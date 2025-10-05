ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव पर पैनी नजर रखेंगे कांग्रेस पर्यवेक्षक, जिला स्तर पर करेंगे माइक्रो मैनेजमेंट

30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 47 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की घोषणा की गई, जिनमें से 22.7 लाख महिलाएं थीं.

बिहार चुनाव पर पैनी नजर रखेंगे कांग्रेस पर्यवेक्षक (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : October 5, 2025 at 5:47 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों पर कड़ी नजर रखने के लिए दो पूर्व मुख्यमंत्रियों और 42 अन्य वरिष्ठ नेताओं को AICC पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया है. बता दें कि ये चुनाव विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन के साये में हो रहे हैं.

देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पूरे चुनाव की निगरानी के लिए तीन वरिष्ठ AICC पर्यवेक्षकों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोकसभा में पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी को तैनात किया है. गहलोत और बघेल दोनों को कई राज्य चुनावों की निगरानी का अनुभव है.

'कांग्रेस बिहार चुनावों पर कड़ी नजर रखेगी'
बिहार के प्रभारी AICC सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "कांग्रेस बिहार चुनावों पर कड़ी नजर रखेगी. हम किसी भी वोट की चोरी नहीं होने देंगे. इसके लिए एक उचित योजना बनाई जा रही है." कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि तीन वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के अलावा, देश भर के 41 अन्य वरिष्ठ नेताओं को मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए ज़िला स्तर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार आगामी चुनावों का माइक्रो मैनेजमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार चुनाव राज्य मतदाता सूची के विवादास्पद एसआईआर की पृष्ठभूमि में होंगे. विपक्षी दल भारत में शामिल कांग्रेस शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ रही है और आरोप लगाया है कि यह विवादास्पद प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के इशारे पर की गई एक तरह की 'वोट चोरी' है, जो आगामी चुनाव जीतने के लिए बेताब है.

एसआईआर के साये में हो रहे हैं चुनाव
एआईसीसी पर्यवेक्षक अविनाश पांडे ने ईटीवी भारत को बताया, "बिहार चुनाव विवादास्पद एसआईआर के साये में हो रहे हैं, जो एक अन्य माध्यम से वोट चोरी से जुड़ा था. हम ऐसा नहीं होने देंगे. पर्यवेक्षक प्रत्येक जिले में चुनाव के संचालन पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निवासियों के वोट के अधिकार की रक्षा हो. हमने देखा है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के एक अंग के रूप में कैसे काम किया. हमें चिंता है कि भाजपा मतदान के दिन कुछ शरारत कर सकती है."

विवादास्पद एसआईआर के कारण 30 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे. चुनाव आयोग ने इसके लिए आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय दिया था.

30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची
बता दें कि 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 47 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की घोषणा की गई, जिनमें से 22.7 लाख महिलाएं थीं, खासकर गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्णिया और भोजपुर जैसे छह जिलों से, जहां कई सीटों पर कांटे की टक्कर है. इसी के तहत कांग्रेस के प्रबंधक इन सीटों पर विशेष महिला दस्तों की तैनाती करने जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी बहाने महिला मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित न किया जाए.

उल्लेखनीय है कि बिहार में 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं और 22.7 लाख वोटों का कटना लगभग 6.28 प्रतिशत है. ऐसे में कांग्रेस के प्रबंधक चिंतित थे क्योंकि भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख ने मांग की थी कि चुनाव आयोग को उन मुस्लिम महिला मतदाताओं की प्रामाणिकता की दोबारा जांच करनी चाहिए जो आमतौर पर पारंपरिक बुर्का पहनकर मतदान केंद्र पहुंचती हैं, जिससे उनका चेहरा भी ढका रहता है.

'चुनाव संदेह के घेरे में हो रहे हैं'
कांग्रेस प्रबंधकों ने कहा कि आगामी बिहार चुनाव संदेह के घेरे में हो रहे हैं क्योंकि एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ कई मुद्दों पर टकराव हुआ, जिनमें प्रक्रिया का समय, एसआईआर के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने में चुनाव आयोग की अनिच्छा, हटाए गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित करना और उसके कारण शामिल थे, और ये सभी काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही किए गए.

'चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर'
एआईसीसी पदाधिकारी अविनाश पांडे के अनुसार, आगामी बिहार चुनावों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर है. पांडे ने कहा, "जाहिर है आने वाले चुनाव चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की परीक्षा होंगे, जिसके कार्यों ने मतदाताओं और राजनीतिक दलों दोनों के बीच संदेह पैदा किया है. एसआईआर के विभिन्न चरणों में, चुनाव आयोग ने हमारे द्वारा उठाए गए सवालों पर कभी कोई सफाई नहीं दी, बल्कि उन्होंने केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत ही काम किया. हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम चुनावों पर कड़ी नजर भी रखेंगे."

