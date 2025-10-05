ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव पर पैनी नजर रखेंगे कांग्रेस पर्यवेक्षक, जिला स्तर पर करेंगे माइक्रो मैनेजमेंट

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों पर कड़ी नजर रखने के लिए दो पूर्व मुख्यमंत्रियों और 42 अन्य वरिष्ठ नेताओं को AICC पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया है. बता दें कि ये चुनाव विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन के साये में हो रहे हैं.

देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पूरे चुनाव की निगरानी के लिए तीन वरिष्ठ AICC पर्यवेक्षकों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोकसभा में पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी को तैनात किया है. गहलोत और बघेल दोनों को कई राज्य चुनावों की निगरानी का अनुभव है.

'कांग्रेस बिहार चुनावों पर कड़ी नजर रखेगी'

बिहार के प्रभारी AICC सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "कांग्रेस बिहार चुनावों पर कड़ी नजर रखेगी. हम किसी भी वोट की चोरी नहीं होने देंगे. इसके लिए एक उचित योजना बनाई जा रही है." कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि तीन वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के अलावा, देश भर के 41 अन्य वरिष्ठ नेताओं को मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए ज़िला स्तर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार आगामी चुनावों का माइक्रो मैनेजमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार चुनाव राज्य मतदाता सूची के विवादास्पद एसआईआर की पृष्ठभूमि में होंगे. विपक्षी दल भारत में शामिल कांग्रेस शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ रही है और आरोप लगाया है कि यह विवादास्पद प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के इशारे पर की गई एक तरह की 'वोट चोरी' है, जो आगामी चुनाव जीतने के लिए बेताब है.

एसआईआर के साये में हो रहे हैं चुनाव

एआईसीसी पर्यवेक्षक अविनाश पांडे ने ईटीवी भारत को बताया, "बिहार चुनाव विवादास्पद एसआईआर के साये में हो रहे हैं, जो एक अन्य माध्यम से वोट चोरी से जुड़ा था. हम ऐसा नहीं होने देंगे. पर्यवेक्षक प्रत्येक जिले में चुनाव के संचालन पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निवासियों के वोट के अधिकार की रक्षा हो. हमने देखा है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के एक अंग के रूप में कैसे काम किया. हमें चिंता है कि भाजपा मतदान के दिन कुछ शरारत कर सकती है."

विवादास्पद एसआईआर के कारण 30 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे. चुनाव आयोग ने इसके लिए आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय दिया था.