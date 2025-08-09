नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायु सेना प्रमुख के ताजा बयान के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि उन्होंने 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया. साथ ही कांग्रेस ने सवाल किया कि किसके दबाव में भारतीय वायुसेना ने खुलासा किया कि उसने ऑपरेशन के दौरान पांच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया.

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने बेंगलुरु में कहा कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पांच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया. वायु सेना प्रमुख ने इसे भारत द्वारा सतह से हवा में मार गिराने का अब तक का सबसे बड़ा मामला बताया.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह द्वारा आज किए गए नए खुलासे के मद्देनजर, यह और भी अधिक चौंकाने वाला है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई की शाम को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया." उन्होंने पूछा, "प्रधानमंत्री पर दबाव कहां से आया और उन्हें इतनी जल्दी क्यों झुकना पड़ा?"

वायुसेना प्रमुख ने शनिवार को बेंगलुरु में 16वें एयर चीफ मार्शल एल एम कात्रे स्मृति व्याख्यान में कहा, "हमें उस AWC हैंगर में कम से कम एक AWC के मारे जाने के संकेत मिले हैं, और कुछ एफ-16 विमान हैं, जिनका वहां रखरखाव किया जा रहा है. कम से कम पांच लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और एक बड़ा विमान, जो या तो विमान हो सकता है या एडब्ल्यूसी, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मारा गया. यह वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार गिराने वाला विमान है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं."

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी संख्या में ड्रोन और कुछ मिसाइलें भारतीय क्षेत्र में गिरीं. उन्होंने कहा, "इसलिए हवाई अड्डे पर हमला किया गया और मुख्य भवन पर भी, जहां हमले की रणनीति बनती हैं, हमला किया गया, जिसका इस्तेमाल कभी-कभी सिविल टर्मिनल भवन के रूप में भी किया जाता था. जहां तक सुक्कुर एयरबेस का सवाल है, हमने यूएबी हैंगर और रडार साइट पर हमला किया."

मई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकवादी संगठनों से जुड़े कई ठिकानों पर सटीक हमले किए. 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और प्रमुख आतंकियों को खत्म करने के लिए यह सैन्य अभियान शुरू किया था.

