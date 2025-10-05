ETV Bharat / bharat

बड़ी खबर : पूर्व सांसद अश्क अली टांक का निधन, कांग्रेस में शोक की लहर

1985 में फतेहपुर से चुनाव जीतकर शिवचरण माथुर सरकार में मंत्री बने थे अश्क अली टांक. कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे.

Ashk Ali Tank
पूर्व सांसद अश्क अली टांक (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवचरण माथुर सरकार में मंत्री रहे अश्क अली टांक का रविवार शाम को निधन हो गया. वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे. अश्क अली टांक को सोमवार सुबह 10 बजे विद्याधर नगर स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

टांक के निधन पर कांग्रेस में शोक की लहर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति बताया है.

गहलोत ने बताया व्यक्तिगत नुकसान : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अश्क अली टांक को कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली टांक के निधन का समाचार बहुत दुखद है. उन्होंने अपनी लम्बी राजनीतिक यात्रा में कई मुकाम हासिल किए. टांक एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक आयोग के चैयरमैन भी रहे थे. वो युवाओं में काफी लोकप्रिय थे.

पढे़ं : कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार

अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रदेशभर में बहुत दौरे किए जिससे संगठन को मजबूती मिली. इस तरह के दौरे बहुत कम लोग कर पाते हैं. पार्टी ने जब भी उन्हें जो जिम्मेदारी दी, उसका उन्होंने अच्छी तरह निर्वहन किया. उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद अश्क अली टांक पार्टी के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से उपस्थित रहते थे. मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह जन्नत में उन्हें आला मुकाम अता करे एवं परिजनों को इस दुख को सहने की हिम्मत दें.

एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे : टांक राजस्थान कांग्रेस में अकेले ऐसे नेता थे जो युवक कांग्रेस और एनएसयूआई दोनों अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष रहे हैं.

राजनीतिक जीवन : अश्क अली टांक अपनी राजनीतिक शुरुआत एनएसयूआई से की थी वे एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे. उसके बाद में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे. 1985 में सीकर की फतेहपुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने जाने पर शिवचरण माथुर सरकार में राज्य मंत्री रहे. टांक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे. उन्होंने चूरू और जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा. उसके बाद में यूपीए सरकार 2 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी रहे थे.

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS SENIOR LEADER ASHK ALIFORMER RAJYA SABHA MPASHK ALI TANK PASSES AWAYअश्क अली टांक का निधनASHK ALI TANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर

भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.