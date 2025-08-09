नई दिल्ली: राहुल गांधी के 'वोट चोरी' मुद्दे को कांग्रेस अब राष्ट्रीय अभियान में तब्दील करने जा रही है. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 अगस्त को सभी राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राहुल गांधी के 'वोट चोरी' संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए रोडमैप पर चर्चा होगी. उसे अंतिम रूप देंगे ताकि सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ 'धारणा' की जंग जीती जा सके.

कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल जैसे संगठनों के प्रमुख भी रणनीति सत्र में भाग लेंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार चुनाव लड़ने के अलावा, कथा या धारणा की लड़ाई जीतना भी महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि बीजेपी का मुकाबला किया जा सके. उनका मानना है कि बीजेपी पिछले 11 वर्षों से कांग्रेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार कर रही है, जिसका उनको फायदा भी हो रहा है.

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का सबूत देते राहुल गांधी. (PTI)

एआईसीसी पदाधिकारी चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "आज धारणाओं की लड़ाई बेहद अहम हो गई है. 'वोट चोरी' के खिलाफ देशव्यापी अभियान मूल रूप से यह दर्शाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा देश में चुनावों में धांधली कर रही है. मतदाता सूचियों में हेराफेरी करके संसदीय लोकतंत्र पर सीधा हमला कर रही है. आम मतदाता के लिए उसका वोट देने का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है. हमने लोगों के सामने ठोस आंकड़े पेश किए हैं कि वोट चोरी कैसे हो रही है."

चंदन यादव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य व्यवस्था पर दबाव डालना भी होगा, ताकि सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार किए जा सकें. बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चौंकाने वाली हार के बाद राहुल गांधी लंबे समय से 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं.

इस बीच बिहार में शुरू कराये गये मतदाता पुनरीक्षण को भी गरीब लोगों का नाम वोटर लिस्ट काटे जाने की साजिश बतायी गयी. इस मामले पर चर्चा कराये जाने को लेकर लगातार संसद की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है. राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ से जुड़े कई सबूत सौंपे, जिससे यह मामला और गरम हो गया है.

जहां एक ओर भाजपा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर आधारहीन आरोप लगाने के लिए उनकी आलोचना की, वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी और एनसीपी-एसपी जैसे इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों ने भी उनका समर्थन किया. चुनाव आयोग से 'वोट चोरी' के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया.

इस बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच से पहले राहुल गांधी से उनके आरोपों के समर्थन में हलफनामा मांगा है. इसके जवाब में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शपथपत्र मांगने की बात कही है, जिसमें आयोग को कहना होगा कि सभी चुनावी आंकड़े पुख्ता हैं.

एआईसीसी पदाधिकारी कुणाल चौधरी ने ईटीवी भारत से कहा, "ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा का एक अंग बन गया है क्योंकि वह बीजेपी की भाषा बोल रहा है. राहुल गांधी से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहने के बजाय, चुनाव आयोग को हलफनामा देना चाहिए कि उसके सभी चुनावी आंकड़े पुख्ता हैं. संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए प्रत्येक व्यक्ति के मताधिकार की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है."

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गुरदीप सप्पल ने कहा, "अक्सर पुलिस कहती थी कि पहले रिपोर्ट दर्ज करो, उसके बाद ही दुर्घटना में घायलों का इलाज शुरू होगा. आज चुनाव आयोग भी कुछ ऐसा ही कह रहा है. राहुल गांधी ने मतदाता सूची घोटाले को साबित कर दिया है, सच्चाई और तथ्य सबके सामने रख दिए हैं. लेकिन चुनाव आयोग कहता है, शपथ लो, रिपोर्ट दर्ज करो, उसके बाद ही जांच होगी! बस तकनीकी बातों में उलझाओ, मुद्दे से भटकाओ."

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रव्यापी 'वोट चोरी' अभियान से भाजपा से लड़ने के साथ-साथ कांग्रेस को देश भर में बूथ स्तर तक अपने संगठन को संगठित करने में मदद मिलेगी.

चंदन यादव ने कहा, "अब तक ज़्यादातर लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग पर भरोसा था कि वे सिर्फ़ चुनाव प्रबंधन और प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे. अब उन्हें बूथ स्तर तक मतदाता सूची में गड़बड़ी के प्रति भी सतर्क रहना होगा और बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में रहना होगा. इसके लिए अतिरिक्त तैनाती की ज़रूरत होगी, लेकिन इससे न सिर्फ़ कांग्रेस को, बल्कि दूसरी पार्टियों को भी मदद मिलेगी."

राहुल के खिलाफ भाजपा ने बनाया था परसेप्शनः

कांग्रेस नेताओं का मानना है कि भाजपा ने राहुल गांधी को अनिच्छुक राजनेता के रूप में चित्रित करने के लिए अभियान चलाया था. उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में दिखाया जिसे देश की राजनीति की समझ नहीं है, वह अपने पारिवारिक उपनाम के कारण कांग्रेस में नेतृत्व की स्थिति तक पहुंचा है. बीजेपी के इस प्रचार का एक अन्य तत्व प्रधानमंत्री मोदी को एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में भी दिखाना था, जो अकेले दम पर भाजपा के लिए चुनाव दर चुनाव जीत दर्ज करा रहे हैं.

राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार का भंडाफोड़ तब हुआ जब उन्होंने 2022 की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की. दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक लगभग 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसका संदेश देश को विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एकजुट करने का था.

