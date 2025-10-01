ETV Bharat / bharat

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में भर्ती, बेंगलुरू के अस्पताल में हो रहा इलाज

तबीयत खराब होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

KHARGE ADMITTED IN HOSPITAL
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अस्पताल में भर्ती (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 9:05 AM IST

Updated : October 1, 2025 at 9:10 AM IST

नई दिल्ली: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तबीयत खराब होने के बाद आज बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक उनका बेंगलुरू के एक अस्पताल में इलाज हो रहा है. बता दें, 88 वर्षीय खरगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर हैं. उनको साल 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था.

डॉक्टर की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है. उनका चेकअप होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी. मल्लिकार्जुन खरगे का राजनीतिक जीवन काफी लंबा है. वे एक बार सांसद, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की भूमिका निभा चुके हैं.

इस बीच, खड़गे 7 अक्टूबर को कोहिमा का दौरा करेंगे और नागा सॉलिडैरिटी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद एस सुपोंगमेरेन जमीर ने कोहिमा स्थित कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की. जमीर के अनुसार, कांग्रेस को इस रैली में कम से कम 10,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है. 'सुरक्षित लोकतंत्र, सुरक्षित धर्मनिरपेक्षता और सुरक्षित नागालैंड' थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में युवा रोजगार, उद्यमिता, सुशासन और सड़क संपर्क जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी प्रकाश डाला जाएगा.

बयान में कहा गया है कि रैली के बाद खड़गे और कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति, समर्थक समिति के वरिष्ठ सदस्यों और जिला कांग्रेस समितियों (डीसीसी) के अध्यक्षों के बीच अलग-अलग बैठकें होंगी. कांग्रेस सांसद ने जोर देकर कहा कि यह रैली न केवल एक पार्टी समारोह है, बल्कि नागालैंड और पूर्वोत्तर के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का एक राजनीतिक मंच भी है. उन्होंने नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों से रैली में शामिल होने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की अपील की, जिसे उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय नेता आगे बढ़ाएंगे.

खड़गे के साथ कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और पार्टी के नागालैंड प्रभारी, ओडिशा से सांसद, सप्तगिरि शंकर उलाका और अन्य नेताओं सहित राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे.

जमीर ने रेखांकित किया कि यह रैली क्षेत्र में कांग्रेस के व्यापक अभियान की शुरुआत है, जिसमें पार्टी सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (अफस्पा), शासन और संवैधानिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख अपना रही है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान इन चिंताओं को दूर करने के लिए गंभीर है और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और नागालैंड के भविष्य की रक्षा के लिए अन्य राजनीतिक दलों को एक साझा मंच पर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है.

आयोजन समिति के सह-संयोजक और नागालैंड प्रदेश कांग्रेस समिति (एनपीसीसी) के महासचिव अकुओनुओ मियाचिओ ने सहयोग की अपील की और सभी नागरिकों से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि रैली का संदेश नागालैंड के हर घर तक पहुंचे.

Last Updated : October 1, 2025 at 9:10 AM IST

