हरियाणा कांग्रेस में बड़ा उलटफेर: भूपेंद्र हुड्डा बने विधायक दल के नेता, राव नरेंद्र सिंह होंगे प्रदेश अध्यक्ष

2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से कांग्रेस की हार के बाद से ही आलाकमान हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रहा था.

BS Hooda as new clp leader
राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा (फाइल फोटो) (ANI)
Amit Agnihotri

September 30, 2025

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरकार राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा इकाई का नया अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नया नेता नियुक्त कर दिया है. हालांकि, इस फैसले से कांग्रेस पार्टी में कई लोग इस देरी को लेकर असमंजस में हैं. यह फैसला सोमवार शाम लिया गया.

इस कदम से यह भी पता चलता है कि आलाकमान ने पिछले 18 सालों से हरियाणा में चले आ रहे दलित-जाट नेतृत्व संयोजन को दरकिनार कर ओबीसी-जाट नेतृत्व के फॉर्मूले को अपनाया है. 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से कांग्रेस की हार के बाद से ही आलाकमान हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रहा था. उस समय पूर्व मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता थे और उनके करीबी उदयभान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिसका मतलब था कि हुड्डा पूरी राज्य इकाई को नियंत्रित करते थे.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस स्थिति को बदलना चाहते थे और उत्तरी राज्य की कमान युवा चेहरों को सौंपना चाहते थे, लेकिन हालिया फैसले से पता चला कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री का उपयुक्त विकल्प नहीं ढूंढ पाई और हरियाणा कांग्रेस मुख्य रूप से उस अनुभवी नेता के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिसका 37 विधायकों में से अधिकांश पर प्रभाव है.

हरियाणा की हार ने कांग्रेस आलाकमान को चौंका दिया था क्योंकि हुड्डा के आश्वासन के बाद वह राज्य में जीत को लेकर अति-आत्मविश्वास में था. बाद में, खड़गे के आवास पर एक दिन बाद आयोजित चुनाव परिणामों की समीक्षा बैठक में हुड्डा को आमंत्रित नहीं किया गया.

हरियाणा में नई टीम बनाने की आलाकमान की कोशिशें पिछले 11 महीनों से जारी थीं, क्योंकि उसने कई संयोजन तलाशे, लेकिन आखिरकार उसे हुड्डा पर ही निर्भर रहना पड़ा, जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों को अपना आखिरी चुनाव बताया था. इस बीच, वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व वाले हुड्डा के प्रतिद्वंद्वी गुट नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें नई परिस्थितियों से निपटना होगा.

हालांकि, खड़गे ने राज्य नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव करते हुए ओबीसी नेता और पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया. यह राहुल गांधी के देश भर में ओबीसी को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है. पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और दलित नेता उदयभान को दो साल पहले हुड्डा की सिफारिश पर लाया गया था. उदयभान ने कुमारी शैलजा की जगह ली थी, जो हुड्डा विरोधी खेमे की एक और दलित नेता थीं. उनसे पहले, अशोक तंवर और फूल चंद मुलाना, दोनों दलित, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे. जाट नेता हुड्डा इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता बने रहे.

हरियाणा के प्रभारी एआईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल के मुताबिक, नई राज्य टीम से संबंधित निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद लिया गया है कि हरियाणा की आबादी में ओबीसी लगभग 55 प्रतिशत और जाट लगभग 22 प्रतिशत हैं.

भगेल ने ईटीवी भारत को बताया, "ओबीसी-जाट नेतृत्व टीम राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से को संबोधित करेगी और भाजपा का मुकाबला करने के लिए हमारी भविष्य की रणनीति को आगे बढ़ाएगी." एआईसीसी पदाधिकारी ने हुड्डा कारक को कमतर आंकते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रभावशाली जाट समुदाय के एक अनुभवी नेता हैं और विधानसभा के अंदर सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

भगेल ने कहा, "देखिए, राज्य इकाई प्रमुख ही पार्टी संगठन को आगे बढ़ाता है. कांग्रेस विधायक दल का नेता विधानसभा के अंदर सरकार से निपटता है और उसे अनुभवी होना चाहिए." राज्य इकाई प्रमुख राव नरेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "मेरी भूमिका पार्टी को मजबूत करना और लोगों के बीच अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा." हालांकि कांग्रेस उनकी नियुक्ति से खुश थी, लेकिन इस कदम से पार्टी के ओबीसी नेताओं के एक वर्ग में असंतोष फैल गया, जिससे आगे आने वाली चुनौतियों का संकेत मिलता है.

एआईसीसी ओबीसी विभाग के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ नेता अजय यादव ने ईटीवी भारत से कहा, "कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि राज्य में पार्टी की स्थिति इतनी खराब क्यों है. राहुल गांधी एक साफ-सुथरे और युवा नेता चाहते थे, लेकिन यह फैसला बिल्कुल उल्टा है. इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ेगा."

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने से भड़की कांग्रेस, कहा, 'विपक्ष के नेता को चुप कराने का षड्यंत्र'

