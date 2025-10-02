कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पेसमेकर सर्जरी के बाद कहा, जल्द काम शुरू करने का इरादा, पीएम मोदी ने की बात
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेसमेकर सर्जरी के बाद कहा है कि वह शीघ्र काम पर वापस लौटना चाहते हैं.
Published : October 2, 2025 at 3:32 PM IST
बेंगलुरु : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेसमेकर की सर्जरी के एक दिन बाद गुरुवार को कहा कि उनका जल्द ही काम पर वापस लौटने का इरादा है.
खड़गे (83) को मंगलवार को तबीयत खराब होने पर शहर के एमएस रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बुधवार को उन्हें पेसमेकर लगाया गया. खरगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं.
My sincere thanks to the Congress cadres, leaders and supporters for the outpouring of wishes. My deepest gratitude. 🙏— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 2, 2025
I intend to start my work schedule soon. https://t.co/YbioqVkNPP
इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरा इरादा जल्द ही अपना काम शुरू करने का है.’’ हालांकि डॉक्टरों ने खड़गे को पेसमेकर सर्जरी के बाद आराम करने की सलाह दी है.
पीएम मोदी ने खड़गे से बात की, स्वस्थ होने की कामना की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. कांग्रेस अध्यक्ष का एक दिन पहले ऑपरेशन कर पेसमेकर लगाया गया था. उनके पुत्र प्रियांक खड़गे ने कहा कि उनके पिता की हालत स्थिर है और वह ठीक हैं.
Spoke to Kharge Ji. Enquired about his health and wished him a speedy recovery.— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025
Praying for his continued well-being and long life.@kharge
वहीं ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, ‘‘खड़गे जी से बात की. उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘उनके स्वस्थ्य रहने और दीर्घायु होने की कामना करता हूं.’’
खड़गे का नागालैंड दौरा 7 अक्टूबर को
इस बीच, खड़गे 7 अक्टूबर को कोहिमा का दौरा करेंगे और नागा सॉलिडैरिटी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद एस. सुपोंगमेरेन जमीर ने कोहिमा स्थित कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की.
जमीर के अनुसार, कांग्रेस को इस रैली में कम से कम 10,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है. "सुरक्षित लोकतंत्र, सुरक्षित धर्मनिरपेक्षता और सुरक्षित नागालैंड" थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में युवा रोज़गार, उद्यमिता, सुशासन और सड़क संपर्क जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी प्रकाश डाला जाएगा.
बयान में कहा गया है कि रैली के बाद खड़गे और कांग्रेस राजनीतिक मामलों की समिति, समर्थक समिति और जिला कांग्रेस समितियों (DCC) के अध्यक्षों के वरिष्ठ सदस्यों के बीच अलग-अलग बैठकें होंगी.
कांग्रेस सांसद ने ज़ोर देकर कहा कि यह रैली न केवल एक पार्टी समारोह है, बल्कि नागालैंड और पूर्वोत्तर के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का एक राजनीतिक मंच भी है. उन्होंने नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों से रैली में शामिल होने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की अपील की, जिसे उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय नेता आगे बढ़ाएंगे.
