नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि विपक्ष की तीखी आलोचना के बावजूद, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पारित हो जाएगा.
इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 5 साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर स्वतः पद से हटाने का प्रस्ताव है.
इस विधेयक को विस्तृत जाँच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया है. इसमें संसद के दोनों सदनों के 31 सदस्य शामिल हैं. यह समिति विधेयक की जांच करेगी और मतदान से पहले अपनी सिफारिशें देगी.
एएनआई से बात करते हुए, अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य "संवैधानिक नैतिकता" और जनता के विश्वास को बनाए रखना है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक सत्ताधारी दल सहित सभी नेताओं पर समान रूप से लागू होगा.
उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि यह पारित हो जाएगा. कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिक आधार बनाए रखेंगे..."
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संशोधन विधेयक पर कहा. "प्रधानमंत्री ने स्वयं इसमें प्रधानमंत्री पद को शामिल किया है... इससे पहले, इंदिरा गांधी 39वां संशोधन (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) लेकर आई थीं... नरेंद्र मोदी अपने ही विरुद्ध एक संवैधानिक संशोधन लाए हैं कि यदि प्रधानमंत्री जेल जाते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा..."
शाह ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया. इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाना है यदि उन्हें पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है.
इस विधेयक पर तीखी बहस छिड़ गई है. विपक्ष ने गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के राजनीतिक उद्देश्यों का आरोप लगाया है. अमित शाह ने विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि सरकार 130वें संशोधन विधेयक के तहत जमानत में देरी के लिए अदालतों पर दबाव डाल सकती है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संशोधन विधेयक पर कहा,"...हमारी अदालत भी कानून की गंभीरता को समझती है. जब किसी को 30 दिन बाद इस्तीफा देना होता है, तो उससे पहले अदालत तय करती है कि उसे जमानत मिलनी चाहिए या नहीं. जब मामला हाईकोर्ट गया, तो तर्क दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में होने के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला सकता... जब संविधान बनाया गया था, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी बेशर्मी की कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई मुख्यमंत्री जेल जाएगा और जेल से ही मुख्यमंत्री बना रहेगा..."
विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए, शाह ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष पार्टी या नेता को निशाना नहीं बनाता. साथ ही जोर देकर कहा कि अदालतें इसके किसी भी दुरुपयोग पर रोक लगाएंगी.
उन्होंने कहा, "कोई भी अदालत में जाकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश मांग सकता है. यूपीए सरकार के दौरान अदालत के आदेश पर कई जांचें शुरू की गईं. मैं कम से कम 12 मामलों का नाम बता सकता हूं, जहां अदालत ने सीबीआई को जांच करने का निर्देश दिया." आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछे जाने पर शाह ने बताया कि उन्हें 30 दिनों के भीतर जमानत मिल गई थी.
उन्होंने कहा, "उन्हें (30 दिनों के भीतर) जमानत मिल गई, और मेरा मानना है कि उन्हें उस समय अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था. उन्होंने तब अपना इस्तीफा सौंप दिया, जब लोगों ने उनका विरोध किया. अब, उन्हें कानूनी तौर पर अपना इस्तीफा देना होगा."
शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक निष्पक्षता प्रदान करता है, जो किसी भी नेता को 30 दिनों के बाद भी जमानत हासिल करने की अनुमति देता है, शपथ लेने और कार्यालय में लौटने की अनुमति देता है.
शाह ने कहा, "वे जमानत मिलने के बाद शपथ ले सकते हैं. हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि कोई भी जेल से सरकार नहीं चला सकता. अगर उन्हें 40 दिनों के भीतर जमानत मिल जाती है, तो वे दोबारा शपथ ले सकते हैं. इससे उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि जमानत मिलते ही वे अपने पद पर वापस आ सकते हैं."
संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के तृणमूल कांग्रेस के बहिष्कार पर, शाह ने कहा कि सरकार ने उन्हें इसमें भाग लेने का उचित मौका दिया है. उन्होंने कहा, "हम क्या कर सकते हैं? हम उनसे इसमें शामिल होने और भाग लेने का अनुरोध कर रहे हैं.
संसद के नियमों को नकारना और फिर यह उम्मीद करना कि सब कुछ आपकी शर्तों पर होगा, सही नहीं है. सरकार उन्हें एक मौका दे रही है, लेकिन अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम और कुछ नहीं कर सकते. अगर वे जेपीसी में शामिल होने से इनकार करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं?"
उन्होंने जोर देकर कहा कि जेपीसी महत्वपूर्ण है और इसमें सभी दलों के विचार प्रतिबिंबित होने चाहिए. शाह ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और जेपीसी में हर दल की राय सुनी जानी चाहिए. अगर विपक्ष अगले चार साल तक इस विधेयक का समर्थन नहीं करता है, तो क्या देश काम करना बंद कर देगा? ऐसा नहीं होगा। हम उन्हें केवल अपने विचार साझा करने की अनुमति दे रहे हैं और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो जनता देख रही है."
