तेजस्वी को CM फेस नहीं मानेगी कांग्रेस, कहा- जनता तय करेगी
कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को फिर से झटका दिया है. कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि बिहार का CM जनता चुने तो बेहतर है.
Published : September 10, 2025 at 3:26 PM IST
नई दिल्ली/पटना : तेजस्वी को सीएम फेस मानने से कांग्रेस ने फिर से इंकार कर दिया है. बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने फिर दोहराया कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री तय होगा.
'CM जनता चुने तो बेहतर' : दरअसल, दिल्ली में संवाददाताओं ने जब अल्लावरु से पूछा कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे. इसपर कृष्णा अल्लावरु ने जवाब दिया कि 'बिहार का CM जनता चुने तो बेहतर है'. मतलब कांग्रेस ने तेजस्वी को फिर से झटका दिया है.
क्यों जरूरी है -— Bihar Congress (@INCBihar) September 10, 2025
वोट चोर सरकार को हटाना ?
सुनिए बिहार प्रदेश काँग्रेस प्रभारी
श्री @Allavaru जी को 👇 pic.twitter.com/Fl9J67xCPq
पहले भी नहीं भरी थी हामी : यहां यह बताना भी जरूरी है कि इससे पहले भी कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं हुई थी. लगातार पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही फैसला होगा. इसके बाद से संशय की स्थिति बनी हुई है, कि क्या चुनाव शुरू होने तक कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाएगा या नहीं?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हमने राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली थी. इस दौरान हमारा कहना था कि चुनाव आयोग ने पहचान के लिए 11 दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन आधार कार्ड को उसमें शामिल नहीं किया गया. ऐसे में हमने लगातार ये मांग की थी कि आधार कार्ड को भी पहचान का दस्तावेज माना जाए. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि आधार को भी प्रामाणिक पहचान माना जाए. ये जनता की जीत है, उनके अधिकारों की जीत है.
हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए— Bihar Congress (@INCBihar) September 10, 2025
'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली थी। इस दौरान हमारा कहना था कि
चुनाव आयोग ने पहचान के लिए 11 दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन आधार
कार्ड को उसमें शामिल नहीं किया गया।
ऐसे में हमने लगातार ये मांग की थी कि आधार कार्ड को… pic.twitter.com/c7FpUGxHs2
शकील अहमद खान ने कहा कि SIR के जरिए 'वोट चोरी' का जो सिलसिला जारी है, उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि SIR आने से पहले हम लगातार बिहार के अहम मुद्दे- भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन- उठा रहे थे। हमारी मजबूती को देखते हुए राज्य और केंद्र की मौजूदा सरकार को समझ आ गया था कि प्रदेश में उनकी हालत खस्ता है. BJP और चुनाव आयोग की मिलीभगत इस बात से भी सामने आती है कि जब हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो जवाब BJP देती है. इसपर राहुल गांधी ने भी विस्तार से जानकारी देश के सामने रखी है.
ये भी पढ़ें :-
'तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के लीडर हैं और चेहरा भी', CM फेस पर बिहार कांग्रेस में दो फाड़!
कांग्रेस नेताओं को कृष्णा अल्लावरु की चेतावनी, इस दिन से पहले जिलाध्यक्ष कर ले ये काम
आखिरकार लालू यादव से मिले बिहार कांग्रेस के प्रभारी, दिल्ली से लौटकर पटना में क्या बोले कृष्णा अल्लावरु?