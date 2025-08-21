गुवाहाटी: असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बुधवार को दो प्रतिष्ठित पत्रकारों करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ मामला दर्ज करने के असम पुलिस के फैसले की आलोचना की और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया.

मामला कथित तौर पर भारतीय न्याय संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है, हालांकि, गोगोई ने बताया कि एफआईआर में आरोपों का विवरण नहीं है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "गुवाहाटी पुलिस ने बीएनएसएस के तहत द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को समन जारी किया है, लेकिन एफआईआर की तारीख, कॉपी या आरोपों की कोई डिटेस नहीं दी गई है."

पुरस्कार विजेता पत्रकार

थापर और वरदराजन दोनों ही पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें स्वतंत्र पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिल चुका है. इससे पहले 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने वरदराजन को अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि पत्रकारों का कर्तव्य है कि वे संकट के समय लोगों को संभावित चुनौतियों से अवगत कराएं.

गोगोई ने नए समन पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, "हैरानी की बात यह है कि गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने यह समन ऐसे समय में जारी किया, जब हाई कोर्ट ने द वायर के पत्रकारों को पहले ही सुरक्षा प्रदान कर दी थी. यह कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग है और पूरी तरह से गैरकानूनी है."

'पत्रकारों को ही निशाना क्यों बनाया?'

लोकसभा में विपक्ष के उपनेता ने आगे आरोप लगाया कि यह कदम कानून का जानबूझकर किया गया दुरुपयोग है. उन्होंने पूछा, "ऐसे समय में जब असम में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस ने उन्हें पकड़ने के बजाय, रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को ही निशाना क्यों बनाया? यह किसके निर्देश पर हो रहा है?"

गोगोई ने यह भी रेखांकित किया कि प्रक्रिया के अनुसार किसी भी पूछताछ से पहले प्राथमिकी की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. समन को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए, उन्होंने असम पुलिस से प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपील की.

