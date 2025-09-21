ETV Bharat / bharat

बिहार में राहुल, प्रियंका और खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की आक्रामक अभियान की योजना

चुनाव आयोग बिहार विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह के बजाय इसी सप्ताह कर सकता है.

congress
बिहार में राहुल, प्रियंका और खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की आक्रामक अभियान की योजना (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : September 21, 2025 at 8:22 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आने वाले हफ्तों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बिहार में एक आक्रामक अभियान की योजना बनाई है. पार्टी के सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह के बजाय इसी सप्ताह कर सकता है, जिसके बाद पूरी कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है.

टॉप तीन नेताओं के अलावा देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ तीन मौजूदा मुख्यमंत्रियों सिद्धारमैया (कर्नाटक), सुखविंदर सुखू (हिमाचल प्रदेश) और रेवंत रेड्डी (तेलंगाना) को भी बिहार में तैनात करेगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रबंधक इस पूर्वी राज्य को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.

आक्रामक होगा चुनाव अभियान
एआईसीसी के बिहार प्रभारी सचिव सुशी पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें जानकारी मिली है कि इस हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. इसका मतलब है कि अहम चुनाव नजदीक हैं. हम अभियान के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो बेहद आक्रामक होगा. अभियान का नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, लेकिन सभी वरिष्ठ नेता बिहार में भी नजर आएंगे. राहुल गांधी ने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की है. अब हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना है."

वोट चोरी मुख्य मुद्दों में से एक
राहुल गांधी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार भर में 16 दिनों की यात्रा की थी. इस यात्रा का मकसद सत्तारूढ़ जेडीयू-बीजेपी गठबंधन का मुकाबला करने के लिए कथित वोट चोरी के मुद्दे पर जनता का समर्थन जुटाना था. कांग्रेस के प्रबंधकों ने कहा कि वोट चोरी मुख्य मुद्दों में से एक होगा और इस पुरानी पार्टी का अभियान सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण पर आधारित विकास के एक वैकल्पिक मॉडल को सामने रखेगा.

पासी ने कहा, "पिछले एक साल में हम सभी ने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की है. पिछले दशकों में हुआ यह है कि मतदाता कांग्रेस के विकास मॉडल को भूल गए और उसकी जगह एनडीए नेताओं के लुभावने नारों से प्रभावित हो गए. हम लोगों को अपना मॉडल समझाएंगे, जिसमें उनके अधिकारों की रक्षा हो."

तदनुसार, 24 सितंबर को राजधानी पटना में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में महिलाओं के लिए भत्ता, मुफ्त बिजली, छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, गरीबों को जमीन, वन अधिकार, बुजुर्गों को पेंशन, स्कूली छात्रों के लिए टैबलेट और अल्पसंख्यकों के लिए उपयुक्त योजनाओं सहित कांग्रेस की सामाजिक कल्याण गारंटियों की घोषणा होने की उम्मीद है.

विस्तारित बैठक बनाने की योजना
सीडब्ल्यूसी सदस्य जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "सीडब्ल्यूसी की बैठक पूरे बिहार में एक मजबूत संदेश देगी।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी राज्य इकाई प्रमुखों और विधायक दल के नेताओं को आमंत्रित करके सीडब्ल्यूसी बैठक को एक विस्तारित बैठक बनाने की भी योजना बना रहे हैं. एक दिन बाद 25 सितंबर को, सीडब्ल्यूसी सदस्य राज्य भर में मतदाताओं को गारंटी कार्ड वितरित करने के लिए प्रभाव डालेंगे."

मोतिहारी में एक रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी
26 सितंबर को प्रियंका गांधी मोतिहारी में एक रैली को संबोधित करके महिलाओं, युवाओं और गरीबों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित अभियान की शुरुआत करेंगी, जहां विकास की कमी बनी हुई है. इसके बाद, राहुल, प्रियंका और खड़गे चुनावी राज्य भर में रैलियों की एक सीरीज को संबोधित करेंगे, जिसके कार्यक्रम पर काम चल रहा है.

पूर्व राज्य इकाई प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी के गांधी मैदान से बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और वोट चोरी के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद करेंगी. हम लोगों से इस विशाल जनसभा में शामिल होने और बिहार में बदलाव के साक्षी बनने की अपील कर रहे हैं."

अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस बिहार में अपनी संगठनात्मक ताकत का इस्तेमाल करेगी. साथ ही एकजुट विपक्ष को पेश करने के लिए अन्य भारतीय ब्लॉक सहयोगियों के साथ एक समन्वित अभियान भी चलाया जाएगा. सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए ब्लॉक सहयोगियों के बीच रणनीतिक बैठकें पहले ही हो चुकी हैं, जिसका खुलासा त्योहारों के दौरान होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- PM मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, कांग्रेस ने साधा निशाना

