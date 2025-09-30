ETV Bharat / bharat

हरियाणा कांग्रेस में बड़ा उलटफेर: भूपेंद्र हुड्डा बने विधायक दल के नेता, राव नरेंद्र सिंह होंगे प्रदेश अध्यक्ष

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरकार राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा इकाई का नया अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नया नेता नियुक्त कर दिया है. हालांकि, इस फैसले से कांग्रेस पार्टी में कई लोग इस देरी को लेकर असमंजस में हैं. यह फैसला सोमवार शाम लिया गया.

इस कदम से यह भी पता चलता है कि आलाकमान ने पिछले 18 सालों से हरियाणा में चले आ रहे दलित-जाट नेतृत्व संयोजन को दरकिनार कर ओबीसी-जाट नेतृत्व के फॉर्मूले को अपनाया है. 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से कांग्रेस की हार के बाद से ही आलाकमान हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रहा था. उस समय पूर्व मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता थे और उनके करीबी उदयभान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिसका मतलब था कि हुड्डा पूरी राज्य इकाई को नियंत्रित करते थे.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस स्थिति को बदलना चाहते थे और उत्तरी राज्य की कमान युवा चेहरों को सौंपना चाहते थे, लेकिन हालिया फैसले से पता चला कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री का उपयुक्त विकल्प नहीं ढूंढ पाई और हरियाणा कांग्रेस मुख्य रूप से उस अनुभवी नेता के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिसका 37 विधायकों में से अधिकांश पर प्रभाव है.

हरियाणा की हार ने कांग्रेस आलाकमान को चौंका दिया था क्योंकि हुड्डा के आश्वासन के बाद वह राज्य में जीत को लेकर अति-आत्मविश्वास में था. बाद में, खड़गे के आवास पर एक दिन बाद आयोजित चुनाव परिणामों की समीक्षा बैठक में हुड्डा को आमंत्रित नहीं किया गया.

हरियाणा में नई टीम बनाने की आलाकमान की कोशिशें पिछले 11 महीनों से जारी थीं, क्योंकि उसने कई संयोजन तलाशे, लेकिन आखिरकार उसे हुड्डा पर ही निर्भर रहना पड़ा, जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों को अपना आखिरी चुनाव बताया था. इस बीच, वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व वाले हुड्डा के प्रतिद्वंद्वी गुट नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें नई परिस्थितियों से निपटना होगा.

हालांकि, खड़गे ने राज्य नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव करते हुए ओबीसी नेता और पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया. यह राहुल गांधी के देश भर में ओबीसी को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है. पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और दलित नेता उदयभान को दो साल पहले हुड्डा की सिफारिश पर लाया गया था. उदयभान ने कुमारी शैलजा की जगह ली थी, जो हुड्डा विरोधी खेमे की एक और दलित नेता थीं. उनसे पहले, अशोक तंवर और फूल चंद मुलाना, दोनों दलित, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे. जाट नेता हुड्डा इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता बने रहे.