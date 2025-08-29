ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला, कहा– गांधी परिवार पर निशाना साधकर बीजेपी का कर रहे काम - KEJRIWAL VS CONGRESS

केजरीवाल ने नेशनल हेराल्ड मामले पर गांधी परिवार पर हमला किया,कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे भाजपा का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं.

राहुल गांधी (File photo)
By Amit Agnihotri

Published : August 29, 2025 at 7:32 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गांधी परिवार पर लगातार हो रही टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल भाजपा के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कर रहे हैं.

2013 में जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है, तब से कांग्रेस उन्हें भाजपा की ‘बी टीम’ कहकर आरोपित करती रही है. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक जरूरतों के चलते कांग्रेस ने AAP को INDIA ब्लॉक में शामिल किया और साथ मिलकर चुनाव लड़ा. दिल्ली में सात लोकसभा सीटों में से AAP ने चार और कांग्रेस ने तीन सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा ने सभी सात सीटें जीत लीं.

दिल्ली के अलावा, हरियाणा और गुजरात में भी दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग हुई. हरियाणा में कांग्रेस ने नौ और AAP ने एक सीट पर चुनाव लड़ा, वहीं गुजरात में कांग्रेस ने 24 और AAP ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा. हरियाणा में कांग्रेस ने छह और गुजरात में एक सीट जीती, जबकि AAP दोनों राज्यों में एक भी सीट जीतने में असफल रहा.

लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि AAP ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अकेले जाने का एकतरफा फैसला किया. दिल्ली में AAP को भाजपा ने हराया, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि उसकी आक्रामक प्रचार रणनीति के कारण AAP को कई सीटें गंवानी पड़ीं.

AAP ने गुजरात के विजवाड़र और पंजाब के लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव जीतकर खुद को कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प बताना शुरू कर दिया. हालांकि, पंजाब में सरकार बचाने में व्यस्त केजरीवाल ने INDIA ब्लॉक से अलग होने का ऐलान किया.

ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब केजरीवाल ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को फिर से उठाया और दावा किया कि भाजपा और कांग्रेस का गठजोड़ उन्हें निशाना बनाने के लिए है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उन्हें कथित शराब कांड में जेल भेजा, लेकिन गांधी परिवार को कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए.

कांग्रेस सूत्रों ने याद दिलाया कि केजरीवाल ने पहले भी कई राष्ट्रीय नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिनके लिए बाद में कोर्ट में माफी मांगी थी. साथ ही, गांधी परिवार ने जेल में केजरीवाल के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का समर्थन भी किया था.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता मनीष चतरथ ने कहा, “केजरीवाल केवल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने जेल में उनके लिए समर्थन दिया था. इस पार्टी की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है और वह बेतुकी बातें उठा रही है.”

पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलजीत नागरा ने कहा, “केजरीवाल दिल्ली हार चुके हैं और अब पंजाब में कांग्रेस के आक्रामक प्रचार से चिंतित हैं. पुराने तरीकों से अब कुछ नहीं होगा. उन्हें कांग्रेस पर निशाना साधने की बजाय INDIA ब्लॉक को मजबूत करना चाहिए जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है.”

