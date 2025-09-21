ETV Bharat / bharat

वोट चोरी रोकने के लिए कांग्रेस का 5 चुनिंदा लोकसभा सीटों पर पायलट कार्यक्रम

September 21, 2025

नई दिल्ली: कांग्रेस ने पांच चुनिंदा लोकसभा सीटों पर 'वोट रक्षक' नामक एक पायलट परियोजना शुरू की है. जहां पार्टी के उम्मीदवार 2024 के चुनावों में मामूली अंतर से हार गए थे या संदेह है. पायलट कार्यक्रम उस राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है जिसे कांग्रेस ने भाजपा द्वारा कथित तौर पर वोट चोरी या मतदाता सूची में हेराफेरी के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, 'वोट रक्षक' न केवल 2024 के राष्ट्रीय चुनावों का विश्लेषण करेंगे, बल्कि बूथ स्तर पर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि असली मतदाताओं के नाम न तो फर्जी तौर पर जोड़े जाएँ और न ही काटे जाएँ. अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य सीटों पर भी किया जाएगा. चयनित लोकसभा सीटें राजस्थान में जयपुर ग्रामीण और अलवर, छत्तीसगढ़ में कांकेर, मध्य प्रदेश में मुरैना और उत्तर प्रदेश में बांसगांव हैं. अलवर को छोड़कर, जहां भाजपा उम्मीदवार की जीत का अंतर 48000 वोटों से अधिक था और मुरैना में जहां अंतर 52000 वोटों का था, अन्य तीन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार कुछ हजार वोटों से हार गए. पायलट परियोजना को सुविधाजनक बनाने तथा उपलब्ध मतदाता सूचियों की हार्ड कॉपी के समय लेने वाले विश्लेषण के लिए सभी पांच संसदीय सीटों में से एक सैंपल विधानसभा क्षेत्र का चयन किया जाएगा, ताकि विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके. साथ ही 'वोट रक्षकों' की निगरानी भी की जा सके. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के राजस्थान प्रभारी सचिव चिरंजीव राव ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमने अध्ययन के लिए जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली झोटवाड़ा और अलवर शहर विधानसभा सीटों की पहचान की है. जोतवाड़ा को इसलिए चुना गया है क्योंकि वहां भाजपा को 1 लाख से अधिक वोटों की बढ़त मिली थी. संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अन्य विधानसभा सीटों पर हमारे उम्मीदवार को बढ़त थी, लेकिन इस एक सीट ने पूरा परिणाम बदल दिया. हमारा उम्मीदवार मात्र 1615 वोटों से हार गया. इससे हमारे मन में संदेह पैदा हुआ.'