बिहार में राहुल, प्रियंका और खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की आक्रामक अभियान की योजना

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आने वाले हफ्तों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बिहार में एक आक्रामक अभियान की योजना बनाई है. पार्टी के सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह के बजाय इसी सप्ताह कर सकता है, जिसके बाद पूरी कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है.

टॉप तीन नेताओं के अलावा देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ तीन मौजूदा मुख्यमंत्रियों सिद्धारमैया (कर्नाटक), सुखविंदर सुखू (हिमाचल प्रदेश) और रेवंत रेड्डी (तेलंगाना) को भी बिहार में तैनात करेगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रबंधक इस पूर्वी राज्य को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.

आक्रामक होगा चुनाव अभियान

एआईसीसी के बिहार प्रभारी सचिव सुशी पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें जानकारी मिली है कि इस हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. इसका मतलब है कि अहम चुनाव नजदीक हैं. हम अभियान के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो बेहद आक्रामक होगा. अभियान का नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, लेकिन सभी वरिष्ठ नेता बिहार में भी नजर आएंगे. राहुल गांधी ने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की है. अब हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना है."

वोट चोरी मुख्य मुद्दों में से एक

राहुल गांधी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार भर में 16 दिनों की यात्रा की थी. इस यात्रा का मकसद सत्तारूढ़ जेडीयू-बीजेपी गठबंधन का मुकाबला करने के लिए कथित वोट चोरी के मुद्दे पर जनता का समर्थन जुटाना था. कांग्रेस के प्रबंधकों ने कहा कि वोट चोरी मुख्य मुद्दों में से एक होगा और इस पुरानी पार्टी का अभियान सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण पर आधारित विकास के एक वैकल्पिक मॉडल को सामने रखेगा.

पासी ने कहा, "पिछले एक साल में हम सभी ने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की है. पिछले दशकों में हुआ यह है कि मतदाता कांग्रेस के विकास मॉडल को भूल गए और उसकी जगह एनडीए नेताओं के लुभावने नारों से प्रभावित हो गए. हम लोगों को अपना मॉडल समझाएंगे, जिसमें उनके अधिकारों की रक्षा हो."

तदनुसार, 24 सितंबर को राजधानी पटना में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में महिलाओं के लिए भत्ता, मुफ्त बिजली, छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, गरीबों को जमीन, वन अधिकार, बुजुर्गों को पेंशन, स्कूली छात्रों के लिए टैबलेट और अल्पसंख्यकों के लिए उपयुक्त योजनाओं सहित कांग्रेस की सामाजिक कल्याण गारंटियों की घोषणा होने की उम्मीद है.