसभा और राज्यसभा के कुल 782 सांसदों की 'अंतरात्मा की आवाज' पर भरोसा कर रहा था.
कुल 782 सांसदों में से रविवार तक एनडीए के पास 426 और इंडिया ब्लॉक के पास 339 सांसद थे. ओडिशा स्थित बीजेडी और तेलंगाना स्थित बीआरएस, दोनों ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले थे. हालांकि, इस महत्वपूर्ण मुकाबले से एक दिन पहले सोमवार को ही उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा न लेने की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों ने घोषणा कर दी.
बीआरएस का लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा में उसके 4 सदस्य हैं. वहीं, बीजद के राज्यसभा में 7 सदस्य हैं, लेकिन लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है. वहीं, कांग्रेस प्रबंधकों ने आरोप लगाया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान दोनों क्षेत्रीय दलों के अनुपस्थित रहने से कुल मतों की संख्या कम हो जाएगी और अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए उम्मीदवार को मदद मिलेगी.
बीजद के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक द्वारा दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक के बाद तथा पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) के बेटे बीआरएस नेता केटी रामाराव (KTR) ने अपने-अपने निर्णयों की घोषणा की.
कांग्रेस के लोकसभा सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने ईटीवी भारत से कहा कि, बीजद और बीआरएस दोनों भाजपा के साथ मिले हुए हैं. उन्होंने कहा कि, उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान से दूर रहने का बीजेडी और बीआरएस का फैसला अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए उम्मीदवार की मदद करेगा क्योंकि डाले गए वोटों की कुल संख्या कम हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि, दोनों पार्टियां भाजपा से लड़ने का दावा करती हैं, लेकिन उनके फैसले से विपक्ष के गैर-राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार के मुकाबले आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले एनडीए उम्मीदवार को मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि, अगर बीजद और बीआरएस वास्तव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए गंभीर थे, तो उन्हें समर्थन की घोषणा करनी चाहिए थी.
कांग्रेस विधायक के मुताबिक, बीजद ओडिशा में भाजपा से लड़ने का दावा तो करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भगवा पार्टी की मदद कर रही है क्योंकि वह कुछ लाभ कमाना चाहती है. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग न लेने का कदम बीजद के दोहरे मापदंड को दर्शाता है और ओडिशा में इस क्षेत्रीय पार्टी पर भारी पड़ेगा.
उलाका ने कहा, "बीजद के भीतर कुछ गुट हैं जो भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं क्योंकि पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक की अस्वस्थता के कारण क्षेत्रीय पार्टी में नेतृत्व का संकट है. इसलिए एनडीए उम्मीदवार की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने का फैसला लिया गया है. लेकिन यह कदम राज्य की राजनीति में बीजद के लिए उल्टा पड़ेगा क्योंकि वे वहां सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ लड़ने का दावा करते हैं."
2024 के विधानसभा चुनावों में बीजद को हराकर भाजपा ओडिशा में सत्ता में आई. कांग्रेस तब से ही मुख्य विपक्षी दल बनने की कोशिश कर रही है, वह इसलिए क्योंकि उसे लग रहा है कि बीजद में अव्यवस्था है.
तेलंगाना में स्थिति अलग है, जहां 2014 से 2023 तक बीआरएस का शासन रहा. आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने नए राज्य के तुरंत बाद 2014 में बीआरएस सत्ता में आई थी. कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर दी और बीआरएस को हरा दिया. पिछले कुछ सालों में, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीआरएस और भाजपा की मिलीभगत है, जिसने धीरे-धीरे इस दक्षिणी राज्य में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है.
इंडिया ब्लॉक द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश के जस्टिस रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने के तुरंत बाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सभी तेलुगु भाषी क्षेत्रीय दलों, बीआरएस, एआईएमआईएम, वाईएसआरसीपी और टीडीपी से उनका समर्थन करने की अपील की थी. टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन का समर्थन करने का फैसला किया है. वहीं,असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इंडिया ब्लॉक के जस्टिस रेड्डी का समर्थन करेगी.
कांग्रेस कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य और आंध्र प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जी रुद्र राजू ने ईटीवी भारत को बताया कि, बीआरएस हमेशा से भाजपा के साथ मिलीभगत रखता रहा है. उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का उनका फैसला साफ दर्शाता है कि वे किस स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और तेलुगु भाषी जस्टिस रेड्डी का समर्थन करने के बजाय, अब वे अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन की मदद करेंगे, जो आरएसएस के सदस्य रहे हैं.
मंगलवार को होने वाले अहम मुकाबले से पहले, सोमवार को संसद भवन में सभी विपक्षी सदस्यों ने एक रणनीति सत्र और एक मॉक पोल किया. शाम को राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आयोजित रात्रिभोज में उनकी फिर से मुलाकात होनी थी, लेकिन हाल ही में उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के कारण यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया.
