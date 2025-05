ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय डेलिगेशन में थरूर के नाम पर विवाद, कांग्रेस ने उठाए सवाल - THAROOR OP SINDOOR

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (फाइल फोटो) ( ANI )

Published : May 17, 2025 at 2:24 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 2:32 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र के ऑल पार्टी डेलिगेशन में शशि थरूर का नाम शामिल होने पर कांग्रेस चौंक गई क्योंकि पार्टी का कहना है कि उनकी लिस्ट में थरूर का नाम शामिल नहीं था. सरकार ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद पर विश्व को पड़ोसी मुल्क के झूठ को बेनकाब करने के लिए एक डेलिगेशन भेजने का निर्णय लिया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि पार्टी ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने और आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए सरकार के प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडलों के लिए चार सांसदों के नाम पेश किए. इन चार नामों की सूची सौंप दी गई. इस संबंध में शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पार्टी नेताओं से बात की. उस दौरान कांग्रेस से चार सांसदों के नाम भेजने को कहा गया. जयराम रमेश ने कहा कि कल 16 मई को दोपहर तक लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर कांग्रेस की ओर से एक लिस्ट सौंप दी. इस लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम शामिल थे.

दिलचस्प बात यह है कि जयराम रमेश के अनुसार कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री को जो सूची सौंपी गई उसमें तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था. हालांकि मंत्री किरण रिजिजू ने थरूर का नाम उन 7 सांसदों की सूची में शामिल किया है जो विश्व मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और वे विश्व नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे. ऑल पार्टी डेलिगेशन में शामिल अन्य नेताओं में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जदयू के संजय कुमार झा, बीजेपी के बैजयंत पांडा, द्रमुक की कनिमोझी करुणानिधि, राकांपा (सपा) नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना नेता श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं. रिजिजू ने कहा कि भारत एकजुट है और सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा, 'ऐसे क्षणों में जो सबसे अधिक मायने रखते हैं, वो एकजुटता है. सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे. यह राजनीति और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतिबिंब है. थरूर ने भी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा, 'जब राष्ट्रीय हित शामिल होगा और मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो मैं पीछे नहीं रहूंगा.' सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को सामने रखेगा. वे आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता के देश के मजबूत संदेश को दुनिया के सामने रखेंगे. सांसदों के समूहों के अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और जापान सहित कई प्रमुख विश्व राजधानियों का दौरा करने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया. 7 मई को पाकिस्तान और पीओजेके में भारत के सटीक हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे. ये भी पढ़ें- अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत, सर्वदलीय सांसदों की टीम जाएगी विदेश दौरे पर

Last Updated : May 17, 2025 at 2:32 PM IST